Ο Σουηδός Γκλεν Νίμπεργκ διαιτητής στην πρεμιέρα της Ελλάδας με τη Σερβία στο Nations League

Η Εθνική Ελλάδος ετοιμάζεται να ξεκινήσει τις επίσημες αγωνιστικές της υποχρεώσεις στη League A του Nations League, αντιμετωπίζοντας την ερχόμενη Πέμπτη τη Σερβία. Η αναμέτρηση θα διεξαχθεί εκτός έδρας, συγκεκριμένα στην πρωτεύουσα της Σερβίας, το Βελιγράδι, με ώρα έναρξης στις 21:45. Για την πρεμιέρα αυτής της σημαντικής διοργάνωσης, η UEFA όρισε τον Σουηδό διαιτητή Γκλεν Νίμπεργκ να διευθύνει τον αγώνα.

Ο ορισμός του Σουηδού ρέφερι

Ο Σουηδός διαιτητής, Γκλεν Νίμπεργκ, ορίστηκε να διευθύνει την πρώτη αναμέτρηση της Εθνικής Ελλάδας στη League A του Nations League, ένα παιχνίδι μεγάλης σημασίας για την πορεία της ομάδας. Ο αγώνας κόντρα στη Σερβία θα διεξαχθεί στην πρωτεύουσα της Σερβίας, το Βελιγράδι, την προσεχή Πέμπτη, 24 Σεπτεμβρίου, με την σέντρα να έχει προγραμματιστεί για τις 21:45 το βράδυ. Ο 37χρονος ρέφερι είναι ήδη γνώριμος στους Έλληνες φιλάθλους από προηγούμενες παρουσίες του σε ελληνικά και ευρωπαϊκά γήπεδα, γεγονός που προσδίδει ένα επιπλέον ενδιαφέρον στον ορισμό του.

Η UEFA προχώρησε στην ανακοίνωση των ονομάτων των διαιτητών που θα σφυρίξουν τα ερχόμενα παιχνίδια της διοργάνωσης, με τον Νίμπεργκ να αναλαμβάνει ένα από τα πιο σημαντικά για το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα, καθώς σηματοδοτεί την έναρξη των υποχρεώσεών του στη φάση των ομίλων.

Η ομάδα διαιτητών που θα τον πλαισιώσει

Στο πλευρό του Γκλεν Νίμπεργκ, ως βοηθοί διαιτητές, θα βρίσκονται οι συμπατριώτες του, Μάχμποντ Μπέιγκι και Αντρέας Σέντερκβιστ, οι οποίοι θα έχουν την ευθύνη για τις υποδείξεις στις γραμμές. Η σουηδική διαιτητική ομάδα συμπληρώνεται από τον Άνταμ Λάντεμπεκ, ο οποίος θα εκτελέσει χρέη τέταρτου διαιτητή στην αναμέτρηση, έχοντας ρόλο στην ομαλή διεξαγωγή του αγώνα από τον πάγκο.

Για την υποστήριξη του συστήματος VAR, η UEFA όρισε δύο Ισπανούς αξιωματούχους, αναγνωρίζοντας την εμπειρία τους. Ο Γκιγιέρμο Κουάδρα Φερνάντεθ θα είναι ο υπεύθυνος του VAR, ενώ ο Θέσαρ Σότο Γκράδο θα αναλάβει καθήκοντα AVAR, διασφαλίζοντας την ορθότητα των αποφάσεων μέσω της τεχνολογίας.

Προηγούμενες εμπειρίες με την Εθνική και ευρωπαϊκούς συλλόγους

Ο Γκλεν Νίμπεργκ δεν είναι ένα άγνωστο πρόσωπο για το ελληνικό ποδόσφαιρο, καθώς έχει σφυρίξει στο παρελθόν αγώνες τόσο της Εθνικής Ελλάδας όσο και ελληνικών συλλόγων σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις, αποκτώντας έτσι μια σημαντική εμπειρία.

Ειδικότερα, ο Σουηδός διαιτητής είχε διευθύνει την αναμέτρηση Ιρλανδία-Ελλάδα, η οποία έληξε με νίκη 0-2 για τη «γαλανόλευκη», στο πλαίσιο των προκριματικών του Euro 2024, ένα αποτέλεσμα που είχε μεγάλη σημασία. Επίσης, ήταν ο ρέφερι στο παιχνίδι της ΑΕΚ με τη Λέφσκι Σόφιας στη Βουλγαρία, μια αναμέτρηση που διεξήχθη για τα playoffs του Champions League και έληξε χωρίς τέρματα, αφήνοντας ανοιχτούς λογαριασμούς. Επιπλέον, το 2023, ο Νίμπεργκ είχε διευθύνει έναν αγώνα της Μαρσέιγ στην Allwyn Arena, στο πλαίσιο του Europa League, προσθέτοντας μια ακόμη διεθνή εμπειρία στο βιογραφικό του.

Παρουσία σε ντέρμπι της Super League

Η εμπειρία του Γκλεν Νίμπεργκ εκτείνεται και στο ελληνικό πρωτάθλημα, καθώς έχει οριστεί σε σημαντικά ντέρμπι της Super League, δείχνοντας την ικανότητά του να διαχειρίζεται αγώνες υψηλής έντασης.

Συγκεκριμένα, ο Σουηδός διαιτητής είχε σφυρίξει την αναμέτρηση μεταξύ Ολυμπιακού και ΑΕΚ, η οποία διεξήχθη στις 13 Νοεμβρίου 2022 και έληξε ισόπαλη 0-0, κατά την κανονική διάρκεια της σεζόν 2022-2023, ένα παιχνίδι που είχε έντονο ενδιαφέρον. Ακόμη, ο Νίμπεργκ ήταν ο ρέφερι στο παιχνίδι Ολυμπιακός-Άρης, το οποίο διεξήχθη στις 11 Ιανουαρίου 2025 και βρήκε νικητή τον Ολυμπιακό με σκορ 2-1, σε μια αναμέτρηση με ανατροπές. Η παρουσία του σε τόσο κρίσιμα παιχνίδια υπογραμμίζει την εμπιστοσύνη που του δείχνουν οι αρμόδιες αρχές του ελληνικού ποδοσφαίρου.

Με πληροφορίες από: Gazzetta, Newsit