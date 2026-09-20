Ο Αλγκουαθίλ ακολουθεί την τακτική των Βάσκων προπονητών στον Ολυμπιακό

Ο Ιμανόλ Αλγκουαθίλ, ο προπονητής του Ολυμπιακού, φαίνεται να ακολουθεί μια συγκεκριμένη τακτική όσον αφορά την αποκάλυψη των προθέσεών του για την ενδεκάδα, ειδικά ενόψει της αναμέτρησης με τον Λεβαδειακό στη Λιβαδειά. Οι προπονήσεις της ομάδας δεν δίνουν εύκολα ασφαλή συμπεράσματα για τα πρόσωπα που θα ξεκινήσουν τον αγώνα. Αυτή η προσέγγιση αποτελεί μια παράδοση που έχουν τηρήσει και άλλοι Βάσκοι τεχνικοί στο παρελθόν στον σύλλογο.

Η τακτική των Βάσκων προπονητών

Υπάρχει μια αίσθηση ότι η διακριτικότητα στις προπονήσεις είναι ένα χαρακτηριστικό των Βάσκων προπονητών στον Ολυμπιακό. Την ίδια τακτική είχε ακολουθήσει ο Ερνέστο Βαλβέρδε, ενώ και ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ εφάρμοζε παρόμοια προσέγγιση. Τώρα, ο Ιμανόλ Αλγκουαθίλ συνεχίζει αυτή την παράδοση, κρατώντας κλειστά τα χαρτιά του.

Λίγες ώρες πριν από την έναρξη του αγώνα στη Λιβαδειά, η εικόνα για την ενδεκάδα που θα παρατάξει ο Βάσκος τεχνικός παραμένει ασαφής. Παρότι υπάρχουν κάποιες ενδείξεις, πολλά ερωτηματικά παραμένουν αναπάντητα και αναμένεται να ξεκαθαρίσουν την τελευταία στιγμή.

Πιθανές επιλογές στην άμυνα

Σε ό,τι αφορά την αμυντική γραμμή, υπάρχουν ορισμένες εκτιμήσεις για τις επιλογές του Αλγκουαθίλ. Κάτω από τα δοκάρια, η αίσθηση είναι ότι θα ξεκινήσει ο Ορτέγκα. Στο δεξί άκρο της άμυνας, ο Πέντερσεν αναμένεται να πάρει θέση βασικού.

Για το κέντρο της οπισθοφυλακής, οι Ρέτσος και Πιρόλα φαίνεται να έχουν τον πρώτο λόγο για να αγωνιστούν. Στην αριστερή πλευρά της άμυνας, ο Τικνιζιάν δείχνει να έχει προβάδισμα έναντι άλλων επιλογών.

Τα διλήμματα στη μεσαία γραμμή

Από τη μεσαία γραμμή και μετά, τα διλήμματα για τον προπονητή αρχίζουν να πληθαίνουν. Ένα από τα βασικά αφορά τον Ρέμο Φρόιλερ. Ο Ελβετός μέσος έχει αγωνιστεί ήδη βασικός στα δύο προηγούμενα παιχνίδια της ομάδας. Μένει να φανεί αν ο Αλγκουαθίλ θα τον εμπιστευτεί για τρίτο συνεχόμενο ματς μέσα σε διάστημα μίας εβδομάδας ή αν θα επιλέξει να τον αφήσει εκτός αρχικού σχήματος για λόγους διαχείρισης.

Ο Γκουστάβο Πουέρτα, από την πλευρά του, περιμένει να πάρει φανέλα βασικού στην αναμέτρηση. Ο Τσικίνιο, επίσης, έχει πιθανότητες να βρεθεί σε πιο προωθημένο ρόλο στον αγωνιστικό χώρο, παίζοντας πίσω από τον κεντρικό επιθετικό.

Συνωστισμός στα άκρα και την κορυφή της επίθεσης

Στα άκρα της επίθεσης, η κατάσταση είναι ακόμα πιο περίπλοκη, καθώς υπάρχει μεγαλύτερος συνωστισμός παικτών που διεκδικούν θέση στην ενδεκάδα. Οι Φορτούνης, Ζέλσον και Ζότα είναι οι τρεις ποδοσφαιριστές που διεκδικούν τις δύο διαθέσιμες θέσεις. Από αυτούς, ο Ζότα μοιάζει να είναι ο σίγουρος για μια θέση στο αρχικό σχήμα.

Τέλος, ανοιχτό παραμένει και το ζήτημα του ποδοσφαιριστή που θα αγωνιστεί στην κορυφή της επίθεσης. Ο Αρμάντο Γκονζάλες και ο Ρόμαν Γιάρεμτσουκ είναι οι δύο υποψήφιοι για τη θέση του σέντερ φορ. Η τελική απόφαση για τον επιθετικό αναμένεται επίσης να ληφθεί την τελευταία στιγμή πριν από τον αγώνα.

Με πληροφορίες από: Gazzetta