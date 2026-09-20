Οι αποκαλύψεις του Λαπόρτα για Μέσι και το «Καμπ Νόου»

Πρόσφατες δηλώσεις του προέδρου της Μπαρτσελόνα, Τζοάν Λαπόρτα, έφεραν στο φως σημαντικές πληροφορίες σχετικά με το μέλλον του «Καμπ Νόου» και την πιθανή διοργάνωση τιμητικής εκδήλωσης για τον Λιονέλ Μέσι. Ο ισχυρός άνδρας των «μπλαουγκράνα» αναφέρθηκε στα χρονοδιαγράμματα ολοκλήρωσης του εμβληματικού σταδίου, καθώς και στα σχέδια του συλλόγου για τον Αργεντινό αστέρα. Οι αποκαλύψεις αυτές έρχονται σε μια περίοδο που η ομάδα παρουσιάζει εξαιρετική αγωνιστική εικόνα στην τρέχουσα σεζόν της La Liga.

Το νέο «Καμπ Νόου» και το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης

Ένα από τα ζητήματα που απασχολούν τους φίλους της Μπαρτσελόνα είναι η πρόοδος των έργων στο νέο «Καμπ Νόου». Το εμβληματικό στάδιο δεν έχει ακόμη αποκτήσει την τελική του μορφή, με τις εργασίες να συνεχίζονται.

Σχετικά με αυτό, ο Τζοάν Λαπόρτα διευκρίνισε ότι η ολοκλήρωση του σταδίου υπολογίζεται να συμβεί το 2028. Συγκεκριμένα, δήλωσε ότι ελπίζουν να ολοκληρώσουν το στάδιο μέχρι τις αρχές του 2028, δίνοντας ένα σαφές χρονοδιάγραμμα για την παράδοσή του.

Σχέδια για τιμητική εκδήλωση στον Λιονέλ Μέσι

Ο πρόεδρος της Μπαρτσελόνα κλήθηκε επίσης να σχολιάσει το ενδεχόμενο να τιμηθεί ο Λιονέλ Μέσι από τον σύλλογο. Ο Λαπόρτα επιβεβαίωσε ότι στα πλάνα της ομάδας περιλαμβάνεται η διοργάνωση ενός αγώνα προς τιμήν του Αργεντινού «μάγου».

Η εκδήλωση αυτή, ωστόσο, συνδέεται άμεσα με την ολοκλήρωση του νέου «Καμπ Νόου». Όπως ανέφερε ο ίδιος, η τιμητική εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί όταν το γήπεδο είναι πλήρως έτοιμο, δηλαδή γύρω στο 2028.

Οι δηλώσεις του Τζοάν Λαπόρτα για τον Μέσι

Ο Τζοάν Λαπόρτα αναφέρθηκε εκτενώς στην πρόθεση του συλλόγου να τιμήσει τον Μέσι. «Είχαμε πει στον Μέσι ότι θα θέλαμε να διοργανώσουμε μια εκδήλωση προς τιμήν του μόλις ολοκληρωθεί το στάδιο», δήλωσε χαρακτηριστικά. Πρόσθεσε επίσης ότι υπήρχε η πιθανότητα ο Μέσι να παραμείνει άλλη μία σεζόν στην ομάδα, αλλά εκείνος πήρε διαφορετική απόφαση.

Ο πρόεδρος των «μπλαουγκράνα» εξέφρασε την επιθυμία του συλλόγου να πραγματοποιήσει αυτή την εκδήλωση. «Θα ήταν μεγάλη μας χαρά να διοργανώσουμε μια εκδήλωση τιμής για εκείνον», τόνισε. Η διοργάνωση θα γίνει εφόσον το επιθυμεί και ο ίδιος ο Μέσι, με τον Λαπόρτα να ελπίζει να τον δει σύντομα.

Η εκδήλωση αυτή αναμένεται να είναι εντυπωσιακή, καθώς θα μπορούσε να φιλοξενήσει σχεδόν 105.000 θεατές στο νέο, αναβαθμισμένο στάδιο. Ο Λαπόρτα περιέγραψε την προγραμματισμένη εκδήλωση ως «ένα όμορφο αφιέρωμα» στον Αργεντινό θρύλο.

Η αγωνιστική πορεία της Μπαρτσελόνα

Ενώ τα ζητήματα του γηπέδου και της τιμής στον Μέσι απασχολούν τους φιλάθλους, η αγωνιστική εικόνα της Μπαρτσελόνα στη φετινή La Liga είναι ιδιαίτερα θετική. Η ομάδα έχει πραγματοποιήσει ένα εντυπωσιακό ξεκίνημα στο πρωτάθλημα.

Συγκεκριμένα, οι «μπλαουγκράνα» έχουν το απόλυτο στις πρώτες επτά αγωνιστικές, δείχνοντας την κυριαρχία τους. Τελευταίο τους «θύμα» ήταν η Σεβίλλη, την οποία νίκησαν με σκορ 1-3, συνεχίζοντας την επιτυχημένη τους πορεία.

Με πληροφορίες από: Gazzetta