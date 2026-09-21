Ο Τζιάνι Ινφαντίνο προτείνει εξωτερική αξιολόγηση της διακυβέρνησης της FIFA

Ο πρόεδρος της FIFA, Τζιάνι Ινφαντίνο, υπέβαλε τη Δευτέρα (21/9) πρόταση για τη διενέργεια εξωτερικής αξιολόγησης σχετικά με τον τρόπο λήψης κρίσιμων αποφάσεων από τον παγκόσμιο ποδοσφαιρικό οργανισμό. Σε επιστολή του προς τα μέλη, ο Ινφαντίνο αναγνώρισε ότι η διαχείριση ενός επενδυτικού σχεδίου, το οποίο τελικά εγκαταλείφθηκε, είχε προκαλέσει σημαντικές ανησυχίες. Η πρωτοβουλία αυτή στοχεύει στην ενίσχυση της διαφάνειας και της λογοδοσίας εντός της FIFA.

Η πρόταση για εξωτερική αξιολόγηση

Συγκεκριμένα, ο Τζιάνι Ινφαντίνο θα ζητήσει από το Συμβούλιο της FIFA να εξετάσει το ενδεχόμενο να ανατεθεί σε ανεξάρτητο εξωτερικό φορέα η αξιολόγηση του υφιστάμενου πλαισίου διακυβέρνησης του οργανισμού. Η αξιολόγηση αυτή θα αφορά τις σημαντικές στρατηγικές πρωτοβουλίες και θα έχει ως στόχο την πρόταση πιθανών βελτιώσεων.

Η επιστολή με την πρόταση του προέδρου της FIFA απεστάλη στο Συμβούλιο της FIFA, καθώς και στους προέδρους των 211 ομοσπονδιών-μελών του οργανισμού. Το περιεχόμενο της επιστολής έφτασε στα χέρια του Reuters, αναδεικνύοντας την πρόθεση του Ινφαντίνο να προχωρήσει σε αλλαγές στον τρόπο λειτουργίας και λήψης αποφάσεων.

Ενίσχυση της διαδικασίας λήψης αποφάσεων

Παράλληλα με την εξωτερική αξιολόγηση, ο Τζιάνι Ινφαντίνο δήλωσε ότι θα προτείνει τη διεξαγωγή διαβουλεύσεων με τις συνομοσπονδίες, τις ομοσπονδίες-μέλη και άλλους εμπλεκόμενους φορείς του ποδοσφαίρου. Οι διαβουλεύσεις αυτές θα επικεντρωθούν στην ενίσχυση της διαδικασίας λήψης αποφάσεων εντός της FIFA.

Οι προτάσεις που θα προκύψουν από αυτές τις συζητήσεις θα εξετάσουν ποιοι παράγοντες έχουν λόγο στις σημαντικές πρωτοβουλίες. Θα περιλαμβάνουν την επανεξέταση των αντίστοιχων ρόλων του προέδρου, του Γραφείου, του Συμβουλίου και του Κογκρέσου. Επιπλέον, θα αναζητηθούν τρόποι για τη βελτίωση της διαφάνειας και της λογοδοσίας σε όλα τα επίπεδα του παγκόσμιου ποδοσφαιρικού οργανισμού.

Οι αντιδράσεις για το εγκαταλειφθέν επενδυτικό σχέδιο

Η κίνηση του Τζιάνι Ινφαντίνο έρχεται στον απόηχο έντονων αντιδράσεων που προκλήθηκαν από μία προηγούμενη πρότασή του. Η πρόταση αυτή αφορούσε την πώληση ποσοστού 20% των εμπορικών δικαιωμάτων της FIFA, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που σχετίζονται με το Παγκόσμιο Κύπελλο, σε ιδιώτες επενδυτές. Το σχέδιο αυτό εγκαταλείφθηκε τον Ιούλιο, μετά από τις σφοδρές αντιδράσεις που εκδηλώθηκαν και τις απειλές για μποϊκοτάζ.

Μετά την απόσυρση του σχεδίου, κορυφαίοι ποδοσφαιρικοί φορείς, όπως η UEFA, η Ασιατική Συνομοσπονδία Ποδοσφαίρου και η CONCACAF, ζήτησαν ανοιχτά αλλαγές στην ηγεσία της FIFA. Αυτές οι απαιτήσεις υπογράμμισαν την ανάγκη για αναθεώρηση των πρακτικών διακυβέρνησης και λήψης αποφάσεων εντός του οργανισμού.

Οι εξηγήσεις του προέδρου της FIFA

Ο Τζιάνι Ινφαντίνο παρείχε διευκρινίσεις σχετικά με το εγκαταλειφθέν επενδυτικό σχέδιο, δηλώνοντας ότι ο αρχικός του στόχος ήταν να διερευνηθεί κατά πόσο η πώληση ενός μειοψηφικού μεριδίου σε μια εμπορική εταιρεία, η οποία θα ελεγχόταν από τη FIFA, θα μπορούσε να αποφέρει περισσότερα χρήματα για την ανάπτυξη του ποδοσφαίρου παγκοσμίως. Τόνισε επίσης ότι ένα τέτοιο σχέδιο δεν θα συνεπαγόταν απώλεια του ελέγχου στις αθλητικές αποφάσεις.

Ωστόσο, ο πρόεδρος της FIFA αναγνώρισε ότι η πρόταση είχε δημοσιοποιηθεί προτού παρουσιαστεί ολοκληρωμένα στο Συμβούλιο και στις ομοσπονδίες-μέλη. Σε δήλωσή του, ο Ινφαντίνο ανέφερε χαρακτηριστικά: «Αναγνωρίζω ότι, χωρίς το πλήρες πλαίσιο, αυτό προκάλεσε ανησυχία και δημιούργησε την εντύπωση ότι είχαν ήδη ληφθεί αποφάσεις. Δεν είχαν ληφθεί. Παρέμενε μια πρόταση, όχι μια απόφαση, και υπόκειτο πάντοτε στις απαραίτητες εγκρίσεις του Συμβουλίου και των ομοσπονδιών-μελών. Έχει πλέον αποσυρθεί και δεν θα προχωρήσει».

Με πληροφορίες από: Ieidiseis