Αντρέ Λουίζ: Δύο εντυπωσιακά γκολ στην ήττα της Κάνσας Σίτι

Ο Αντρέ Λουίζ, ο 24χρονος Βραζιλιάνος εξτρέμ της Κάνσας Σίτι, πρωταγωνίστησε στον πρόσφατο αγώνα της ομάδας του στο MLS, σημειώνοντας δύο πανέμορφα γκολ. Παρά την εντυπωσιακή του εμφάνιση και τις δύο «γκολάρες» που πέτυχε, η Κάνσας Σίτι δεν κατάφερε να πάρει τη νίκη. Η ομάδα του ηττήθηκε με σκορ 3-4 από τη Φιλαδέλφεια Γιούνιον, σε έναν αγώνα με πολλά τέρματα. Τα τέρματα του Λουίζ ξεχώρισαν για την τεχνική τους αρτιότητα και την ομορφιά τους, προσφέροντας θέαμα στους φιλάθλους.

Οι εντυπωσιακές ενέργειες του Βραζιλιάνου εξτρέμ

Ο Αντρέ Λουίζ έδειξε από νωρίς τις διαθέσεις του στον αγώνα, ανοίγοντας το σκορ μόλις στο 5ο λεπτό της αναμέτρησης. Η φάση του πρώτου τέρματος ήταν ιδιαίτερα εντυπωσιακή και αξιομνημόνευτη, καθώς ο Βραζιλιάνος winger πραγματοποίησε μια ατομική ενέργεια που θύμιζε τον τρόπο παιχνιδιού του Λιονέλ Μέσι, περνώντας με επιδεξιότητα όποιον αντίπαλο βρήκε μπροστά του.

Αφού κατάφερε να διασπάσει την άμυνα της Φιλαδέλφειας Γιούνιον με την ατομική του προσπάθεια, ο Λουίζ βρέθηκε σε πλαϊνή θέση. Από εκεί, με ένα εξαιρετικό πλασέ, έστειλε την μπάλα στα δίχτυα της αντίπαλης εστίας, δίνοντας προβάδισμα στην ομάδα της Κάνσας Σίτι. Το γκολ αυτό χαρακτηρίστηκε ως «απίστευτο» και «σόλο» στην περιγραφή του αγώνα, υπογραμμίζοντας την ποιότητα της εκτέλεσης.

Η «ντοπιέτα» και η επίδραση του Λουίζ στο MLS

Μόλις πέντε λεπτά αργότερα, ο Αντρέ Λουίζ πήρε ξανά το «όπλο» του, όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται, και σκόραρε το δεύτερο προσωπικό του τέρμα στον αγώνα. Αυτή τη φορά, με ένα καταπληκτικό πλασέ εκτός περιοχής, διαμόρφωσε το σκορ σε 2-0 υπέρ της Κάνσας Σίτι, μέσα σε διάστημα μόλις δέκα λεπτών από την έναρξη της αναμέτρησης. Αυτή η «ντοπιέτα» ήρθε μία εβδομάδα μετά το παρθενικό του γκολ στο MLS, δείχνοντας τη συνεχή του βελτίωση.

Με αυτά τα δύο γκολ, ο πρώην εξτρέμ των Πειραιωτών έφτασε συνολικά τα τρία τέρματα σε μόλις τέσσερα παιχνίδια που έχει αγωνιστεί στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, στο πρωτάθλημα του MLS. Η απόδοση του 24χρονου Βραζιλιάνο δείχνει ότι η απόσβεση των χρημάτων που έδωσε η Κάνσας Σίτι στον Ολυμπιακό για την απόκτησή του έχει αρχίσει για τα καλά, καθώς ο Λουίζ αποδεικνύεται καθοριστικός για την επιθετική λειτουργία της νέας του ομάδας.

Η εξέλιξη του αγώνα και η ήττα της Κάνσας Σίτι

Παρά την εντυπωσιακή αρχή και τα δύο γρήγορα γκολ του Αντρέ Λουίζ, η Κάνσας Σίτι δεν κατάφερε να διατηρήσει το προβάδισμά της και να πάρει τους τρεις βαθμούς. Η Φιλαδέλφεια Γιούνιον αντέδραξε δυναμικά στην εξέλιξη του αγώνα και κατάφερε να ανατρέψει την κατάσταση, σημειώνοντας τέσσερα τέρματα απέναντι στην ομάδα του Λουίζ.

Το τελικό σκορ του αγώνα διαμορφώθηκε σε 3-4 υπέρ της Φιλαδέλφειας Γιούνιον, με την Κάνσας Σίτι να γνωρίζει την ήττα εντός έδρας. Η ήττα αυτή επισκίασε την εξαιρετική ατομική εμφάνιση του Βραζιλιάνου ποδοσφαιριστή, ο οποίος προσπάθησε με τα τέρματά του να κρατήσει την ομάδα του στο παιχνίδι μέχρι το τέλος.

Με πληροφορίες από: Gazzetta