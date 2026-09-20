Η Ρεάλ Μαδρίτης συνεχίζει να εντυπωσιάζει με την επιθετική της δεινότητα

Η Ρεάλ Μαδρίτης αναδείχθηκε νικήτρια του Super Cup της Euroleague, επιβεβαιώνοντας την εξαιρετική της αγωνιστική κατάσταση. Η ομάδα της Μαδρίτης, υπό την καθοδήγηση του Μαρτίνεθ, παρουσιάζει ένα ιδιαίτερα δυναμικό πρόσωπο στον επιθετικό τομέα, σκορπώντας τρόμο στους αντιπάλους της. Οι «μερένχες» έδειξαν την ποιότητά τους στα τελευταία τους παιχνίδια, σημειώνοντας υψηλά σκορ και επιδεικνύοντας μια ασταμάτητη επιθετική λειτουργία.

Η κατάκτηση του Super Cup και η «εκδίκηση»

Στον τελικό του Super Cup της Euroleague, η Ρεάλ Μαδρίτης αντιμετώπισε τον Ολυμπιακό σε μία αναμέτρηση που διεξήχθη στο Αμπου Ντάμπι. Το παιχνίδι εξελίχθηκε σε «ματσάρα», με τους «ερυθρόλευκους» να παλεύουν μέχρι το τέλος. Ωστόσο, οι Ισπανοί κατάφεραν να αντέξουν στην πίεση και να επικρατήσουν με τελικό σκορ 93-89.

Αυτή η νίκη είχε ιδιαίτερη σημασία για τη Ρεάλ Μαδρίτης, καθώς αποτέλεσε μια μορφή «εκδίκησης» για τον χαμένο τελικό του Final Four. Η κατάκτηση του Super Cup υπογραμμίζει την τρομερή κατάσταση στην οποία βρίσκεται η ομάδα στον επιθετικό τομέα το τελευταίο διάστημα.

Η σφραγίδα του Μαρτίνεθ στην επιθετική λειτουργία

Παρόλο που ο Μαρτίνεθ βρίσκεται λίγο καιρό στο τιμόνι της Ρεάλ Μαδρίτης, έχει ήδη καταφέρει να βάλει τη σφραγίδα του στην ομάδα. Η αγωνιστική φιλοσοφία που εφαρμόζει θυμίζει σε ορισμένα σημεία την περσινή Βαλένθια, με έμφαση στην αποτελεσματική επίθεση. Οι Μαδριλένοι κάνουν «πράματα και θάματα» στον επιθετικό τομέα, αναδεικνύοντας την ποιότητά τους σε κάθε αναμέτρηση.

Η ομάδα δείχνει να έχει αφομοιώσει πλήρως τις αρχές του προπονητή της, μετατρέποντας την επίθεσή της σε ένα από τα ισχυρότερα όπλα της. Αυτή η μεταμόρφωση έχει οδηγήσει σε μια σειρά από εντυπωσιακές εμφανίσεις και υψηλά σκορ.

Εντυπωσιακά σκορ στις πρόσφατες αναμετρήσεις

Η επιθετική δεινότητα της Ρεάλ Μαδρίτης αποτυπώνεται στα αποτελέσματα των τελευταίων της αγώνων. Στις 5 Σεπτεμβρίου, η ομάδα διέλυσε τη Μπασκόνια με το επιβλητικό σκορ 121-80, δίνοντας ένα πρώτο δείγμα γραφής για το τι θα ακολουθούσε. Λίγο αργότερα, η Μάλαγα υπέστη βαριά ήττα με 113-74 από τους Μαδριλένους.

Ακόμη και σε φιλική αναμέτρηση, η Τενερίφη δεν κατάφερε να σταματήσει την επιθετική ορμή της Ρεάλ, η οποία επικράτησε με 97-90. Στο Super Cup, η ομάδα συνέχισε στον ίδιο ρυθμό, σημειώνοντας 98 πόντους στον ημιτελικό κόντρα στην Ντουμπάι, πριν φτάσει τους 93 πόντους στον τελικό απέναντι στον Ολυμπιακό.

Αριθμοί που «τρομάζουν» τους αντιπάλους

Οι επιδόσεις της Ρεάλ Μαδρίτης στον επιθετικό τομέα είναι πραγματικά εντυπωσιακές και αποτυπώνονται στους αριθμούς. Η ομάδα έχει σημειώσει 113 ή περισσότερους πόντους σε δύο από τα πέντε τελευταία της παιχνίδια. Επιπλέον, σε όλες τις πέντε τελευταίες αναμετρήσεις της, η Ρεάλ έχει ξεπεράσει τους 93 πόντους.

Αυτή η σταθερά υψηλή παραγωγικότητα οδηγεί σε έναν μέσο όρο πόντων που φτάνει τους 104.4 στις τελευταίες αναμετρήσεις της. Η Ρεάλ Μαδρίτης εμφανίζεται ασταμάτητη, καθιστώντας την επίθεσή της ένα από τα πιο ισχυρά όπλα της στο ευρωπαϊκό μπάσκετ.

Επόμενη πρόκληση και ιστορική συνέπεια

Η Ρεάλ Μαδρίτης δεν θα παραμείνει για πολύ καιρό μακριά από τα Εμιράτα. Στις 24 Σεπτεμβρίου, η ομάδα θα επιστρέψει στην περιοχή για να αντιμετωπίσει την Ντουμπάι BC, αυτή τη φορά στην πρεμιέρα της Euroleague. Αυτή η αναμέτρηση αναμένεται με ενδιαφέρον, καθώς θα σηματοδοτήσει την έναρξη των επίσημων υποχρεώσεων της ομάδας στην κορυφαία ευρωπαϊκή διοργάνωση.

Ο σύλλογος της Μαδρίτης έχει επιδείξει αξιοσημείωτη συνέπεια στην Euroleague τα τελευταία χρόνια, φτάνοντας σε τρεις τελικούς μέσα στα τελευταία τέσσερα χρόνια και κατακτώντας ένα τρόπαιο. Αυτή η πορεία αναδεικνύει τη διαρκή παρουσία της Ρεάλ στην κορυφή του ευρωπαϊκού μπάσκετ.

Με πληροφορίες από: Gazzetta