Νέα φιλοσοφία στο VAR της Serie A προκαλεί συζητήσεις

Μια νέα, αυστηρότερη φιλοσοφία στη χρήση του VAR έχει τεθεί σε εφαρμογή στη Serie A, προκαλώντας ήδη έντονες συζητήσεις και αντιδράσεις στον κόσμο του ιταλικού ποδοσφαίρου. Η αλλαγή αυτή έχει ως στόχο τη μείωση των παρεμβάσεων της τεχνολογίας, επιτρέποντας στο παιχνίδι να κυλάει πιο ελεύθερα, ωστόσο οι πρώτες ενδείξεις δείχνουν πως η εφαρμογή της διχάζει.

Έντονες αντιδράσεις και η περίπτωση Γιουβέντους - Αταλάντα

Η νέα φιλοσοφία για τη χρήση του VAR στη Serie A έχει ήδη προκαλέσει έντονη συζήτηση, με αφορμή μια φάση που εκτυλίχθηκε στον αγώνα μεταξύ Γιουβέντους και Αταλάντα. Συγκεκριμένα, ο Καλουλού κράτησε τον Ρόου, με τον διαιτητή να αφήνει τη φάση να εξελιχθεί κανονικά, χωρίς να υπάρξει παρέμβαση από το VAR.

Η συγκεκριμένη απόφαση προκάλεσε την έντονη αντίδραση του Μαουρίτσιο Σάρι. Ο προπονητής έφτασε στο σημείο να δηλώσει πως «σε αυτό το σημείο πρέπει να καταργήσουμε το VAR», θέτοντας ουσιαστικά το ερώτημα για το πόσο μακριά πρέπει να φτάνει η νέα λογική του «αφήστε το παιχνίδι να κυλήσει».

Η υπεράσπιση της νέας προσέγγισης

Από την άλλη πλευρά, ο πρώην διεθνής διαιτητής Πάολο Ταλιαβέντο υπερασπίστηκε τη νέα κατεύθυνση που έχει δοθεί στη χρήση του VAR. Ο Ταλιαβέντο εξήγησε ότι το VAR πρέπει να επεμβαίνει μόνο σε περιπτώσεις ξεκάθαρων και σοβαρών διαιτητικών λαθών.

Σύμφωνα με τον ίδιο, στο παρελθόν η τεχνολογία χρησιμοποιούνταν υπερβολικά, δημιουργώντας την εντύπωση ότι οι διαιτητές βρίσκονταν σε «σκηνή εγκλήματος» και αναζητούσαν κάθε πιθανό στοιχείο, κάτι που η νέα φιλοσοφία επιδιώκει να αλλάξει.

Οι αριθμοί που αποκαλύπτουν τη διαφορά

Τα πρώτα στατιστικά στοιχεία από τη φετινή Serie A δείχνουν ήδη τη διαφορά στην εφαρμογή της νέας φιλοσοφίας. Καταγράφονται κατά μέσο όρο 22 φάουλ ανά παιχνίδι, ένας αριθμός μειωμένος σε σχέση με την περσινή σεζόν, όπου ο μέσος όρος ήταν 26 φάουλ ανά αγώνα.

Παράλληλα, οι έλεγχοι μέσω VAR έχουν μειωθεί αισθητά, ενώ τα πέναλτι που έχουν καταλογιστεί έχουν περιοριστεί περίπου στο ένα τρίτο σε σχέση με την προηγούμενη αγωνιστική περίοδο. Αυτοί οι αριθμοί υπογραμμίζουν την πρόθεση για λιγότερες παρεμβάσεις κατά τη διάρκεια των αγώνων.

Διαφορετική χρήση, όχι λιγότερη τεχνολογία

Η νέα προσέγγιση δεν σημαίνει απαραίτητα λιγότερη τεχνολογία, αλλά μια διαφορετική και πιο στοχευμένη χρήση της. Το VAR μπορεί πλέον να διορθώνει συγκεκριμένα αντικειμενικά λάθη, όπως για παράδειγμα μια λανθασμένη δεύτερη κίτρινη κάρτα ή περιπτώσεις σύγχυσης ταυτότητας παικτών.

Παράλληλα με τις αλλαγές στο VAR, εφαρμόζονται και νέοι κανόνες που αφορούν τις καθυστερήσεις, τις αλλαγές παικτών και τους τραυματισμούς. Όλες αυτές οι ρυθμίσεις έχουν ως στόχο τη διεξαγωγή ενός ταχύτερου και πιο συνεχούς παιχνιδιού. Απομένει να φανεί εάν οι Ιταλοί θα συνεχίσουν στους ίδιους ρυθμούς «παγώματος» του VAR καθ' όλη τη διάρκεια της σεζόν.

Με πληροφορίες από: Gazzetta