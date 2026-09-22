Οι τηλεοπτικές συμφωνίες ΑΕΚ και ΠΑΟΚ: Percapita και SportFM TV στο προσκήνιο

Οι δύο «Δικέφαλοι» του ελληνικού ποδοσφαίρου, η ΑΕΚ και ο ΠΑΟΚ, κατέληξαν σε συμφωνίες για τα τηλεοπτικά τους δικαιώματα, τα οποία θα ισχύουν από την επόμενη αγωνιστική περίοδο. Οι εξελίξεις αυτές έρχονται καθώς τα τηλεοπτικά συμβόλαια των δύο μεγάλων συλλόγων έληγαν στο τέλος της τρέχουσας σεζόν. Η «μάχη» για την απόκτηση των δικαιωμάτων τους έφερε αντιμέτωπες τις εταιρείες Percapita και SportFM TV, με κάθε μία να εξασφαλίζει έναν από τους δύο «Δικεφάλους».

Οι νέες τηλεοπτικές συμφωνίες των «Δικεφάλων»

Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, η ΑΕΚ προχώρησε σε συμφωνία με την εταιρεία Percapita για τη μετάδοση των αγώνων της. Η εξέλιξη αυτή σημειώθηκε παρά τις αρχικές προβλέψεις που υπήρχαν και οι οποίες υποδείκνυαν πιθανώς διαφορετική κατάληξη για την ομάδα της πρωτεύουσας. Η νέα αυτή συνεργασία αφορά αποκλειστικά τη μετάδοση των εντός έδρας αναμετρήσεων της ΑΕΚ, ξεκινώντας από την επόμενη αγωνιστική περίοδο.

Από την άλλη πλευρά, ο ΠΑΟΚ, η ομάδα της Θεσσαλονίκης, κατέληξε σε συμφωνία με τον SportFM TV για τα δικά του τηλεοπτικά δικαιώματα. Οι συμφωνίες αυτές, τόσο για την ΑΕΚ όσο και για τον ΠΑΟΚ, θα τεθούν σε ισχύ από την επόμενη σεζόν, σηματοδοτώντας μια νέα περίοδο για τις τηλεοπτικές μεταδόσεις των αναμετρήσεων των δύο ιστορικών συλλόγων.

Το έντονο ενδιαφέρον των τηλεοπτικών παρόχων

Το ενδιαφέρον για την απόκτηση των τηλεοπτικών δικαιωμάτων των δύο «Δικεφάλων» ήταν ιδιαίτερα έντονο στον χώρο των αθλητικών μεταδόσεων. Η Percapita, μια εταιρεία που συνδέεται με τους επιχειρηματίες Γ. Βαρδινογιάννη και Β. Μαρινάκη, αναγνώρισε ένα τεράστιο δέλεαρ στην προοπτική της συνεργασίας με την ΑΕΚ. Η εξασφάλιση των δικαιωμάτων της ΑΕΚ αποτελούσε έναν σημαντικό στόχο για την εταιρεία.

Αντίστοιχα, ο SportFM TV, ο οποίος συνδέεται με τον Γιάννη Αλαφούζο, διεκδίκησε με επιμονή και τελικά εξασφάλισε τα τηλεοπτικά δικαιώματα του ΠΑΟΚ. Η «μάχη» μεταξύ των δύο πλευρών για την απόκτηση των δικαιωμάτων των ομάδων ήταν σημαντική, δεδομένης της υψηλής εμπορικής αξίας και της μεγάλης απήχησης που διαθέτουν οι συγκεκριμένοι σύλλογοι στο ελληνικό κοινό.

Η εμπορική αξία και η διεκδίκηση του τίτλου

Η ΑΕΚ και ο ΠΑΟΚ συγκαταλέγονται στις τέσσερις πιο εμπορικές ομάδες του ελληνικού πρωταθλήματος. Μαζί με τους «αιώνιους» αντιπάλους τους, οι δύο «Δικέφαλοι» διεκδικούν τον τίτλο κάθε αγωνιστική περίοδο, γεγονός που αυξάνει σημαντικά την τηλεοπτική τους απήχηση και, κατ’ επέκταση, την εμπορική τους αξία στην αγορά των δικαιωμάτων. Ήταν, μάλιστα, οι μόνες ομάδες από αυτό το γκρουπ των τεσσάρων, των οποίων το τηλεοπτικό συμβόλαιο έληγε στο τέλος της τρέχουσας αγωνιστικής περιόδου, καθιστώντας τες περιζήτητες.

Η λήξη των συμβολαίων τους δημιούργησε ένα έντονο πεδίο ανταγωνισμού για τους τηλεοπτικούς παρόχους, οι οποίοι επιδίωκαν να εντάξουν στο πρόγραμμά τους τις αναμετρήσεις των δύο μεγάλων συλλόγων. Η σημασία των τηλεοπτικών δικαιωμάτων είναι καθοριστική για τα έσοδα των ομάδων, την προβολή τους και την προσέλκυση φιλάθλων.

Το άγνωστο των καναλιών και η πιθανή επέκταση της «μάχης»

Παρά τις συμφωνίες που επιτεύχθηκαν μεταξύ των ομάδων και των εταιρειών, δεν έχει γίνει ακόμα γνωστό σε ποια συγκεκριμένα τηλεοπτικά κανάλια θα μεταδίδονται τα παιχνίδια της ΑΕΚ και του ΠΑΟΚ από την επόμενη σεζόν. Αυτό το σημαντικό στοιχείο αναμένεται να διευκρινιστεί στο προσεχές διάστημα, καθώς οι εταιρείες θα προβούν στις τελικές τους ανακοινώσεις σχετικά με τις πλατφόρμες μετάδοσης των αγώνων.

Επιπλέον, η «μάχη» μεταξύ του SportFM TV και της Percapita για τα τηλεοπτικά δικαιώματα ενδέχεται να μην περιοριστεί μόνο στο πλαίσιο του ελληνικού πρωταθλήματος. Υπάρχει η πιθανότητα αυτή η αντιπαράθεση να επεκταθεί και σε επίπεδο UEFA, υποδηλώνοντας ένα ευρύτερο πεδίο ανταγωνισμού στον χώρο των αθλητικών μεταδόσεων και των μεγάλων διοργανώσεων.

Με πληροφορίες από: Reader