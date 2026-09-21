Ένταση στο Μετροπολιτάνο: Ο Φλορεντίνο Πέρεθ εξοργίστηκε με την παρουσία του Ρικέλμε

Ένα περιστατικό έντασης φέρεται να σημειώθηκε στις σουίτες του Μετροπολιτάνο, κατά τη διάρκεια του ντέρμπι της Μαδρίτης ανάμεσα στην Ατλέτικο και τη Ρεάλ. Ο πρόεδρος των «μερένγκες», Φλορεντίνο Πέρεθ, έγινε έξαλλος όταν πληροφορήθηκε την παρουσία του Ενρίκε Ρικέλμε στο προεδρικό θεωρείο, σύμφωνα με αναφορές του Ισπανού δημοσιογράφου Χουάνμα Καστάνιο. Η αναστάτωση ήταν τόσο μεγάλη που ο Πέρεθ φέρεται να απείλησε με αποχώρηση πριν καν ξεκινήσει ο αγώνας.

Το επεισοδιακό ντέρμπι της Μαδρίτης

Το μαδριλένικο ντέρμπι μεταξύ Ατλέτικο και Ρεάλ φαίνεται πως ήταν ιδιαίτερα επεισοδιακό, όχι μόνο εντός αγωνιστικού χώρου αλλά και στις σουίτες των επισήμων. Πέρα από την έντονη αντιπαράθεση για τη διαιτησία, στην οποία πρωταγωνίστησε ο Ζοσέ Μουρίνιο, υπήρξε και ένα περιστατικό που προκάλεσε αναστάτωση στα ανώτερα κλιμάκια των διοικήσεων.

Ο δημοσιογράφος Χουάνμα Καστάνιο μετέφερε λεπτομέρειες για την ατμόσφαιρα που επικρατούσε, τονίζοντας ότι η ένταση δεν περιορίστηκε μόνο στις αντιδράσεις για τις αποφάσεις του διαιτητή. Η είδηση της παρουσίας ενός συγκεκριμένου προσώπου στο προεδρικό θεωρείο ήταν αρκετή για να πυροδοτήσει μια απρόσμενη αντίδραση από τον πρόεδρο της Ρεάλ Μαδρίτης.

Η οργή του Φλορεντίνο Πέρεθ

Σύμφωνα με τον Καστάνιο, ο Φλορεντίνο Πέρεθ εξαγριώθηκε όταν έμαθε ότι ο Ενρίκε Ρικέλμε είχε προσκληθεί στο προεδρικό θεωρείο του Μετροπολιτάνο. Ο ισχυρός άντρας των «μερένγκες» φέρεται να έγινε έξαλλος, εκφράζοντας την έντονη δυσαρέσκειά του για την παρουσία του Ρικέλμε σε έναν τόσο επίσημο χώρο, και όχι απλώς σε ένα VIP θεωρείο.

Η αντίδραση του Πέρεθ ήταν τόσο έντονη που, σύμφωνα με τον ρεπόρτερ, απείλησε να φύγει από το γήπεδο πριν καν ξεκινήσει το μαδριλένικο ντέρμπι. Οι παρευρισκόμενοι προσπάθησαν να τον ηρεμήσουν, με αποτέλεσμα ο πρόεδρος της Ρεάλ να παραμείνει τελικά στον αγώνα, αλλά να τον παρακολουθήσει εμφανώς εκνευρισμένος καθ' όλη τη διάρκειά του.

Ο ρόλος του Ενρίκε Ρικέλμε

Ο Ενρίκε Ρικέλμε δεν είναι ένα άγνωστο πρόσωπο για τον Φλορεντίνο Πέρεθ, καθώς υπήρξε ανταγωνιστής του στις πρόσφατες εκλογές για την προεδρία της Ρεάλ Μαδρίτης. Η παρουσία του, ειδικά στο προεδρικό θεωρείο, φαίνεται πως θεωρήθηκε πρόκληση από τον σημερινό πρόεδρο της «Βασίλισσας».

Το γεγονός ότι ο Ρικέλμε προσκλήθηκε σε έναν τόσο κεντρικό και επίσημο χώρο, όπου συνήθως φιλοξενούνται οι υψηλότερες διοικητικές προσωπικότητες, αποτέλεσε το σημείο τριβής. Αυτή η κίνηση φαίνεται να ενόχλησε βαθύτατα τον Πέρεθ, ο οποίος εξέφρασε την οργή του με τρόπο που δεν πέρασε απαρατήρητος.

Σχέσεις μεταξύ των διοικήσεων

Πριν από την έναρξη του αγώνα, είχε πραγματοποιηθεί γεύμα μεταξύ των διοικούντων των δύο συλλόγων, όπως αναφέρθηκε από τον Χουάνμα Καστάνιο. Ο Φλορεντίνο Πέρεθ διατηρεί πολύ καλές σχέσεις με τον Ενρίκε Τσερέθο, τον πρόεδρο της Ατλέτικο Μαδρίτης.

Ωστόσο, παρά τις καλές σχέσεις μεταξύ των δύο προέδρων, η πληροφορία για την πρόσκληση του Ρικέλμε στο προεδρικό θεωρείο έφτασε στον Πέρεθ κατά τη διάρκεια αυτού του γεύματος. Αυτό το γεγονός ήταν που πυροδότησε την έντονη αντίδρασή του, παρά το φιλικό κλίμα που προφανώς υπήρχε μεταξύ των διοικήσεων πριν από το περιστατικό.

Οι εκτιμήσεις για το μέλλον της Ρεάλ

Ο δημοσιογράφος Χουάνμα Καστάνιο εκτίμησε ότι τέτοιες συμπεριφορές από τον Φλορεντίνο Πέρεθ ενισχύουν τις πιθανότητες του Ενρίκε Ρικέλμε να τον διαδεχθεί στην προεδρία της Ρεάλ Μαδρίτης στο μέλλον. Ο Καστάνιο ανέφερε χαρακτηριστικά πως «κάθε μέρα αυξάνονται οι πιθανότητές του να γίνει πρόεδρος της Ρεάλ Μαδρίτης στο μέλλον».

Η αντίδραση του Πέρεθ, η οποία έγινε γνωστή στους παρευρισκόμενους, ερμηνεύεται από τον δημοσιογράφο ως ένα στοιχείο που μπορεί να επηρεάσει τις μελλοντικές εκλογικές διαδικασίες του συλλόγου. Η δημόσια εκδήλωση εκνευρισμού του νυν προέδρου για την παρουσία ενός πρώην αντιπάλου του, ενδέχεται να έχει επιπτώσεις στην εικόνα και τη δυναμική των υποψηφίων για την προεδρία της «Βασίλισσας».

Με πληροφορίες από: Gazzetta