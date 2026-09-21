Ο Μίλτον Βιέρα έφυγε από τη ζωή: Η συγκινητική δημοσίευση του Νίκου Γαβαλά

Ο Μίλτον Βιέρα, ένας σπουδαίος Ουρουγουανός ποδοσφαιριστής που φόρεσε τη φανέλα του Ολυμπιακού και της ΑΕΚ, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 80 ετών. Την είδηση έκανε γνωστή ο Νίκος Γαβαλάς, στέλεχος των Πειραιωτών, μέσω μιας συγκινητικής δημοσίευσης. Ο Γαβαλάς επικοινώνησε με τον γιο του εκλιπόντος, Μαξιμιλιάνο, ο οποίος επιβεβαίωσε τον θάνατο του πατέρα του.

Επικοινωνία με την οικογένεια

Ο Νίκος Γαβαλάς ήρθε σε επικοινωνία με τον γιο του Μίλτον Βιέρα, Μαξιμιλιάνο, ο οποίος του επιβεβαίωσε τον θάνατο του πατέρα του. Ο Μάξι Βιέρα, κομπιάζοντας, ενημέρωσε τηλεφωνικώς, από την άλλη άκρη του Ατλαντικού, για την απώλεια του πατέρα του.

Σύμφωνα με τον γιο του, ο Μίλτον Βιέρα «έφυγε ήρεμα, στον ύπνο του, στο Μοντεβιδέο». Ο Μαξιμιλιάνο θυμήθηκε με συγκίνηση τα χρόνια που ο πατέρας του πέρασε στην Ελλάδα, ενώ ανέφερε πως «τώρα θα μιλάει με τον Νικήτα», αναφερόμενος στον πατέρα του Νίκου Γαβαλά, ο οποίος επίσης έχει φύγει από τη ζωή.

Η σπουδαία καριέρα του Μίλτον Βιέρα

Ο Μίλτον Βιέρα υπήρξε ο πρώτος ποδοσφαιριστής που ήρθε στην Ελλάδα έχοντας προηγουμένως αγωνιστεί σε Παγκόσμιο Κύπελλο. Μόλις στα 19 του χρόνια, φόρεσε τη φανέλα της Εθνικής Ουρουγουάης στη διοργάνωση του 1966, η οποία διεξήχθη στην Αγγλία.

Η παρουσία του στα ελληνικά γήπεδα άφησε το στίγμα της, με τον ίδιο να διαγράφει μια αξιόλογη πορεία σε δύο από τους μεγαλύτερους συλλόγους της χώρας.

Η αγάπη για τον Ολυμπιακό και τον Νίκο Γουλανδρή

Ο Μίλτον Βιέρα αγάπησε βαθιά τον Νίκο Γουλανδρή και τον Ολυμπιακό κατά τη δεκαετία του ’70. Η σχέση του με τον τότε πρόεδρο και την ομάδα ήταν τόσο ισχυρή, που η αποχώρηση του Γουλανδρή από τον σύλλογο τον σημάδεψε βαθιά.

Ο Ουρουγουανός ποδοσφαιριστής δεν μπόρεσε ποτέ να ξεπεράσει ή να αποδεχθεί αυτή την αποχώρηση, κάτι που υποδηλώνει το μέγεθος της αφοσίωσής του στον Ολυμπιακό και στον Νίκο Γουλανδρή.

Στιγμές υπερηφάνειας και οι ομάδες του στην Ελλάδα

Ο γιος του, Μαξιμιλιάνο, θυμάται πόσο περήφανος ήταν ο πατέρας του που είχε αγωνιστεί στη Μικτή Κόσμου το 1975, μαζί με τον Γιώργο Δεληκάρη. Ο Μίλτον Βιέρα διηγούνταν συχνά εκείνες τις ιστορίες με ιδιαίτερο καμάρι.

Μετά την επιτυχημένη του θητεία στον Ολυμπιακό, όπου αγωνίστηκε από το 1972 έως το 1977, ο Μίλτον Βιέρα φόρεσε τη φανέλα της ΑΕΚ. Την τίμησε για δύο χρόνια, έως το 1979, προσφέροντας τις υπηρεσίες του και στην ομάδα της Ένωσης.

Το συγκινητικό μήνυμα του Νίκου Γαβαλά

Στο μήνυμά του, ο Νίκος Γαβαλάς εξέφρασε τη σκέψη του για την πιθανή συνάντηση του Μίλτον Βιέρα με αγαπημένα πρόσωπα που έχουν φύγει από τη ζωή. «Ποιος ξέρει, Μάξι... Ίσως τώρα, μαζί με τον πατέρα μου, τον Νικήτα, να τα λένε με τον Νίκο Γουλανδρή για εκείνα τα αξέχαστα χρόνια», έγραψε χαρακτηριστικά.

Ο Νίκος Γαβαλάς ολοκλήρωσε το μήνυμά του με μια αφήγηση που αφήνει χώρο για σκέψη: «Και ίσως πάρουν και κάποιες απαντήσεις...».

Με πληροφορίες από: Gazzetta