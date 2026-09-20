ΠΑΟΚ: Ο γρίφος της ενδεκάδας στο Αγρίνιο και η σημασία του «3 στα 3»

Ο ΠΑΟΚ ταξίδεψε στο Αγρίνιο με στόχο τη νίκη απέναντι στον Παναιτωλικό, επιδιώκοντας να συνεχίσει το θετικό σερί του πριν από την επικείμενη διακοπή. Ο προπονητής της ομάδας, Αλέσιο Λίσι, διατηρεί κλειστά τα χαρτιά του σχετικά με την ενδεκάδα, καθώς δεν ανακοινώθηκε η αποστολή. Η ομάδα του Λίσι επιδιώκει να φτάσει τις τέσσερις νίκες σε πέντε αγώνες πρωταθλήματος, δίνοντας συνέχεια στις επιτυχίες κόντρα σε Άρη και Ατρόμητο.

Το μυστήριο της αποστολής και της ενδεκάδας

Η απουσία επίσημης ανακοίνωσης για τη λίστα των διαθέσιμων ποδοσφαιριστών του ΠΑΟΚ, σε συνδυασμό με τη συνήθη πρακτική του προπονητή να μην αποκαλύπτει τα πλάνα του, καθιστά δύσκολη την εκτίμηση για την πιθανή αρχική ενδεκάδα. Ο Αλέσιο Λίσι, ο 40χρονος τεχνικός, έχει επιλέξει να κρατήσει μυστικές τις προθέσεις του μέχρι την τελευταία στιγμή.

Αυτό το γεγονός δημιουργεί ένα πέπλο μυστηρίου γύρω από τις επιλογές του, αφήνοντας ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα για το σχήμα που θα παρατάξει ο ΠΑΟΚ στην αναμέτρηση του Αγρινίου. Οι πληροφορίες είναι περιορισμένες, με τις εκτιμήσεις να βασίζονται σε προηγούμενους αγώνες και την κατάσταση των παικτών.

Οι απουσίες και τα ατομικά προγράμματα

Μέχρι και την προπόνηση της Παρασκευής, ο Αλέσιο Λίσι δεν μπορούσε να υπολογίζει σε ορισμένους παίκτες λόγω τραυματισμών ή ατομικού προγράμματος. Συγκεκριμένα, οι Μεϊτέ, Σαρρή, Τσάλοφ και Γιαννούλης, οι οποίοι αντιμετωπίζουν μακροχρόνια προβλήματα, συνέχισαν τις θεραπείες τους.

Παράλληλα, οι Ντεσπόντοφ, Λουσέ και Χατζηδιάκος ακολούθησαν ατομικό πρόγραμμα, γεγονός που τους καθιστά αμφίβολους ή εκτός πλάνων για τον αγώνα. Αυτές οι απουσίες επηρεάζουν τις διαθέσιμες επιλογές του προπονητή για τη σύνθεση της ομάδας.

Ενδείξεις από το κύπελλο και οι επιστροφές

Οι μόνες ενδείξεις για την πιθανή ενδεκάδα προέρχονται από τις επιλογές που έγιναν στο μεσοβδόμαδο παιχνίδι Κυπέλλου απέναντι στον Ατρόμητο στο Περιστέρι. Ο προπονητής του ΠΑΟΚ είχε δώσει ανάσες σε αρκετούς ποδοσφαιριστές που είχαν αγωνιστεί και κερδίσει την αναμέτρηση με τον Άρη.

Συγκεκριμένα, οι Μιχαηλίδης, Μπάμπα, Ζαφείρης, Ζίβκοβιτς, Πέλκα, Τάισον και Εντιαγιέ είχαν μείνει στον πάγκο στον αγώνα Κυπέλλου. Επιπλέον, ο Παβλένκα δεν είχε ταξιδέψει καν στο Περιστέρι για προληπτικούς λόγους. Όλοι αυτοί οι παίκτες, που θεωρούνται «βασικοί» από τον αγώνα της περασμένης Κυριακής, αναμένεται να επιστρέψουν στο αρχικό σχήμα για την αναμέτρηση με τον Παναιτωλικό.

Πιθανές επιλογές και αποδοτικά δίδυμα

Στο αρχικό σχήμα της σημερινής αναμέτρησης, εκτός από τους παίκτες που ξεκουράστηκαν, αναμένεται να βρίσκονται ο Κένι, ο οποίος παραμένει βασικός και αναντικατάστατος, καθώς και ο Ντιέγκο Κόστα, του οποίου τα χαρακτηριστικά θεωρείται ότι λείπουν από τους υπόλοιπους στόπερ. Επίσης, ένας εκ των Γιάκιτς ή Ούγκρεσιτς είναι πιθανό να ξεκινήσει, εκτός αν επιλεγεί ο Σανταμαρία στα χαφ.

Αυτό το σενάριο, αν και θεωρητικό λόγω της έλλειψης επίσημης ενημέρωσης, περιλαμβάνει δίδυμα που έχουν αποδειχθεί ιδιαίτερα αποδοτικά. Συγκεκριμένα, το ζευγάρι Μιχαηλίδη και Ντιέγκο Κόστα στο κέντρο της άμυνας, καθώς και οι πτέρυγες με τους Κένι και Ζίβκοβιτς στα δεξιά, και τους Μπάμπα και Τάισον στα αριστερά, έχουν δείξει καλή συνεργασία.

Η σημασία του «τρίποντου» πριν τη διακοπή

Ανεξάρτητα από τα πρόσωπα που θα απαρτίζουν την αρχική ενδεκάδα, το βασικό ζητούμενο για τον ΠΑΟΚ είναι να συνεχίσει την παράδοση νικών που έχει χτίσει στο Αγρίνιο. Η κατάκτηση ενός ακόμη «τρίποντου» είναι κομβικής σημασίας για να κλείσει θετικά αυτόν τον κύκλο αγώνων πριν από τη διακοπή του πρωταθλήματος.

Μια νίκη θα επιτρέψει στους ασπρόμαυρους να διατηρήσουν τη θέση τους ψηλά στη βαθμολογία, ολοκληρώνοντας με επιτυχία ένα δύσκολο πρόγραμμα. Αυτό θα εξασφαλίσει τη μεγαλύτερη δυνατή ηρεμία για τις τρεις εβδομάδες που ακολουθούν χωρίς αγωνιστικές υποχρεώσεις, δίνοντας τη δυνατότητα στον Λίσι και τους παίκτες του να δουλέψουν στις προπονήσεις και να προετοιμαστούν για τις επόμενες προκλήσεις.

Με πληροφορίες από: Gazzetta