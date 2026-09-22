Το πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων της ημέρας: Σάκκαρη, Galacticos και Euroleague

Το πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων για σήμερα, Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου 2026, περιλαμβάνει μία σειρά από ενδιαφέροντα γεγονότα και εκπομπές. Ξεχωρίζει η αναμέτρηση της Μαρίας Σάκκαρη για το τουρνουά τένις της Σιγκαπούρης, ενώ το τηλεοπτικό κοινό θα έχει την ευκαιρία να παρακολουθήσει και ειδικές εκπομπές με αναλύσεις για το ελληνικό ποδόσφαιρο και το μπάσκετ.

Επιπλέον, το πρόγραμμα περιλαμβάνει αγώνες από το FIBA Intercontinental Cup 2026 και ποδόσφαιρο σάλας, προσφέροντας ένα πλήρες αθλητικό θέαμα καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας.

Η πρεμιέρα της Μαρίας Σάκκαρη στο Όπεν της Σιγκαπούρης

Η Μαρία Σάκκαρη ετοιμάζεται να κάνει την πρεμιέρα της στο Όπεν της Σιγκαπούρης, σε μία αναμέτρηση που αναμένεται με μεγάλο ενδιαφέρον. Η Ελληνίδα τενίστρια θα αντιμετωπίσει την Τσέχα Λίντα Φρουχβίρτοβα, η οποία αναφέρεται και ως Φρουβίρτοβα στις μεταδόσεις.

Ο αγώνας της Σάκκαρη με τη Φρουχβίρτοβα είναι προγραμματισμένος να μεταδοθεί ζωντανά στις 15:30. Οι φίλοι του τένις θα μπορούν να παρακολουθήσουν την αναμέτρηση από το κανάλι Nova Sports 6, το οποίο αναφέρεται και ως Novasports 6HD.

Το Gazz Floor και οι εξελίξεις της Euroleague

Το πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων ξεκινά νωρίς με την εκπομπή «Gazz Floor powered by Novibet». Η εκπομπή θα μεταδοθεί στο κανάλι του Gazzetta στο Youtube, με ώρα έναρξης στις 12:00.

Στο επίκεντρο της συζήτησης θα βρεθούν όλες οι εξελίξεις που αφορούν τη Euroleague, λίγες ημέρες πριν την επίσημη έναρξη της φετινής διοργάνωσης. Το «Gazz Floor» θα μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες και αναλύσεις για τα ευρωπαϊκά δεδομένα του μπάσκετ.

Οι Galacticos και η ανάλυση της Super League

Αμέσως μετά το «Gazz Floor», στις 14:00, ακολουθεί η εκπομπή «Galacticos by Elabet». Αυτή η εκπομπή θα επικεντρωθεί στην ανάλυση της εικόνας των ελληνικών ομάδων.

Οι «Galacticos» θα εξετάσουν την πορεία των ομάδων μετά τα πρώτα παιχνίδια της Super League, καθώς και τις αδυναμίες που καλούνται να αντιμετωπίσουν οι σύλλογοι μετά το τέλος του διαλείμματος των Εθνικών ομάδων.

Το Q&A της ΑΕΚ

Στη συνέχεια του αθλητικού προγράμματος, στις 16:15, έχει προγραμματιστεί το Q&A της ΑΕΚ. Η εκπομπή αυτή θα φιλοξενήσει τους Βαγγέλη Αρναούτογλου και Νίκο Καρφή, οι οποίοι θα συζητήσουν θέματα που αφορούν την ομάδα.

Το Q&A δίνει την ευκαιρία για μια πιο εις βάθος ματιά στα τεκταινόμενα της ΑΕΚ, με τους δύο δημοσιογράφους να αναλύουν τις τελευταίες εξελίξεις και να απαντούν σε ερωτήματα.

Άλλες αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας

Πέρα από τα παραπάνω, το πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων της ημέρας περιλαμβάνει και άλλες διοργανώσεις. Στις 10:30, το Magenta Sport 4 θα μεταδώσει τον αγώνα Ρίτας Βίλνιους – RSSB Τάιγκερς για το FIBA Intercontinental Cup 2026.

Αργότερα, στις 14:30, το ίδιο κανάλι, Magenta Sport 4, θα φιλοξενήσει την αναμέτρηση Ρόγιαλ Φάιτερς – Μπόκα Τζούνιορς, επίσης στο πλαίσιο του FIBA Intercontinental Cup 2026. Τέλος, στις 21:00, η ΕΡΤ2 θα μεταδώσει ποδόσφαιρο σάλας, με τον αγώνα ΣΠΟΡ Κορυδαλλός – Ερμής Ζωγράφου.

Με πληροφορίες από: Newsit, Gazzetta