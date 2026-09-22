Ιφί ενόψει Παναθηναϊκού: «Ξέρουμε πως μας περιμένει καυτή και εχθρική ατμόσφαιρα στην Αθήνα»

Ο Ναντίρ Ιφί, παίκτης της Παρί, έκανε δηλώσεις σχετικά με την ατμόσφαιρα που αναμένεται να συναντήσει η ομάδα του στην Αθήνα, ενόψει της επικείμενης αναμέτρησης με τον Παναθηναϊκό. Αυτός ο αγώνας αποτελεί την πρεμιέρα της Euroleague για τις δύο ομάδες και θα διεξαχθεί στο T-Center. Η αναμέτρηση είναι προγραμματισμένη για τις 24 Σεπτεμβρίου, στις 21:15, και η Παρί επιδιώκει να ξεκινήσει με νίκη τη φετινή της πορεία στη διοργάνωση.

Οι πρώτες δηλώσεις του Ιφί για την πρεμιέρα

Ο Ναντίρ Ιφί στάθηκε στην πρεμιέρα της ομάδας του στη Euroleague, υπογραμμίζοντας τη σημασία του αγώνα. Ο Γάλλος γκαρντ τόνισε πως η Παρί μπαίνει κατευθείαν στα βαθιά, αντιμετωπίζοντας ένα πολύ δύσκολο εκτός έδρας ματς στην Ελλάδα, κάτι που αποτελεί μεγάλη πρόκληση για την ομάδα.

Σύμφωνα με τις δηλώσεις του, η ομάδα δεν έχει άλλη επιλογή από το να αφήσει πίσω της το Super Cup, μια αναφορά σε προηγούμενη διοργάνωση, και να επικεντρωθεί πλήρως στην επερχόμενη αναμέτρηση. Ο Ιφί σημείωσε επίσης ότι κανείς από τους παίκτες δεν βρίσκεται στο 100% των δυνατοτήτων του αυτή τη στιγμή, επισημαίνοντας ιδιαίτερα την κατάσταση της Παρί, η οποία έχει πολλά νέα πρόσωπα στο ρόστερ της που χρειάζονται χρόνο προσαρμογής.

Η αναμενόμενη «καυτή» ατμόσφαιρα στην Αθήνα

Ο Ναντίρ Ιφί αναφέρθηκε εκτενώς στην ατμόσφαιρα που περιμένει την Παρί στην Αθήνα, κατά τη διάρκεια του αγώνα με τον Παναθηναϊκό. Ο παίκτης δήλωσε πως η ομάδα του γνωρίζει πολύ καλά ότι τους περιμένει μια «καυτή» και «εχθρική» ατμόσφαιρα στην ελληνική πρωτεύουσα, κάτι που αποτελεί έναν επιπλέον παράγοντα δυσκολίας για την εκτός έδρας αναμέτρηση.

Παρά τις προβλέψεις για ένα ιδιαίτερα πιεστικό περιβάλλον, ο Ιφί εξέφρασε την ελπίδα να φύγει η ομάδα του με τη νίκη από την αναμέτρηση. Η επικράτηση σε ένα τέτοιο παιχνίδι, υπό αυτές τις συνθήκες, θεωρείται καθοριστική για την ομάδα, καθώς μπορεί να ενισχύσει σημαντικά την ψυχολογία και την αυτοπεποίθηση των παικτών.

Η σημασία της νίκης για τη χημεία της ομάδας

Ο ηγέτης των Παριζιάνων τόνισε τη σημασία μιας ενδεχόμενης νίκης στην Αθήνα, πέρα από το αγωνιστικό σκέλος. Συγκεκριμένα, ανέφερε πως μια νίκη σε τέτοιες δύσκολες συνθήκες είναι καθοριστική για να χτίσουν τη χημεία και τον χαρακτήρα τους ως ομάδα. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό, δεδομένου ότι η Παρί έχει ενσωματώσει πολλά νέα πρόσωπα στο ρόστερ της και χρειάζεται χρόνο για να βρει τους αυτοματισμούς της.

Η επιτυχία στην πρεμιέρα της Euroleague, απέναντι σε έναν ισχυρό αντίπαλο και σε μια δύσκολη έδρα, μπορεί να λειτουργήσει ως καταλύτης για την περαιτέρω συνοχή και ανάπτυξη της ομάδας. Ο Ιφί υπογράμμισε ότι η δημιουργία ισχυρών δεσμών και η διαμόρφωση του χαρακτήρα της ομάδας είναι βασικοί στόχοι για την Παρί σε αυτή τη φάση της σεζόν, και μια νίκη στην Αθήνα θα συνέβαλε τα μέγιστα σε αυτό.

Η αναμέτρηση στο T-Center

Η αναμέτρηση μεταξύ Παναθηναϊκού και Παρί θα διεξαχθεί στο T-Center, σηματοδοτώντας την έναρξη της αγωνιστικής περιόδου της Euroleague για τις δύο ομάδες. Ο Παναθηναϊκός, ως γηπεδούχος, επιδιώκει να ξεκινήσει με το δεξί τις υποχρεώσεις του στη διοργάνωση, εκμεταλλευόμενος την έδρα του και την υποστήριξη των φιλάθλων του.

Από την πλευρά της, η Παρί, αν και αντιμετωπίζει την πρόκληση ενός εκτός έδρας αγώνα σε μια ατμόσφαιρα που ο Ιφί χαρακτήρισε «εχθρική», στοχεύει να αποσπάσει ένα θετικό αποτέλεσμα. Η αναμέτρηση αναμένεται με ενδιαφέρον, καθώς θα δώσει ένα πρώτο δείγμα γραφής για την πορεία των δύο ομάδων στην κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση, θέτοντας τις βάσεις για τη συνέχεια της σεζόν.

Με πληροφορίες από: Gazzetta