Η σημαντική αλλαγή του Παναθηναϊκού στην Ελλάδα σε σχέση με την Ευρώπη

Ο Παναθηναϊκός παρουσιάζει μια αξιοσημείωτη μεταμόρφωση στην αγωνιστική του εικόνα, ιδιαίτερα όσον αφορά την ανασταλτική του λειτουργία, όπως αναλύει ο Νίκος Αθανασίου. Η ομάδα επέδειξε διαφορετικά χαρακτηριστικά στα πρώτα παιχνίδια της φετινής σεζόν, με μια σημαντική βελτίωση να καταγράφεται στους αγώνες του ελληνικού πρωταθλήματος σε σύγκριση με τις ευρωπαϊκές του υποχρεώσεις.

Η αρχική εικόνα και η επιθετική πρόοδος

Στις 29 Αυγούστου, μετά την ολοκλήρωση των προκριματικών του Conference League, όπου ο Παναθηναϊκός είχε καταγράψει τρεις νίκες σε τρεις αναμετρήσεις, και λίγο πριν την έναρξη του πρωταθλήματος της Super League, στο οποίο η ομάδα ξεκίνησε με πέντε νίκες σε πέντε αγώνες, είχαν καταγραφεί τα πρώτα στοιχεία από το Wyscout. Η ανάλυση εκείνη είχε δείξει μια μεγάλη πρόοδο στην επιθετική δημιουργία του «τριφυλλιού», με 1.97 xGoals ανά παιχνίδι, σε σχέση με την περσινή σεζόν.

Ωστόσο, η ίδια ανάλυση είχε αναδείξει και μια «πληγή» στην ανασταλτική λειτουργία της ομάδας. Στα πρώτα ματς της Super League, ο χρόνος προπονήσεων λειτούργησε ευεργετικά για τις ομαδικές λειτουργίες. Η είσοδος παικτών όπως ο Λουζά, ο Ουναί και ο Σαλάχ Εντίν, με τον Μαροκινό να ξεχωρίζει, συνέβαλε στην αγωνιστική εξίσωση. Ο Παναθηναϊκός ολοκλήρωσε την πρώτη πεντάδα αγώνων με μια συγκλονιστική επίδοση, ξεπερνώντας τα 3 xGoals ανά παιχνίδι, γεγονός που αποδεικνύει τη δουλειά του προπονητή, την αγωνιστική φιλοσοφία και την ατομική ποιότητα του έμψυχου δυναμικού.

Η «πληγή» της ανασταλτικής λειτουργίας στην Ευρώπη

Η βασική διαφορά στην απόδοση του Παναθηναϊκού δεν εντοπίζεται τόσο στην παραγωγή φάσεων, όσο στην ανασταλτική του συμπεριφορά. Στις ευρωπαϊκές αναμετρήσεις, η ομάδα επέτρεπε ποιοτικές τελικές σε ακραίο βαθμό στους αντιπάλους της, γεγονός που δυσκόλευε σημαντικά τη ζωή της. Συγκεκριμένα, ο δείκτης των αναμενόμενων γκολ που δεχόταν (xGA) ανερχόταν στο 1.68 ανά παιχνίδι, ένα νούμερο που θα δημιουργούσε προβλήματα σε οποιαδήποτε ομάδα.

Αυτή η αδυναμία στην ανασταλτική λειτουργία ήταν ένα από τα σημεία που χρήζαν άμεσης βελτίωσης, καθώς επηρέαζε άμεσα την αποτελεσματικότητα και την ασφάλεια της ομάδας στα παιχνίδια υψηλού επιπέδου. Η ανάγκη για μεγαλύτερη συνοχή και αποτελεσματικότητα στην άμυνα ήταν εμφανής, προκειμένου ο Παναθηναϊκός να μπορέσει να διαχειριστεί καλύτερα τις επιθέσεις των αντιπάλων του.

Εντυπωσιακή βελτίωση στη Super League

Στα παιχνίδια της Super League, οι «πράσινοι» όχι μόνο δέχθηκαν μόλις δύο γκολ σε πέντε αναμετρήσεις, αλλά κατάφεραν να κρατήσουν τους αντιπάλους τους σε αρκετά χαμηλά επίπεδα απειλής. Η ομάδα επέτρεψε ελάχιστα πράγματα στους αντιπάλους της, δείχνοντας μια σημαντική και εντυπωσιακή βελτίωση στο ανασταλτικό κομμάτι.

Ειδικότερα, ο δείκτης των αναμενόμενων γκολ που δεχόταν (xGA) μειώθηκε δραματικά από το 1.68 της Ευρώπης στο 0.65 xGA στην Ελλάδα. Αυτό σημαίνει ότι ο Παναθηναϊκός μείωσε σχεδόν τρεις φορές την απειλή που δέχεται από τους αντιπάλους του, γεγονός που συνιστά μια πρόοδο εξαιρετικής σημασίας για την ομάδα.

Οι παράγοντες της αμυντικής ενίσχυσης

Η βελτίωση αυτή στην ανασταλτική λειτουργία του Παναθηναϊκού οφείλεται σε διάφορους παράγοντες. Ένας από τους κυριότερους είναι η απόκτηση «χημείας» και συνοχής στην αμυντική πεντάδα. Οι Πένια, Κυριακόπουλος, Καλάμπρια, Ντε Φράι και Φαν Ντρόνγκελεν, μέσα από τις προπονήσεις και τους αγώνες, άρχισαν να λειτουργούν ως «ένα». Ειδικότερα, οι δύο Ολλανδοί στο κέντρο της άμυνας έχουν δημιουργήσει ένα πολύ καλό δίδυμο.

Επιπλέον, το αμυντικό transition του Παναθηναϊκού βελτιώθηκε σημαντικά, ένα στοιχείο του ποδοσφαίρου που απαιτεί χρόνο δουλειάς. Οι τοποθετήσεις των παικτών έγιναν καλύτερες, ενώ οι αντιδράσεις τους πιο επιθετικές. Η είσοδος του Κάνγκουα στην ενδεκάδα προσέφερε λύσεις σε αυτό τον τομέα, όπως και η αυξημένη αποτελεσματικότητα του Ετιέν Καμαρά στα αμυντικά του καθήκοντα.

Με πληροφορίες από: Gazzetta