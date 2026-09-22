Ο Λιονέλ Μέσι ετοιμάζεται για το «αντίο» του στην Εθνική Αργεντινής

Ο Λιονέλ Μέσι, μία από τις κορυφαίες μορφές στην ιστορία του παγκοσμίου ποδοσφαίρου, ετοιμάζεται να πει το «αντίο» του στην Εθνική Αργεντινής. Η στιγμή αυτή πλησιάζει, καθώς όλα δείχνουν ότι η 6η Οκτωβρίου θα είναι η ημερομηνία που ο «Pulga» θα αγωνιστεί για τελευταία φορά με τη φανέλα της «Αλμπισελέστε». Ο αγώνας θα είναι φιλικός, απέναντι στο Μπενίν, και θα διεξαχθεί μπροστά στους οπαδούς στο εμβληματικό στάδιο Μονουμεντάλ.

Το συγκινητικό βίντεο και η επετειακή φανέλα

Στο πλαίσιο αυτού του επερχόμενου αποχαιρετισμού, ο ίδιος ο Λιονέλ Μέσι ανέβασε ένα ιδιαίτερα συγκινητικό βίντεο στους προσωπικούς του λογαριασμούς στα social media. Το βίντεο αυτό απεικονίζει τον ίδιο τον ποδοσφαιριστή, καθώς και την επετειακή φανέλα που αναμένεται να φορέσει σε αυτή την ιστορική αναμέτρηση. Η φανέλα αυτή, όπως αναφέρεται, θα είναι ειδικά σχεδιασμένη για την περίσταση.

Την ανάρτηση συνόδευε μια λεζάντα με έντονο συμβολισμό, η οποία έγραψε: «Ένας τελευταίος αγώνας, μια φανέλα για μια ζωή». Αυτή η φράση υπογραμμίζει το δέσιμο του Μέσι με την εθνική του ομάδα και την αξία που αποδίδει σε αυτή την τελευταία εμφάνιση, η οποία θα μείνει χαραγμένη στη μνήμη των φιλάθλων.

Μια πορεία γεμάτη ρεκόρ και διακρίσεις

Ο 39χρονος μάγος από το Ροσάριο αφήνει πίσω του μια ασύλληπτη πορεία με την Εθνική Αργεντινής, έχοντας καταγράψει συνολικά 207 συμμετοχές. Κατά τη διάρκεια αυτών των αγώνων, ο Μέσι έχει σημειώσει 125 γκολ, επίδοση που τον καθιστά τον κορυφαίο σκόρερ όλων των εποχών στην ιστορία της «Αλμπισελέστε». Η συνεισφορά του δεν περιορίζεται μόνο στο σκοράρισμα, καθώς είναι επίσης πρώτος και στις ασίστ, μετρώντας 68 τελικές πάσες.

Οι αριθμοί αυτοί αντικατοπτρίζουν την τεράστια επιρροή και την αδιαμφισβήτητη ηγετική του παρουσία στην ομάδα καθ' όλη τη διάρκεια της καριέρας του. Ο Μέσι έχει αφήσει ανεξίτηλο το στίγμα του, όχι μόνο με τις ατομικές του επιδόσεις, αλλά και με την ικανότητά του να δημιουργεί ευκαιρίες για τους συμπαίκτες του, αποτελώντας έναν ολοκληρωμένο ποδοσφαιριστή.

Οι μεγάλες κατακτήσεις και οι τελικοί

Το αποκορύφωμα της καριέρας του με την Εθνική Αργεντινής ήρθε με την κατάκτηση του Παγκοσμίου Κυπέλλου το 2022, ένα τρόπαιο που κυνηγούσε για χρόνια και το οποίο πρόσφερε ατελείωτη χαρά στους συμπατριώτες του. Εκτός από το Μουντιάλ, ο Λιονέλ Μέσι οδήγησε την πατρίδα του στην κατάκτηση δύο ακόμη σημαντικών διοργανώσεων: δύο Κόπα Αμέρικα, επιβεβαιώνοντας την κυριαρχία της Αργεντινής στην ήπειρο.

Επιπλέον, ο Μέσι πανηγύρισε και ένα Φιναλίσσιμα, προσθέτοντας ακόμη έναν τίτλο στην πλούσια συλλογή του με την εθνική ομάδα. Η παρουσία του ήταν καθοριστική και σε άλλες μεγάλες διοργανώσεις, καθώς οδήγησε την Αργεντινή σε δύο ακόμη τελικούς Παγκοσμίου Κυπέλλου: το 2014 και φέτος, πριν από δύο μήνες, επιδεικνύοντας τη διαρκή του ικανότητα να φτάνει την ομάδα του στην κορυφή.

Το «φινάλε» μιας θρυλικής εποχής

Το επερχόμενο φιλικό με το Μπενίν, στις 6 Οκτωβρίου, σηματοδοτεί το τέλος μιας θρυλικής εποχής για τον Λιονέλ Μέσι με την Εθνική Αργεντινής. Οι οπαδοί της «Αλμπισελέστε» ετοιμάζονται να αποχαιρετήσουν τον μεγάλο τους αρχηγό με τον τρόπο που του αξίζει, αναγνωρίζοντας την προσφορά του και τις αμέτρητες στιγμές χαράς που τους χάρισε. Η αναμέτρηση στο Μονουμεντάλ αναμένεται να είναι μια συγκινητική βραδιά, όπου το κοινό θα τιμήσει τον ποδοσφαιριστή που τους οδήγησε σε παγκόσμιες επιτυχίες.

Η αποχώρηση του Μέσι από τις Εθνικές ομάδες σηματοδοτεί το τέλος ενός κεφαλαίου για το παγκόσμιο ποδόσφαιρο, αφήνοντας πίσω του μια κληρονομιά που θα εμπνέει γενιές ποδοσφαιριστών και φιλάθλων. Η επετειακή φανέλα και το βίντεο που δημοσίευσε ο ίδιος αποτελούν μια ένδειξη της σημασίας αυτής της στιγμής για τον ίδιο και για την Αργεντινή.

Με πληροφορίες από: Gazzetta