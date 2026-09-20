Ο ΠΑΟΚ υποδέχεται τον κόσμο στο Παλατάκι για την πρώτη γνωριμία με τη νέα ομάδα

Οι φίλαθλοι του ΠΑΟΚ θα έχουν την ευκαιρία να συναντήσουν από κοντά τη νέα ομάδα μπάσκετ της σεζόν, καθώς η ΚΑΕ ΠΑΟΚ διοργανώνει ανοιχτή προπόνηση. Το γεγονός θα λάβει χώρα την Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου στο PAOK Sports Arena, γνωστό και ως Παλατάκι. Από τις 19:00, οι θύρες του γηπέδου θα ανοίξουν για τον κόσμο, προσφέροντας μια πρώτη γεύση από το σύνολο του Αντρέα Τρινκιέρι λίγο πριν την έναρξη των επίσημων υποχρεώσεων.

Η πρώτη γνωριμία με την ομάδα της νέας σεζόν

Μια πρώτη ευκαιρία για τους φίλους του Δικεφάλου να δουν από κοντά την ομάδα της νέας αγωνιστικής περιόδου θα δοθεί την ερχόμενη Τετάρτη. Το PAOK Sports Arena, η έδρα της ομάδας, θα ανοίξει τις πόρτες του για να υποδεχθεί τον κόσμο, ο οποίος θα παρακολουθήσει την προπόνηση των παικτών. Αυτή η συνάντηση αποτελεί την πρώτη επαφή της ομάδας με τους φιλάθλους της ενόψει της επερχόμενης σεζόν.

Η εκδήλωση αυτή σηματοδοτεί την πρώτη ουσιαστική γνωριμία μεταξύ της ομάδας και του κόσμου της. Λίγες ημέρες πριν την έναρξη των επίσημων αγωνιστικών υποχρεώσεων, η ΚΑΕ ΠΑΟΚ προσφέρει αυτή τη δυνατότητα στους φιλάθλους της. Σκοπός είναι να δοθεί μια πρώτη γεύση από το αγωνιστικό πρόσωπο του συλλόγου για την επερχόμενη περίοδο.

Το κάλεσμα της ΚΑΕ ΠΑΟΚ στους φιλάθλους

Η διοίκηση της ΚΑΕ ΠΑΟΚ έχει απευθύνει επίσημο κάλεσμα προς τους φίλους της ομάδας. Ζητάει την παρουσία τους στο PAOK Sports Arena, προκειμένου να εκφράσουν τη στήριξή τους. Το μήνυμα που θέλει να στείλει η ΚΑΕ είναι ένα μήνυμα ενότητας και υποστήριξης από νωρίς, πριν την έναρξη των επίσημων αγώνων.

Η συμμετοχή του κόσμου θεωρείται καθοριστική για την ψυχολογία των παικτών και του προπονητικού τιμ. Με αυτόν τον τρόπο, οι φίλαθλοι μπορούν να δώσουν το δικό τους στίγμα και να δείξουν την αφοσίωσή τους. Η ΚΑΕ ΠΑΟΚ επιδιώκει να δημιουργήσει μια δυναμική ατμόσφαιρα από την αρχή της αγωνιστικής περιόδου.

Λεπτομέρειες για την ανοιχτή προπόνηση στο Παλατάκι

Η ανοιχτή προπόνηση θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη, 23 Σεπτεμβρίου. Ο χώρος διεξαγωγής είναι το PAOK Sports Arena, το οποίο είναι ευρέως γνωστό και ως Παλατάκι. Οι φίλαθλοι θα έχουν τη δυνατότητα να εισέλθουν στο γήπεδο από τις 19:00.

Σύμφωνα με την ενημέρωση που δόθηκε, όλες οι θύρες του PAOK Sports Arena θα ανοίξουν την καθορισμένη ώρα. Αυτό σημαίνει ότι η είσοδος θα επιτραπεί σε όλους τους φιλάθλους που επιθυμούν να παρακολουθήσουν την προπόνηση. Η διαδικασία εισόδου θα ξεκινήσει ακριβώς στις 19:00.

Υπό τις οδηγίες του Αντρέα Τρινκιέρι

Οι παρευρισκόμενοι θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν την ομάδα του ΠΑΟΚ κατά τη διάρκεια της προπόνησής της. Το πρόγραμμα προετοιμασίας θα διεξαχθεί υπό την επίβλεψη του προπονητή Αντρέα Τρινκιέρι. Ο κόσμος θα μπορέσει να δει από κοντά τον τρόπο λειτουργίας και την οργάνωση της ομάδας του Δικεφάλου.

Η παρουσία του προπονητή και των παικτών σε αυτή την ανοιχτή εκδήλωση δίνει την ευκαιρία για μια άμεση επαφή. Οι φίλαθλοι θα παρακολουθήσουν τις ασκήσεις και την προετοιμασία που ακολουθεί η ομάδα. Αυτή η εμπειρία προσφέρει μια μοναδική οπτική γωνία στην καθημερινότητα και την προσπάθεια των αθλητών.

Πριν την έναρξη των επίσημων υποχρεώσεων

Η συγκεκριμένη εκδήλωση τοποθετείται χρονικά λίγες μόλις ημέρες πριν από το πρώτο επίσημο παιχνίδι της σεζόν. Αυτό καθιστά την παρουσία των φιλάθλων ακόμη πιο σημαντική, καθώς μπορούν να δώσουν ώθηση στην ομάδα πριν την έναρξη των αγωνιστικών της υποχρεώσεων. Είναι μια ευκαιρία να εκφράσουν την υποστήριξή τους ενόψει των προκλήσεων που έρχονται.

Η ομάδα του ΠΑΟΚ βρίσκεται στην τελική ευθεία της προετοιμασίας της για τη νέα αγωνιστική περίοδο. Η ανοιχτή προπόνηση λειτουργεί ως ένα είδος προοιμίου για όσα θα ακολουθήσουν στα επίσημα παιχνίδια. Οι φίλαθλοι θα έχουν την ευκαιρία να δουν την ομάδα σε δράση και να της ευχηθούν καλή επιτυχία για τη σεζόν που ξεκινάει.

Με πληροφορίες από: Athletiko