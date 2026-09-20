Ο Κούτσιας λάμπει στην Πορτογαλία: Τρίτος σκόρερ και βασικό κανόνι της Φαμαλικάο

Ο Γιώργος Κούτσιας έχει πραγματοποιήσει ένα εντυπωσιακό ξεκίνημα στην ποδοσφαιρική του πορεία στην Πορτογαλία, αναδεικνυόμενος σε έναν από τους πρωταγωνιστές της Φαμαλικάο. Ο 22χρονος Έλληνας επιθετικός, μετά από μόλις επτά αγωνιστικές στο πορτογαλικό πρωτάθλημα, βρίσκεται ήδη στην τρίτη θέση των σκόρερ. Η συνεισφορά του είναι καθοριστική, καθώς έχει πετύχει πέντε τέρματα, τα οποία έχουν διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στα αποτελέσματα της ομάδας του.

Το νέο βήμα στην καριέρα του

Ο Γιώργος Κούτσιας, έχοντας περάσει προηγουμένως από την Ελβετία και τη Λουγκάνο, αποφάσισε το περασμένο καλοκαίρι να κάνει το επόμενο βήμα στην καριέρα του. Υπέγραψε συμβόλαιο με την πορτογαλική Φαμαλικάο, μια ομάδα που είχε πρόσφατα αναλάβει ο Κάρλος Καρβαλιάλ. Ο Πορτογάλος τεχνικός είναι γνωστός στο ελληνικό κοινό από την παρουσία του στον πάγκο του Αστέρα Τρίπολης και του Ολυμπιακού.

Από τα πρώτα κιόλας φιλικά παιχνίδια της προετοιμασίας, ο νεαρός φορ έδειξε την ικανότητά του να ανταποκριθεί στον ρόλο του βασικού επιθετικού. Η απόδοσή του προμήνυε την επιτυχημένη συνέχεια που θα είχε στο επίσημο πρωτάθλημα, δικαιώνοντας τις προσδοκίες της τεχνικής ηγεσίας.

Στην κορυφή των σκόρερ της Liga Portugal

Μετά την ολοκλήρωση των πρώτων επτά αγωνιστικών στην πορτογαλική λίγκα, ο Γιώργος Κούτσιας έχει καταφέρει να ξεχωρίσει στην επίθεση. Βρίσκεται στην τρίτη θέση του πίνακα των σκόρερ, μια επίδοση που τον φέρνει πίσω από τον συμπατριώτη του Βαγγέλη Παυλίδη, καθώς και τον Σουάρες της Σπόρτινγκ Λισσαβόνας. Η παρουσία του στην κορυφή των σκόρερ υπογραμμίζει την άμεση προσαρμογή του στο νέο του περιβάλλον.

Ο Έλληνας διεθνής επιθετικός έχει πετύχει συνολικά πέντε γκολ στο πρωτάθλημα. Από αυτά τα τέρματα, τα τέσσερα σημειώθηκαν στα τρία τελευταία παιχνίδια της ομάδας του. Συγκεκριμένα, είχε σκοράρει δύο φορές κόντρα στην Εστρέλα, δείχνοντας την ανεβασμένη του φόρμα.

MVP σε σημαντικές νίκες και ισοπαλίες

Ο Γιώργος Κούτσιας αναδείχθηκε Πολυτιμότερος Παίκτης (MVP) στην εκτός έδρας αναμέτρηση της Φαμαλικάο με τη Νασιονάλ, όπου η ομάδα του επικράτησε με το εμφατικό σκορ 4-0. Σε αυτόν τον αγώνα, ο Έλληνας επιθετικός βρήκε δύο φορές τον δρόμο προς τα δίχτυα, συμβάλλοντας καθοριστικά στην ευρεία νίκη.

Πέρα από την εν λόγω νίκη, ο Κούτσιας έχει προσφέρει σημαντικούς βαθμούς στη Φαμαλικάο και σε άλλες αναμετρήσεις. Συγκεκριμένα, σημείωσε ένα τέρμα στην έδρα της Εστορίλ, σε ένα παιχνίδι που έληξε ισόπαλο με σκορ 1-1. Με τα γκολ του, ο νεαρός ποδοσφαιριστής έχει συνεισφέρει σε δύο ισοπαλίες και μία νίκη για την πορτογαλική ομάδα, αναδεικνύοντας την αξία του ως καθοριστικός παράγοντας στα αποτελέσματα.

Ένας «εκτός έδρας» σκόρερ

Ένα ιδιαίτερα αξιοσημείωτο στατιστικό στοιχείο σχετικά με την απόδοση του Γιώργου Κούτσια είναι ο τρόπος που έχει πετύχει όλα του τα γκολ μέχρι στιγμής. Ο Έλληνας φορ δεν έχει σκοράρει ακόμα σε κανένα εντός έδρας παιχνίδι της Φαμαλικάο. Όλα τα τέρματά του έχουν σημειωθεί μακριά από την έδρα της ομάδας του, γεγονός που προσδίδει μια ξεχωριστή διάσταση στην μέχρι τώρα παρουσία του.

Η εξάρτηση της Φαμαλικάο από τα γκολ του Κούτσια είναι εμφανής, καθώς ο ίδιος έχει πετύχει τα πέντε από τα συνολικά επτά τέρματα που έχει σημειώσει η ομάδα του στο πρωτάθλημα. Συνολικά, ο πορτογαλικός σύλλογος μετράει εννέα γκολ σε επτά αγωνιστικές, και περισσότερα από τα μισά από αυτά ανήκουν στον Έλληνα διεθνή ποδοσφαιριστή, καθιστώντας τον την κύρια πηγή τερμάτων για την ομάδα.

Με πληροφορίες από: Gazzetta