Ο Αχιλλέας Μπέος για το επίμαχο πέναλτι και οι δηλώσεις του

Ο Αχιλλέας Μπέος, σε δηλώσεις του στο Metropolis 95.5, υποστήριξε ότι ο προπονητής Μάρκο Νίκολιτς παραδέχτηκε πως δεν υπήρχε πέναλτι στον Λούκα Γιόβιτς. Ο κ. Μπέος εξέφρασε την αίσθηση της αδικίας, όχι μόνο για την ομάδα του, αλλά και για το ελληνικό ποδόσφαιρο γενικότερα, κάνοντας λόγο για ντροπή της ελληνικής διαιτησίας. Προανήγγειλε νομικές ενέργειες και συνάντηση με τον πρόεδρο της ΕΠΟ.

Οι ισχυρισμοί για το επίμαχο πέναλτι

Ο Αχιλλέας Μπέος δήλωσε πως ο Μάρκο Νίκολιτς, προπονητής της ομάδας, του είπε προσωπικά στα αποδυτήρια ότι το πέναλτι που δόθηκε στην ΑΕΚ δεν υπήρχε. Ο κ. Μπέος σχολίασε πως ο Νίκολιτς δεν θα μπορούσε να πει δημόσια ότι ο ποδοσφαιριστής του είναι «Μίκι Μάους», υπερασπιζόμενος την ομάδα και τον παίκτη του.

Σύμφωνα με τον ίδιο, όλοι είδαν ότι δεν ήταν πέναλτι και το ανέφεραν σε όλα τα κανάλια, ενώ η συγκεκριμένη φάση του θύμισε τις «βουτιές» που έκανε ο Αλεξανδρής. Ο κ. Μπέος υπογράμμισε πως δεν έχει πρόβλημα με τον Νίκολιτς, αναγνωρίζοντας την ανάγκη του να υπερασπιστεί δημόσια την ομάδα του.

Αντιδράσεις και νομικές ενέργειες

Η αντίδραση του Αχιλλέα Μπέου μετά το ματς με την ΑΕΚ πηγάζει από την αίσθηση της αδικίας, όχι μόνο εις βάρος της ομάδας του, αλλά και του ποδοσφαίρου συνολικά. Χαρακτήρισε την κατάσταση «ντροπή για την ελληνική διαιτησία και για το ελληνικό ποδόσφαιρο» και δήλωσε αποφασισμένος να το πάει «μέχρι τέλους».

Στο πλαίσιο αυτό, ο κ. Μπέος ετοιμάζει μήνυση, η οποία θα υποβληθεί στην Εισαγγελία του Αρείου Πάγου. Σκοπός της μήνυσης είναι να εξεταστεί ενδεχόμενη συμμετοχή των εμπλεκομένων στον παράνομο στοιχηματισμό. Αναφέρθηκε επίσης σε ένα περιστατικό όπου κάποιος φώναξε στον Γιόβιτς στα σέρβικα, «πέσε θα πάρεις πέναλτι», κάτι που ο ίδιος δεν μπορεί να υιοθετήσει, θεωρώντας το ντροπή για έναν παίκτη που κοσμούσε το ελληνικό ποδόσφαιρο με την παρουσία του.

Συνάντηση με τον πρόεδρο της ΕΠΟ και αμφιβολίες για τη διαιτησία

Ο Αχιλλέας Μπέος γνωστοποίησε ότι θα έχει συνάντηση με τον πρόεδρο της ΕΠΟ, Μάκη Γκαγκάτση, τις επόμενες ώρες. Παρόλο που ο κ. Μπέος θεωρεί ότι ο κ. Γκαγκάτσης έκανε λάθος με τις εκλογές της Super League, δήλωσε ότι το αφήνει πίσω προς στιγμήν, εστιάζοντας στην παρούσα υπόθεση.

Ο ίδιος πιστεύει ότι υπάρχει ηθική υποχρέωση να τεθούν εκτός πινάκων οι δύο διαιτητές μέχρι να διαλευκανθεί πλήρως η υπόθεση. Επίσης, εξέφρασε αμφιβολίες για τον αρχιδιαιτητή Λανουά, λέγοντας ότι θα πρέπει να τους θέσει εκτός πινάκων, καθώς έχει αρχίσει να αμφιβάλλει και για τον ίδιο. Ο κ. Μπέος αναρωτήθηκε γιατί ο Τζήλος δεν φώναξε τον Λανουά, δηλώνοντας πως για τον ίδιο «υπάρχει δόλος», χαρακτηρίζοντας την κατάσταση «σφαγή των αμνών» και «μεγάλη ντροπή».

Προσωπικές σκέψεις και μέλλον στην ομάδα

Κλείνοντας τις δηλώσεις του, ο Αχιλλέας Μπέος εξέφρασε την προσωπική του άποψη ότι το συγκεκριμένο ποδόσφαιρο «δεν του ταιριάζει». Δήλωσε την επιθυμία του να ολοκληρωθούν οι απαραίτητες διαδικασίες, ώστε να παραχωρηθεί η ομάδα.

Ο απώτερος στόχος του, όπως ανέφερε, είναι να αφοσιωθεί πλήρως στην πόλη του, αφού αποχωρήσει από τα διοικητικά της ομάδας.

Με πληροφορίες από: Gazzetta