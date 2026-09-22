Οι Γιόβιτς και Βάργκα «υπογράφουν» τα μισά γκολ της ΑΕΚ

Οι Λούκα Γιόβιτς και Μπάρναμπας Βάργκα έχουν αναδειχθεί σε καθοριστικούς παράγοντες για την επιθετική λειτουργία της ΑΕΚ, καθώς έχουν σημειώσει 14 από τα συνολικά 30 τέρματα της ομάδας σε όλες τις διοργανώσεις. Η αποτελεσματικότητά τους, σύμφωνα με τα στοιχεία του Wyscout, κρίνεται εντυπωσιακή, υπογραμμίζοντας την αξία τους για τον Δικέφαλο.

Η συνεισφορά των δύο φορ στην ΑΕΚ

Η ΑΕΚ έχει πετύχει 30 γκολ συνολικά σε Πρωτάθλημα, Κύπελλο Ελλάδας, Champions League και τον τελικό του Super Cup. Από αυτά τα τέρματα, τα 14 έχουν την υπογραφή των δύο βασικών επιθετικών της, του Λούκα Γιόβιτς και του Μπάρναμπας Βάργκα. Αυτό σημαίνει ότι οι δύο φορ έχουν σκοράρει τα μισά γκολ της ομάδας μέχρι στιγμής, αναδεικνύοντας την κεντρική τους σημασία στην επίθεση.

Η παρουσία δύο επιθετικών αυτής της κλάσης φάνηκε καθαρά και στην πρόσφατη αναμέτρηση στον Βόλο. Παρά την απουσία του ενός, ο άλλος ανέλαβε να καλύψει το κενό, επιβεβαιώνοντας την ποιότητα και το βάθος που διαθέτει η ΑΕΚ στη γραμμή κρούσης της.

Ο Λούκα Γιόβιτς και η εμφάνιση στον Βόλο

Ο Λούκα Γιόβιτς, παρά το γεγονός ότι σε προηγούμενη αγωνιστική στην Τρίπολη είχε χάσει δύο σημαντικές ευκαιρίες που θα μπορούσαν να δώσουν τη νίκη στην ΑΕΚ, έδειξε την μεγάλη του κλάση στο Πανθεσσαλικό στάδιο. Εκεί, ο Σέρβος επιθετικός «καθάρισε» μόνος του την αναμέτρηση, οδηγώντας την Ένωση στην πρώτη της εκτός έδρας νίκη στο πρωτάθλημα.

Ο Γιόβιτς πήρε από το χέρι την ΑΕΚ, η οποία είχε προβληματίσει για ακόμη μια φορά στο πρώτο μέρος ενός εκτός έδρας παιχνιδιού. Αρχικά, κέρδισε το πέναλτι και το μετέτρεψε σε γκολ, ανοίγοντας το σκορ. Τρία λεπτά μετά την ισοφάριση των αντιπάλων, και ενώ όλα έδειχναν μια νέα απώλεια βαθμών, αξιοποίησε με τον καλύτερο τρόπο τη σέντρα ακριβείας του Ζοάο Μάριο και με μια κεφαλιά «φορίσια» χάρισε τη νίκη στην ομάδα του.

Με αυτή την «ντοπιέτα», ο Γιόβιτς έφτασε τα έξι γκολ τη φετινή σεζόν σε όλες τις διοργανώσεις με την κιτρινόμαυρη φανέλα. Η αποτελεσματικότητά του φέτος ανέρχεται σε 0,66 γκολ ανά παιχνίδι, ενώ τα xGoals του, δηλαδή τα τέρματα που θα έπρεπε να είχε σκοράρει βάσει της ποιότητας των ευκαιριών του σύμφωνα με το Wyscout, είναι 0,58. Αυτή η επίδοση θεωρείται φυσιολογική για την κλάση του, θυμίζοντας τις παραγωγικές του εμφανίσεις με την Αϊντραχτ.

Η αποτελεσματικότητα του Μπάρναμπας Βάργκα

Ο Μπάρναμπας Βάργκα, από την πλευρά του, μετράει οκτώ γκολ τη φετινή σεζόν, συμβάλλοντας σημαντικά στο συνολικό έργο της ομάδας. Ο Ούγγρος φορ δεν ήταν διαθέσιμος για την αναμέτρηση στον Βόλο λόγω θλάσης, τραυματισμός που αναμένεται να τον κρατήσει εκτός αγωνιστικής δράσης για τις επόμενες εβδομάδες.

Η αποτελεσματικότητα του Βάργκα είναι ιδιαίτερα εντυπωσιακή. Σκοράρει 1,1 γκολ ανά παιχνίδι, ενώ τα xGoals του ανέρχονται μόλις στο 0,52. Αυτή η μεγάλη διαφορά υπογραμμίζει τον κυνισμό του και την ικανότητά του να μετατρέπει σε γκολ ακόμα και λιγότερο πιθανές ευκαιρίες. Ο Ούγγρος επιθετικός είχε ανέκαθεν το εύκολο γκολ, αλλά ποτέ όσο στο ξεκίνημα της φετινής σεζόν.

Τα εντυπωσιακά νούμερα και το διπλό πρόσωπο της ΑΕΚ

Σε μια περίοδο κατά την οποία η ΑΕΚ παρουσιάζει δύο διαφορετικά πρόσωπα, όντας σαρωτική στη Νέα Φιλαδέλφεια και δυσκολευόμενη αρκετά μακριά από αυτήν, οι Γιόβιτς και Βάργκα αποτελούν τα κύρια σημεία αναφοράς στην εκτελεστική λειτουργία. Τα νούμερα στην αποτελεσματικότητά τους είναι άριστα, παρά το γεγονός ότι μπορεί να υπάρξουν και περιπτώσεις που θα «κολλήσουν», όπως συνέβη με τον Γιόβιτς στην Τρίπολη.

Το παν, όπως φαίνεται, είναι να «ταΐζονται» σωστά οι δύο εξαιρετικοί φορ που έχει στη διάθεσή του ο Νίκολιτς. Από εκεί και πέρα, οι ίδιοι γνωρίζουν τι πρέπει να κάνουν για να στείλουν την μπάλα στα δίχτυα, προσφέροντας λύσεις στην επιθετική γραμμή της ΑΕΚ.

Με πληροφορίες από: Gazzetta