Ο Αχιλλέας Μπέος για το πέναλτι στον αγώνα Βόλος – ΑΕΚ: «Ο Νίκολιτς μου είπε ότι δεν ήταν»

Ο πρόεδρος του Βόλου Elabet, Αχιλλέας Μπέος, προχώρησε σε νέες δηλώσεις, εκφράζοντας την έντονη δυσαρέσκειά του για τη διαιτησία στον αγώνα της ομάδας του με την ΑΕΚ στο Πανθεσσαλικό Στάδιο. Ο κ. Μπέος υποστήριξε, μιλώντας στο Metropolis 95.5, ότι ο Μάρκο Νίκολιτς, προπονητής της ΑΕΚ, του παραδέχτηκε προσωπικά στα αποδυτήρια πως δεν υπήρχε πέναλτι στη φάση που κέρδισε ο Λούκα Γιόβιτς. Οι δηλώσεις αυτές έρχονται σε συνέχεια του αναβρασμού που προκάλεσε η συγκεκριμένη φάση στις τάξεις του Βόλου.

Η φάση του πέναλτι και οι αντιφατικές δηλώσεις

Η βασική διαμαρτυρία του Βόλου Elabet αφορά τη φάση του πέναλτι που κέρδισε ο Λούκα Γιόβιτς κατά τη διάρκεια του αγώνα με την ΑΕΚ. Ο Αχιλλέας Μπέος, σε συνέχεια της «έκρηξής» του μετά το παιχνίδι, επανήλθε στο θέμα, τονίζοντας ότι η αίσθηση της αδικίας δεν αφορά μόνο την ομάδα του, αλλά και το ελληνικό ποδόσφαιρο γενικότερα.

Σύμφωνα με τον κ. Μπέο, ο Μάρκο Νίκολιτς του είπε προσωπικά, κατά τη συνάντησή τους στα αποδυτήρια, ότι δεν υπήρχε παράβαση στη φάση του Γιόβιτς. Ωστόσο, ο κ. Νίκολιτς είχε δηλώσει δημόσια μετά τη νίκη της ΑΕΚ ότι η φάση ήταν 100% πέναλτι. Ο πρόεδρος του Βόλου σχολίασε την αντίφαση αυτή, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Τι να πει ο Νίκολιτς; Ότι ο ποδοσφαιριστής του είναι Μίκι Μάους;»

Καταγγελίες για τη διαιτησία και τον Λούκα Γιόβιτς

Ο Αχιλλέας Μπέος χαρακτήρισε τη διαιτησία «ντροπή για την ελληνική διαιτησία και για το ελληνικό ποδόσφαιρο». Δήλωσε αποφασισμένος να το πάει «μέχρι τέλους» και να μην το αφήσει έτσι. Στο πλαίσιο αυτό, ετοιμάζει μήνυση που θα υποβληθεί στην Εισαγγελία του Αρείου Πάγου, με σκοπό να εξεταστεί ενδεχόμενη συμμετοχή των εμπλεκόμενων στον παράνομο στοιχηματισμό.

Ο κ. Μπέος αναφέρθηκε και σε ένα περιστατικό κατά το οποίο κάποιος φώναξε στον Γιόβιτς στα σέρβικα, «πέσε θα πάρεις πέναλτι». Αν και δήλωσε ότι δεν μπορεί να το υιοθετήσει, χαρακτήρισε το γεγονός «ντροπή για έναν παίκτη που κοσμούσε το ελληνικό ποδόσφαιρο με την παρουσία του». Επίσης, παρομοίασε τη φάση με τις «βουτιές που έκανε ο Αλεξανδρής».

Αμφιβολίες και απαιτήσεις για τους διαιτητές

Ο πρόεδρος του Βόλου εξέφρασε την πεποίθησή του ότι «όλοι είδαν ότι δεν ήταν πέναλτι και το είπαν σε όλα τα κανάλια». Στρέφοντας την κριτική του προς τους διαιτητές, αναρωτήθηκε «Γιατί δεν τον φώναξε ο Τζήλος;», υπονοώντας την απουσία παρέμβασης από το VAR. Για τον κ. Μπέο, υπάρχει «δόλος», πρόκειται για «σφαγή των αμνών» και «μεγάλη ντροπή».

Ζήτησε να τεθούν εκτός πινάκων οι δύο διαιτητές μέχρι να διαλευκανθεί η υπόθεση, θεωρώντας ότι οι αρμόδιοι έχουν ηθική υποχρέωση να το πράξουν. Μάλιστα, δήλωσε ότι έχει αρχίσει να αμφιβάλλει και για τον Λανουά, τον ανεξάρτητο αρχιδιαιτητή, εάν δεν προβεί σε αυτή την ενέργεια.

Συνάντηση με τον πρόεδρο της ΕΠΟ και προσωπικές σκέψεις

Ο Αχιλλέας Μπέος αποκάλυψε ότι θα έχει συνάντηση με τον πρόεδρο της ΕΠΟ, Μάκη Γκαγκάτση, τις επόμενες ώρες. Αν και αναγνώρισε ότι ο κ. Γκαγκάτσης έκανε λάθος με τις εκλογές της Super League, δήλωσε ότι το αφήνει πίσω του προς στιγμήν, προκειμένου να επικεντρωθεί στο ζήτημα της διαιτησίας.

Τέλος, ο κ. Μπέος εξέφρασε την προσωπική του δυσφορία με την τρέχουσα κατάσταση του ποδοσφαίρου, δηλώνοντας: «Αυτό το ποδόσφαιρο δεν μου ταιριάζει». Δήλωσε την επιθυμία του να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες ώστε να παραχωρηθεί η ομάδα και να αφοσιωθεί στην πόλη του.

Με πληροφορίες από: Newsit, Reader