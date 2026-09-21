Οι διαιτητές της ABA League ζητούν αυξήσεις στις αποδοχές τους – Σενάριο για διαιτητές από γειτονικές χώρες

Οι διαιτητές που συμμετέχουν στην Αδριατική Λίγκα (ABA League) αξιώνουν να αντιμετωπιστούν ανάλογα με το κύρος της διοργάνωσης, ζητώντας αυξήσεις στις αποδοχές τους. Έως τώρα δεν έχει βρεθεί λύση στο ζήτημα, με αποτέλεσμα να εξετάζεται από τη διοίκηση της ABA League ακόμη και το ενδεχόμενο συνεργασίας με διαιτητές από γειτονικές χώρες.

Η εξέλιξη αυτή, αν υλοποιηθεί, αναμένεται να προκαλέσει σημαντικές αντιδράσεις στον χώρο του μπάσκετ, αν και προς το παρόν αποτελεί απλώς μια σκέψη της διοργανώτριας αρχής.

Οι διεκδικήσεις των διαιτητών της ABA League

Πριν από λίγες ημέρες, η Ένωση Διαιτητών της ABA League αποκάλυψε τα αιτήματά της για ουσιαστική βελτίωση του οικονομικού και νομικού καθεστώτος των διαιτητών. Οι διαιτητές ζητούν συγκεκριμένες αυξήσεις στις μικτές αμοιβές τους για τους αγώνες της πρώτης φάσης, των κορυφαίων οκτώ ομάδων, καθώς και για τα play-off.

Συγκεκριμένα, για τους αγώνες της πρώτης φάσης της ABA League, οι διαιτητές ζήτησαν 1.200 ευρώ μικτά. Για τις αναμετρήσεις μεταξύ των οκτώ κορυφαίων ομάδων, το αίτημα ανέρχεται στα 1.400 ευρώ. Οι διεκδικήσεις τους περιλαμβάνουν 1.600 ευρώ για τα προημιτελικά, 1.800 ευρώ για τα ημιτελικά και 2.000 ευρώ για τον τελικό της διοργάνωσης.

Η απάντηση της διοργανώτριας αρχής και οι τρέχουσες αμοιβές

Η ABA League απάντησε στα αιτήματα της Ένωσης Διαιτητών, ανακοινώνοντας στην ιστοσελίδα της προκήρυξη για την πρόσληψη νέων διαιτητών. Παράλληλα, η διοργάνωση έχει προβεί σε αναπροσαρμογή των αμοιβών για ορισμένες φάσεις των αγώνων.

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα της διοργάνωσης, η αμοιβή ανά αγώνα στην πρώτη φάση της ABA League ανέρχεται πλέον στα 630 ευρώ, σημειώνοντας αύξηση από τα 562,50 ευρώ που ίσχυαν προηγουμένως. Οι αγώνες μεταξύ των οκτώ κορυφαίων ομάδων και τα play-in αμείβονται με 650 ευρώ, ενώ τα προημιτελικά με 700 ευρώ. Για τα ημιτελικά προβλέπονται 1.100 ευρώ και για τον τελικό 1.500 ευρώ.

Η κατάσταση στην ABA 2 League

Αντίστοιχες διεκδικήσεις και αμοιβές ισχύουν και για την ABA 2 League. Στην κανονική περίοδο της ABA 2 League, οι διαιτητές λαμβάνουν 300 ευρώ ανά αγώνα, ενώ για τα play-in προβλέπονται 320 ευρώ. Τα προημιτελικά αμείβονται με 370 ευρώ, τα ημιτελικά με 500 ευρώ και ο τελικός με 630 ευρώ.

Οι διαιτητές της ABA 2 League έχουν ζητήσει μικτές αμοιβές που ξεκινούν από 600 ευρώ για τους αγώνες της κανονικής περιόδου και φτάνουν έως τα 1.000 ευρώ για τον τελικό της διοργάνωσης, επιδιώκοντας και αυτοί σημαντική βελτίωση των οικονομικών τους όρων.

Επίσημη ανακοίνωση και η θέση των διαιτητών

Μετά τις τελευταίες εξελίξεις, 63 διαιτητές της περιφερειακής διοργάνωσης εξέδωσαν επίσημη ανακοίνωση. Η επιστολή αυτή, η οποία απεστάλη στα μέσα ενημέρωσης, εκφράζει την κοινή θέση όλων των διαιτητών της ABA League και έχει ως στόχο να αποσαφηνίσει την κατάσταση, ενημερώνοντας με ακρίβεια το μπασκετικό κοινό για τις συνθήκες εργασίας τους.

Στην ανακοίνωσή τους, οι διαιτητές υπογράμμισαν ότι «οι διαιτητές της ABA League προσπαθούν εδώ και χρόνια να υλοποιήσουν μια σοβαρή και εποικοδομητική επικοινωνία με τη Λίγκα σχετικά με τις συνθήκες εργασίας. Δυστυχώς, ουσιαστικός διάλογος δεν υπάρχει. Αντί για μια σχέση συνεργασίας, συχνά δημιουργείται η εντύπωση ότι οι διαιτητές αποτελούν ένα λιγότερο σημαντικό κομμάτι της διοργάνωσης, στο οποίο απλώς ανακοινώνονται οι αποφάσεις που λαμβάνονται. Το έγγραφο που καταθέσαμε στη Λίγκα περιέχει προτάσεις και όχι τελεσίγραφα».

Το σενάριο συνεργασίας με διαιτητές από γειτονικές χώρες

Εν μέσω των διαπραγματεύσεων και των αιτημάτων των διαιτητών, η διοίκηση της ABA League εξετάζει το ενδεχόμενο να υπάρξει συμφωνία με διαιτητές από γειτονικές χώρες. Αυτοί οι διαιτητές θα μπορούσαν να κληθούν να συμμετάσχουν στους αγώνες, καλύπτοντας πιθανές ανάγκες που θα προκύψουν.

Η πιθανή αυτή συνεργασία με διαιτητές από γειτονικές χώρες αποτελεί προς το παρόν μια σκέψη της διοίκησης της ABA League, αλλά αναμένεται να προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στον χώρο, εάν προχωρήσει σε υλοποίηση.

Με πληροφορίες από: Gazzetta