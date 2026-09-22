Η ΑΕΚ απαντά σε δηλώσεις μετά το ματς του Πανθεσσαλικού

Η ΠΑΕ ΑΕΚ προχώρησε σε επίσημη τοποθέτηση, εκδίδοντας ανακοίνωση, ενώ προηγήθηκε και απάντηση από τον υπεύθυνο του Γραφείου Τύπου της ομάδας, Τάσο Τσατάλη. Οι ενέργειες αυτές έρχονται σε συνέχεια όσων ειπώθηκαν μετά το παιχνίδι που διεξήχθη στο Πανθεσσαλικό στάδιο. Η «Ένωση» υπογραμμίζει ότι επιχειρείται η δημιουργία ενός κλίματος με συγκεκριμένους σκοπούς, απαντώντας σε όσα ακούστηκαν.

Η απάντηση του Τάσου Τσατάλη στις δηλώσεις Μπέου

Ο υπεύθυνος του Γραφείου Τύπου της ΑΕΚ, Τάσος Τσατάλης, ήταν ο πρώτος που τοποθετήθηκε δημόσια, απαντώντας στις δηλώσεις του Αχιλλέα Μπέου. Ο κ. Τσατάλης τόνισε με σαφήνεια πως ο κ. Μπέος «έβαλε στο στόμα του Νίκολιτς λόγια που δεν είπε ποτέ», αμφισβητώντας ευθέως την ακρίβεια των λεγομένων.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο της ΑΕΚ, η ενέργεια αυτή αποσκοπούσε στην εξυπηρέτηση συγκεκριμένων σκοπών, υπογραμμίζοντας την προσπάθεια παραποίησης των λεγομένων του ποδοσφαιριστή Νίκολιτς. Ο Τσατάλης ξεκαθάρισε τη θέση της ΑΕΚ απέναντι σε αυτές τις δηλώσεις, επισημαίνοντας την ύπαρξη υποκείμενων προθέσεων.

Η επίσημη τοποθέτηση της ΠΑΕ ΑΕΚ

Μετά την απάντηση του κ. Τσατάλη, ακολούθησε και η επίσημη τοποθέτηση της ΠΑΕ ΑΕΚ, η οποία εκφράστηκε μέσω ανακοίνωσης. Η ανακοίνωση της «Ένωσης» εστιάζει στην προσπάθεια κατασκευής τοξικότητας και εντυπώσεων από το μηδέν, θέλοντας να αποδομήσει τις εν λόγω ενέργειες.

Όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά, όσοι επιδιώκουν κάτι τέτοιο «ποντάρουν σε κουτσά άλογα», μια φράση που υποδηλώνει την έλλειψη σοβαρότητας ή αποτελεσματικότητας των προσπαθειών τους. Η ΠΑΕ ΑΕΚ δείχνει να αντιλαμβάνεται τις ενέργειες αυτές ως μία προσπάθεια δημιουργίας τεχνητής έντασης χωρίς ουσιαστικό υπόβαθρο.

«Αλευροτουφεκιές» και προβλέψιμα «κόλπα»

Το περιεχόμενο της ανακοίνωσης της ΑΕΚ ήταν ιδιαίτερα αιχμηρό, κάνοντας λόγο για «αλευροτουφεκιές». Συγκεκριμένα, η ΠΑΕ αναφέρει: «Όσοι επενδύουν σε αλευροτουφεκιές για να κατασκευάσουν τοξικότητα και εντυπώσεις από το τίποτα, θα έπρεπε να είχαν σκεφτεί καλά πρώτα ότι ποντάρουν σε κουτσά άλογα». Με αυτή τη δήλωση, η ΑΕΚ υπογραμμίζει την αδυναμία και την αναποτελεσματικότητα όσων επιχειρούν να δημιουργήσουν ψευδείς εντυπώσεις.

Η ανακοίνωση συνεχίζει με την κριτική προς όσους επιδίδονται σε τέτοιες πρακτικές, χαρακτηρίζοντάς τες ως παλιές και προβλέψιμες μεθοδεύσεις. «Όσο για τα αγαπημένα «άλογα», κάποιος θα έπρεπε να τους πει ότι το «δημιουργώ κλίμα σήμερα για κάποιους σκοπούς, αλλά και για να δικαιολογήσω όσα έρχονται αύριο» είναι κόλπα παλιά, φτηνά και —κυρίως— προβλέψιμα», τονίζεται εμφατικά στην επίσημη τοποθέτηση της ΠΑΕ.

Μέσω αυτής της δυναμικής απάντησης, η ΑΕΚ ξεκαθαρίζει τη θέση της απέναντι σε αυτές τις μεθοδεύσεις. Η ομάδα επισημαίνει τον επαναλαμβανόμενο και αναμενόμενο χαρακτήρα τέτοιων ενεργειών, οι οποίες, κατά την άποψή της, στερούνται πρωτοτυπίας και ουσίας.

Το πλαίσιο των αντιδράσεων μετά το Πανθεσσαλικό

Οι εν λόγω δηλώσεις του Αχιλλέα Μπέου και η επακόλουθη απάντηση της ΑΕΚ έλαβαν χώρα μετά το παιχνίδι που διεξήχθη στο Πανθεσσαλικό στάδιο. Η ανακοίνωση της ΑΕΚ τονίζει ότι δημιουργείται κλίμα για να υπηρετηθούν συγκεκριμένοι σκοποί, υποδηλώνοντας ότι οι δηλώσεις αυτές δεν είναι τυχαίες αλλά εντάσσονται σε ένα ευρύτερο σχέδιο.

Η «Ένωση» διαχωρίζει τη θέση της από τέτοιες πρακτικές, επισημαίνοντας την προσπάθεια να κατασκευαστούν εντυπώσεις από το μηδέν και να δημιουργηθεί ένα τοξικό περιβάλλον. Η ΑΕΚ καλεί σε νηφαλιότητα και στην αποφυγή μεθοδεύσεων που αποσκοπούν στην παραπλάνηση και τη δημιουργία ψευδών εντυπώσεων στον χώρο του ποδοσφαίρου.

Με πληροφορίες από: Gazzetta