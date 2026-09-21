Μαλεζάς: Τέλος από τη Νίκη Βόλου

Η ΠΑΕ Νίκη Βόλου προχώρησε στην επίσημη ανακοίνωση της πρόωρης ολοκλήρωσης της συνεργασίας της με τον προπονητή Στέλιο Μαλεζά. Η σημαντική αυτή εξέλιξη στον πάγκο της ομάδας του Βόλου έρχεται ύστερα από την ολοκλήρωση μόλις τριών αγωνιστικών στο πρωτάθλημα της Super League 2. Η λύση της συνεργασίας μεταξύ των δύο πλευρών πραγματοποιήθηκε κατόπιν κοινής συναινέσεως, όπως αναφέρεται στην επίσημη ενημέρωση.

Η επίσημη ανακοίνωση του συλλόγου

Η διοίκηση της ΠΑΕ Νίκη Βόλου γνωστοποίησε τη λύση της συνεργασίας με τον Στέλιο Μαλεζά μέσω επίσημης ανακοίνωσης. Στο κείμενο αυτό, ο σύλλογος επιβεβαίωσε το τέλος της κοινής πορείας τους και εξέφρασε τις ευχαριστίες του προς τον απερχόμενο προπονητή για την προσφορά του στην ομάδα.

Συγκεκριμένα, η ανακοίνωση της ΠΑΕ Νίκη Βόλου ανέφερε με σαφήνεια: «Η ΠΑΕ Νίκη Βόλου ανακοινώνει την κοινή συναινέσει λύση της συνεργασίας της με τον προπονητή Στέλιο Μαλεζά. Τον ευχαριστούμε και του ευχόμαστε τα καλύτερα σε προσωπικό κι επαγγελματικό επίπεδο». Με αυτόν τον τρόπο, η ομάδα αποχαιρέτησε τον προπονητή, ευχόμενη του καλή συνέχεια στα επόμενα βήματά του.

Το τέλος της συνεργασίας μετά από τρεις αγωνιστικές

Η απόφαση για την ολοκλήρωση της συνεργασίας με τον Στέλιο Μαλεζά ελήφθη σε ένα πολύ πρώιμο στάδιο της αγωνιστικής περιόδου της Super League 2. Ο προπονητής αποχωρεί από τον πάγκο της Νίκης Βόλου μετά την διεξαγωγή των τριών πρώτων αγωνιστικών του πρωταθλήματος, γεγονός που σηματοδοτεί μια άμεση αλλαγή στην τεχνική ηγεσία.

Η Νίκη Βόλου είχε ξεκινήσει τη φετινή σεζόν με σημαντικές προσδοκίες, καθώς είχε χαρακτηριστεί ως μία από τις ομάδες που συγκαταλέγονταν στα φαβορί για μια επιτυχημένη πορεία στο πρωτάθλημα της Super League 2. Η πρόωρη αυτή εξέλιξη στον πάγκο της ομάδας δημιουργεί νέα δεδομένα και προκλήσεις για τη συνέχεια της αγωνιστικής περιόδου.

Αναζήτηση νέου προπονητή για την ομάδα

Μετά την κοινή συναινέσει λύση της συνεργασίας με τον Στέλιο Μαλεζά, η ΠΑΕ Νίκη Βόλου βρίσκεται πλέον σε διαδικασία εντατικής αναζήτησης νέου προπονητή. Ο σύλλογος καλείται να βρει άμεσα τον διάδοχο του Μαλεζά, προκειμένου να διασφαλίσει την ομαλή συνέχεια της αγωνιστικής του προσπάθειας και να διατηρήσει τους στόχους του στην κατηγορία.

Η κατάσταση αυτή καθιστά τη Νίκη Βόλου μία ακόμα ομάδα της Super League 2 που βρίσκεται σε αναζήτηση τεχνικού ηγέτη. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η ομάδα του Βόλου ακολουθεί το παράδειγμα του Πανσερραϊκού, ο οποίος επίσης είχε ξεκινήσει τη σεζόν ως εκ των φαβορί και βρίσκεται σε παρόμοια διαδικασία αναζήτησης προπονητή, υπογραμμίζοντας μια κοινή τάση αλλαγών στους πάγκους των ομάδων της κατηγορίας.

Οι ευχές της ΠΑΕ προς τον Στέλιο Μαλεζά

Στην επίσημη ανακοίνωσή της για την ολοκλήρωση της συνεργασίας, η ΠΑΕ Νίκη Βόλου δεν παρέλειψε να εκφράσει τις θερμές ευχές της προς τον Στέλιο Μαλεζά. Οι ευχές αυτές αφορούν την ευόδωση των στόχων του τόσο σε προσωπικό όσο και σε επαγγελματικό επίπεδο, αναγνωρίζοντας την παρουσία του στην ομάδα.

Η κοινή συναινέσει λύση της συνεργασίας σηματοδοτεί το τέλος ενός κεφαλαίου για τον Στέλιο Μαλεζά στην τεχνική ηγεσία της Νίκης Βόλου. Παράλληλα, σηματοδοτεί την έναρξη μιας νέας εποχής για τον σύλλογο, ο οποίος καλείται να προχωρήσει με νέο τεχνικό ηγέτη στην προσπάθειά του για την επίτευξη των αγωνιστικών του στόχων στη Super League 2.

Με πληροφορίες από: Gazzetta