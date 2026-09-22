Η πρώτη προπόνηση του Τομά Ερτέλ με την ΑΕΚ και η προετοιμασία για τον Ολυμπιακό

Ο Τομά Ερτέλ, ο Γάλλος γκαρντ που βρίσκεται ήδη στην Ελλάδα, πραγματοποίησε την πρώτη του προπόνηση με τους νέους του συμπαίκτες στην ΑΕΚ. Η άφιξή του σηματοδοτεί την έναρξη της προετοιμασίας του για τον επερχόμενο ημιτελικό του Super Cup, όπου η «Βασίλισσα» θα αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό στις 26 Σεπτεμβρίου. Η παρουσία του αναμένεται να ενισχύσει σημαντικά την περιφέρεια της ομάδας.

Άφιξη στην Αθήνα και πρώτες ενέργειες

Ο Τομά Ερτέλ είναι και επίσημα κάτοικος Αθηνών από το βράδυ της Δευτέρας, σηματοδοτώντας την έναρξη της συνεργασίας του με την ΑΕΚ. Η Τρίτη ήταν μια γεμάτη μέρα για τον Γάλλο γκαρντ, καθώς ξεκίνησε με τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις, ένα καθιερωμένο βήμα πριν την ενσωμάτωση σε οποιαδήποτε ομάδα.

Μετά την ολοκλήρωση των ιατρικών, ο Ερτέλ κατευθύνθηκε στη Sunel Arena, όπου είχε την ευκαιρία να γνωρίσει τους νέους του συμπαίκτες. Εκεί, φορώντας για πρώτη φορά τα «κιτρινόμαυρα», συμμετείχε στην πρώτη του προπόνηση, ξεκινώντας επίσημα την προσαρμογή του στο αγωνιστικό πλάνο της Ένωσης.

Η εμπειρία του Γάλλου γκαρντ

Ο Τομά Ερτέλ φέρνει στην ΑΕΚ μια σπουδαία καριέρα, έχοντας αγωνιστεί σε κορυφαίες ομάδες της Euroleague και έχοντας σημαντική παρουσία στην Εθνική Γαλλίας. Η εμπειρία του αυτή αναμένεται να ανεβάσει το επίπεδο της περιφέρειας της ΑΕΚ, προσφέροντας λύσεις και καθοδήγηση στο παρκέ.

Στο παρελθόν, ο Γάλλος γκαρντ έχει φορέσει τη φανέλα μεγάλων ευρωπαϊκών συλλόγων, όπως η Ρεάλ Μαδρίτης, η Μπαρτσελόνα, η Εφές και η Βιλερμπάν. Η πορεία του αυτή τον έχει καθιερώσει ως έναν από τους κορυφαίους πασέρ στην ιστορία της Euroleague, ενώ παράλληλα διαθέτει και την ικανότητα να δίνει λύσεις στον τομέα του σκοραρίσματος.

Οι προσδοκίες της ΑΕΚ

Η πρόθεση των ανθρώπων της «Βασίλισσας» ήταν να έρθει ο Ερτέλ στην Ελλάδα από το ξεκίνημα της εβδομάδας. Αυτή η στρατηγική επιλογή είχε ως στόχο να του δοθεί ο απαραίτητος χρόνος για να πραγματοποιήσει όσο το δυνατόν περισσότερες προπονήσεις, ώστε να είναι πλήρως έτοιμος για τον κρίσιμο ημιτελικό του Super Cup.

Ο προπονητής Ντράγκαν Σάκοτα στηρίζει πολλά στον Τομά Ερτέλ για τη φετινή σεζόν. Η επιθυμία του είναι να αναβαθμίσει την ΑΕΚ, εκμεταλλευόμενος την ικανότητα του Γάλλου γκαρντ να λειτουργεί ως «floor general» στο παρκέ, οργανώνοντας το παιχνίδι και προσφέροντας τόσο δημιουργία όσο και εκτέλεση.

Το ντεμπούτο στο Super Cup

Ο Τομά Ερτέλ αναμένεται να κάνει το επίσημο ντεμπούτο του με τη φανέλα της ΑΕΚ στον ημιτελικό του Super Cup. Η αναμέτρηση αυτή θα φέρει την Ένωση αντιμέτωπη με τον Ολυμπιακό στις 26 Σεπτεμβρίου, σε έναν αγώνα που θα αποτελέσει την πρώτη επίσημη εμφάνιση του Γάλλου γκαρντ με τα «κιτρινόμαυρα».

Η παρουσία του Ερτέλ σε αυτό το σημαντικό παιχνίδι υπογραμμίζει την εμπιστοσύνη της τεχνικής ηγεσίας στις δυνατότητές του και την προσδοκία να προσφέρει άμεσα στην ομάδα. Η προετοιμασία του είναι εντατική, με στόχο να παρουσιαστεί σε όσο το δυνατόν καλύτερη κατάσταση για την πρώτη του επίσημη εμφάνιση με την ΑΕΚ.

Με πληροφορίες από: Gazzetta