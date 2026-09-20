Η Τότεναμ γνώρισε νέα ήττα και ένα αρνητικό ρεκόρ

Η Τότεναμ γνώρισε ακόμη μία ήττα στην Premier League, αυτή τη φορά από την Άστον Βίλα με σκορ 3-2, σε αναμέτρηση που διεξήχθη στο Βόρειο Λονδίνο. Το αποτέλεσμα αυτό έφερε τα «σπιρούνια» στην προτελευταία θέση της βαθμολογίας, ενώ παράλληλα σηματοδότησε ένα απίθανο αρνητικό ρεκόρ για τον σύλλογο.

Η ήττα από την Άστον Βίλα και η πορεία στο πρωτάθλημα

Οι «χωριάτες» της Άστον Βίλα πανηγύρισαν την πρώτη τους νίκη στην Premier League για φέτος, περνώντας με 3-2 από την έδρα της Τότεναμ. Η ομάδα του Ουνάι Έμερι κατάφερε να αντέξει στην πίεση των γηπεδούχων στο πρώτο μέρος και να ανοίξει το σκορ πριν την ολοκλήρωση του ημιχρόνου.

Για την Τότεναμ, αυτή η ήττα επέκτεινε το σερί των αγώνων χωρίς νίκη στο πρωτάθλημα σε πέντε συνεχόμενες αγωνιστικές. Αξίζει να σημειωθεί ότι τα δύο πρώτα γκολ της ομάδας στη φετινή Premier League σημειώθηκαν μόλις στα τελευταία λεπτά αυτής της επεισοδιακής αναμέτρησης.

Το αρνητικό ορόσημο στο Τότεναμ Χότσπουρ Στέιντιουμ

Η ήττα από την Άστον Βίλα σηματοδότησε ένα ιδιαίτερα δυσάρεστο ορόσημο για την Τότεναμ. Τα «σπιρούνια» έχουν πλέον γνωρίσει 50 ήττες σε 141 αγώνες που έχουν δώσει στην κορυφαία κατηγορία του αγγλικού ποδοσφαίρου στο νέο τους γήπεδο, το Τότεναμ Χότσπουρ Στέιντιουμ.

Αυτό το στατιστικό αποκτά ακόμη μεγαλύτερη διάσταση όταν συγκρίνεται με την επίδοση της Άρσεναλ. Οι «κανονιέρηδες» έχουν υποστεί τον ίδιο αριθμό ηττών, δηλαδή 50, σε 382 αγώνες πρωταθλήματος που έχουν διεξαχθεί στο δικό τους γήπεδο, το Έμιρεϊτς Στέιντιουμ.

Η έντονη απογοήτευση του Ντε Τσέρμπι

Ο προπονητής της Τότεναμ, Ντε Τσέρμπι, δεν έκρυψε την οργή και την απογοήτευσή του για την εμφάνιση της ομάδας του, ειδικά όσον αφορά την αμυντική της λειτουργία. Μιλώντας στους εκπροσώπους του Τύπου μετά τη λήξη του αγώνα, ο Ιταλός τεχνικός στάθηκε στην αμυντική κατάρρευση που προκάλεσε την έντονη αντίδραση των φιλάθλων στις εξέδρες.

Ο Ντε Τσέρμπι δήλωσε χαρακτηριστικά: «Σήμερα είμαι πολύ απογοητευμένος, πολύ στενοχωρημένος και πολύ εκνευρισμένος από την εμφάνισή μας. Δεν γίνεται να χάνουμε ένα τέτοιο παιχνίδι με αυτόν τον τρόπο. Δεν γίνεται να δεχόμαστε το δεύτερο γκολ. Δεν μπορούμε να χάνουμε την ισορροπία μας. Ο τρόπος με τον οποίο δεχθήκαμε το δεύτερο γκολ ήταν απίστευτος».

Ο προπονητής τόνισε επίσης την εικόνα αποδιοργάνωσης που παρουσίασε η ομάδα του στα μετόπισθεν, επιτρέποντας στο σύνολο του Ουνάι Έμερι να πάρει τον απόλυτο έλεγχο του αγώνα.

Οι προσδοκίες και η επερχόμενη διακοπή

Η εικόνα που παρουσιάζει η Τότεναμ αυτή την περίοδο δεν συνάδει με τις προσδοκίες που δημιουργήθηκαν, ειδικά μετά τις σημαντικές επενδύσεις που έγιναν το περασμένο καλοκαίρι. Ο σύλλογος ξόδεψε κοντά στο μισό δισεκατομμύριο ευρώ για μεταγραφές, γεγονός που καθιστά την τρέχουσα πορεία ακόμη πιο προβληματική.

Ο άλλοτε προπονητής της Μαρσέιγ, Ντε Τσέρμπι, καλείται να ανατρέψει την κατάσταση και να βρει λύσεις στα προβλήματα της ομάδας. Η επερχόμενη διακοπή για τις εθνικές ομάδες θεωρείται ως ένα «βάλσαμο» για τον σύλλογο του Λονδίνου, προσφέροντας χρόνο για ανασύνταξη και προετοιμασία ενόψει των επόμενων αγωνιστικών υποχρεώσεων.

Με πληροφορίες από: Athletiko