Η Formula 1 αλλάζει: Μικρότεροι αγώνες από το 2027 και νέοι κανονισμοί

Σημαντικές αλλαγές έρχονται στο πρωτάθλημα της Formula 1 από το 2027, καθώς η F1 Commission συμφώνησε σε νέους κανονισμούς που επηρεάζουν τη διάρκεια των Grand Prix και διάφορες τεχνικές παραμέτρους. Οι αποφάσεις αυτές ελήφθησαν λίγες ημέρες πριν την έναρξη της δράσης στο Grand Prix του Αζερμπαϊτζάν, με στόχο την προσαρμογή του αθλήματος στα νέα δεδομένα.

Μείωση της απόστασης των Grand Prix

Μία από τις βασικές αλλαγές που συμφωνήθηκαν από τις ομάδες και τη FIA αφορά τη μείωση της κανονικής απόστασης ενός Grand Prix. Από το 2027, η απόσταση αυτή θα μειωθεί από τα σημερινά 305 χιλιόμετρα στα 290 χιλιόμετρα. Αυτή η αλλαγή αναμένεται να μεταφραστεί σε περίπου δύο ή τρεις λιγότερους γύρους στις περισσότερες πίστες του πρωταθλήματος.

Η συγκεκριμένη απόφαση θα γίνει άμεσα αντιληπτή στους αγώνες της επόμενης σεζόν, σηματοδοτώντας μία νέα εποχή για τον τρόπο διεξαγωγής των αγωνιστικών τριημέρων. Η συνεδρίαση της F1 Commission, που πραγματοποιήθηκε στο Λονδίνο, είχε ως κύριο θέμα την προσαρμογή των κανονισμών στα δεδομένα που έχουν προκύψει από την πρώτη χρονιά της νέας γενιάς μονοθεσίων και μονάδων ισχύος.

Οι λόγοι πίσω από την αλλαγή

Η μείωση της διάρκειας των αγώνων δεν αποτελεί απλώς μία επιθυμία για συντομότερα Grand Prix, αλλά συνδέεται άμεσα με τις επερχόμενες αλλαγές στις μονάδες ισχύος. Η αρχική φιλοσοφία των κανονισμών του 2026 προέβλεπε μία σχεδόν ισόποση συνεισφορά του κινητήρα εσωτερικής καύσης και του ηλεκτρικού σκέλους. Ωστόσο, στην πράξη, η αναλογία αυτή βρίσκεται περίπου στο 53% υπέρ του κινητήρα εσωτερικής καύσης, έναντι 47% του ηλεκτρικού μέρους.

Από το 2027, με την βοήθεια της αυξημένης επιτρεπόμενης ροής καυσίμου, η αναλογία αυτή αναμένεται να μετακινηθεί περίπου στο 58% υπέρ του κινητήρα εσωτερικής καύσης και 42% για το ηλεκτρικό σκέλος. Ένα περαιτέρω βήμα προς το 60%-40% προβλέπεται να ακολουθήσει το 2028, ενισχύοντας την ανάγκη για προσαρμογές.

Επιπτώσεις και η προκριθείσα λύση

Η αύξηση της ροής καυσίμου, αν και αναγκαία για την επίτευξη των νέων αναλογιών στις μονάδες ισχύος, θα είχε ως συνέπεια την ανάγκη για περισσότερο καύσιμο ώστε τα μονοθέσια να διανύσουν την ίδια απόσταση των 305 χιλιομέτρων. Για ορισμένες ομάδες, αυτό θα μπορούσε να απαιτήσει αύξηση της χωρητικότητας του ρεζερβουάρ.

Μία τέτοια αλλαγή θα σήμαινε τροποποιήσεις στο μονοθέσιο και δαπάνες που θα επιβάρυναν το budget cap, δηλαδή το ανώτατο όριο δαπανών των ομάδων. Για να αποφευχθούν αυτές οι επιπλέον δαπάνες και οι τεχνικές προσαρμογές, η λύση που προκρίθηκε ήταν η μείωση της συνολικής απόστασης του αγώνα κατά 15 χιλιόμετρα, αντί να υποχρεωθούν οι ομάδες να προσαρμόσουν τα μονοθέσιά τους για περισσότερο καύσιμο.

Εξαιρέσεις και άλλες σημαντικές αποφάσεις

Μία αξιοσημείωτη εξαίρεση στον κανόνα της μείωσης της απόστασης αποτελεί το Grand Prix του Μονακό. Ο αγώνας στο Πριγκιπάτο διεξάγεται ήδη σε μικρότερη απόσταση, περίπου 260 χιλιόμετρα, λόγω των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της αστικής πίστας του.

Πέρα από τη διάρκεια των αγώνων, η F1 Commission συμφώνησε και σε μία ακόμη σημαντική αλλαγή: την κατάργηση του ορίου των τριών ωρών που ίσχυε μέχρι τώρα όταν ένας αγώνας διακοπτόταν. Για να οριστικοποιηθούν οι κανονισμοί, η συμφωνία της F1 Commission θα πρέπει να εγκριθεί από το Παγκόσμιο Συμβούλιο Μηχανοκίνητου Αθλητισμού της FIA, το οποίο συνεδριάζει στις 15 Οκτωβρίου.

Με πληροφορίες από: Gazzetta