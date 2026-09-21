Η γυναικεία ομάδα χάντμπολ του ΠΑΟΚ κατέκτησε το 4ο Σούπερ Καπ, επικρατώντας της Αναγέννησης Άρτας με σκορ 30-18. Ο τελικός διεξήχθη στο «Σπίτι του Χάντμπολ» στη Μίκρα Θεσσαλονίκης, σηματοδοτώντας την έναρξη των τίτλων για τη νέα αγωνιστική περίοδο για τον «Δικέφαλο». Με αυτή τη νίκη, ο ΠΑΟΚ ολοκλήρωσε το τρεμπλ, προσθέτοντας έναν ακόμα τίτλο στην τροπαιοθήκη του.

Ο θρίαμβος του «Δικεφάλου» στη Μίκρα

Ο ΠΑΟΚ, όντας το μεγάλο φαβορί της αναμέτρησης, απέδειξε την ανωτερότητά του στον τελικό του 4ου Σούπερ Καπ γυναικών. Η ομάδα της Θεσσαλονίκης επικράτησε της Αναγέννησης Άρτας με 30-18, σε έναν αγώνα που φιλοξενήθηκε στο κλειστό της Μίκρας. Αυτή η κατάκτηση αποτελεί τον δεύτερο τίτλο του ΠΑΟΚ στη συγκεκριμένη διοργάνωση.

Οι «Νταμπλούχες Ελλάδας» ολοκλήρωσαν με αυτόν τον τρόπο το εγχώριο τρεμπλ, ένα επίτευγμα που έρχεται στα 100 χρόνια ζωής του συλλόγου. Μετά το Κύπελλο και το Πρωτάθλημα, ο ΠΑΟΚ έκλεισε ιδανικά την περσινή σεζόν και άνοιξε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τη χρονιά 2026/27.

Η πορεία προς την κατάκτηση

Ο πρωταθλητής και Κυπελλούχος ΠΑΟΚ δεν αντιμετώπισε ιδιαίτερα προβλήματα απέναντι στην φιναλίστ του Κυπέλλου, Αναγέννηση Άρτας, η οποία έκανε τη δική της αξιόμαχη προσπάθεια. Η ομάδα της Θεσσαλονίκης έχει δώσει το «παρών» και στους τέσσερις τελικούς του Σούπερ Καπ, φτάνοντας πλέον στις δύο κατακτήσεις, όσες έχει και η Νέα Ιωνία.

Ο ΠΑΟΚ ανέλαβε τα ηνία του αγώνα μετά το 7ο λεπτό. Με ένα μίνι σερί 4-0, προηγήθηκε με 9-5 στο 11ο λεπτό. Η Αναγέννηση Άρτας κατάφερε να μειώσει σε 9-7 στο 15ο λεπτό, δείχνοντας σημάδια αντίδρασης.

Εξέλιξη του πρώτου ημιχρόνου

Στη συνέχεια, η ομάδα της Άρτας έμεινε χωρίς γκολ για εννέα αγωνιστικά λεπτά, ένα διάστημα που εκμεταλλεύτηκε ο ΠΑΟΚ για να διευρύνει το προβάδισμά του σε 13-7 στο 20ό λεπτό. Παρόλο που η Αναγέννηση μείωσε ξανά σε 13-9, ο «Δικέφαλος» πραγματοποίησε ένα νέο ξέσπασμα.

Αυτό το ξέσπασμα επέτρεψε στον ΠΑΟΚ να κλείσει το πρώτο ημίχρονο με μια διαφορά έξι γκολ, με το σκορ να διαμορφώνεται σε 17-9. Τα πεντάλεπτα του πρώτου μέρους ήταν: 4-3, 8-5, 9-7, 13-7, 13-9, 17-9 (ημίχρονο).

Η κυριαρχία του ΠΑΟΚ στο δεύτερο μέρος

Στο πρώτο δεκάλεπτο του δεύτερου ημιχρόνου, ο ΠΑΟΚ συνέχισε την κυριαρχία του, δημιουργώντας και συντηρώντας διαφορές εννέα γκολ. Το σκορ έφτασε στο 21-12 στο 35ο λεπτό και στη συνέχεια ο «Δικέφαλος» έφτασε στο +10, με τα σκορ 22-12 και 23-13.

Η ομάδα της Θεσσαλονίκης διατήρησε αυτά τα επίπεδα διαφοράς μέχρι το 49ο λεπτό, όπου το σκορ ήταν 24-14. Στο τελευταίο κομμάτι του τελικού, ο ΠΑΟΚ άνοιξε την ψαλίδα ακόμα περισσότερο, φτάνοντας στο 27-15 στο 52ο λεπτό. Ο αγώνας απέκτησε διαδικαστικό χαρακτήρα, με τον ΠΑΟΚ να φτάνει τελικά στο τελικό 30-18.

Επόμενο ραντεβού και η χρυσή βίβλος

Οι δύο ομάδες ανανέωσαν το ραντεβού τους για το Σάββατο, 26 Σεπτεμβρίου, αυτή τη φορά στην Άρτα. Εκεί θα αναμετρηθούν για την 1η αγωνιστική του πρωταθλήματος της Α1 γυναικών. Η κατάκτηση του Σούπερ Καπ από τον ΠΑΟΚ εντάσσεται στην ιστορία της διοργάνωσης.

Τα πεντάλεπτα του αγώνα συνολικά ήταν: 4-3, 8-5, 9-7, 13-7, 13-9, 17-9 (ημ.), 19-10, 21-12, 23-13, 25-14, 28-15, 30-18.

Με πληροφορίες από: Gazzetta, Athletiko