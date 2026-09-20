Η πρόταση του Φραντσέσκο Μπανάια για το grid των αγώνων MotoGP

Ενώ οι συζητήσεις για την πιθανή αλλαγή του συστήματος κατατακτήριων δοκιμών στο MotoGP βρίσκονται σε εξέλιξη, ο Φραντσέσκο Μπανάια παρουσίασε μια εντελώς διαφορετική ιδέα. Η πρόταση του Ιταλού αναβάτη αφορά τον τρόπο καθορισμού της σειράς εκκίνησης για τον κυρίως αγώνα της Κυριακής, με στόχο την ελάφρυνση του ήδη επιβαρυμένου προγράμματος των Grand Prix.

Οι συζητήσεις για το μέλλον του MotoGP

Η Dorna, η FIM και οι ομάδες του MotoGP αναζητούν ενεργά τρόπους για να αναδιαρθρώσουν το πρόγραμμα των Grand Prix, καθώς προετοιμάζονται για τις αλλαγές που αναμένονται το 2027. Το τρέχον καθεστώς προβλέπει μία και μοναδική πρωινή περίοδο το Σάββατο, η οποία καθορίζει τη σειρά εκκίνησης τόσο για τον αγώνα Sprint όσο και για το κυρίως Grand Prix της Κυριακής.

Αυτή η διαδικασία έχει οδηγήσει σε έντονη ανησυχία μεταξύ των αναβατών σχετικά με το εξοντωτικό πρόγραμμα. Οι δοκιμές της Παρασκευής, στην πράξη, λειτουργούν ως προ-κατατακτήριες για την απευθείας είσοδο στο Q2, αναγκάζοντας τους αναβάτες να κινούνται στο απόλυτο όριο σε κάθε περίοδο που βρίσκονται εντός πίστας.

Η «αιρετική» πρόταση του Μπανάια

Ο Φραντσέσκο Μπανάια, ο εργοστασιακός αναβάτης της Ducati και δύο φορές παγκόσμιος πρωταθλητής, κατέθεσε μια πρόταση που αλλάζει πλήρως τη φιλοσοφία του σπορ. Αντί για πρόσθετες κατατακτήριες διαδικασίες ή επιπλέον γύρους στο απόλυτο όριο, ο Μπανάια προτείνει να καθορίζεται η σειρά εκκίνησης της Κυριακής μέσα από την ίδια τη μάχη του Σαββατιάτικου Sprint.

Συγκεκριμένα, ο Πέκο προτείνει να μετρούν οι ταχύτεροι γύροι που σημειώνουν οι αναβάτες κατά τη διάρκεια του αγώνα Sprint του Σαββάτου. Αυτή η ιδέα είναι δανεισμένη απευθείας από την κατηγορία World Supersport, όπου εφαρμόζεται ήδη ένα παρόμοιο σύστημα.

Το σκεπτικό πίσω από την ιδέα

Ο Ιταλός πρωταθλητής εξήγησε τη λογική πίσω από την πρότασή του. «Για μένα, το καλύτερο θα ήταν ο ταχύτερος γύρος στον αγώνα Sprint να καθορίζει το grid του κυριακάτικου αγώνα. Όπως κάνουν στο Supersport. Για μένα είναι μια απόλυτα ξεκάθαρη ιδέα», δήλωσε ο Μπανάια. Τόνισε ότι αυτό το σύστημα λειτουργεί έξυπνα, καθώς ο αναβάτης προετοιμάζεται ήδη κατά τη διάρκεια του Sprint για τον κυρίως αγώνα της Κυριακής.

Επιπλέον, ο Μπανάια υπογράμμισε ότι η πρότασή του προσφέρει μια δεύτερη ευκαιρία σε αναβάτες που ενδεχομένως να είχαν μια άτυχη στιγμή ή μια πτώση κατά τη διάρκεια των κατατακτήριων δοκιμών του Σαββάτου. Αυτό θα μπορούσε να μειώσει την πίεση που δέχονται οι αναβάτες σε κάθε περίοδο, δεδομένου του εξοντωτικού προγράμματος.

Ανησυχίες για την κόπωση και τους τραυματισμούς

Ο Μπανάια εξέπρασε την ελπίδα του να μην αυξηθεί ο αριθμός των περιόδων εντός πίστας. «Ελπίζω απλώς να μην αυξήσουν τον αριθμό των περιόδων, γιατί το Σάββατο είναι ήδη μια εξαιρετικά δύσκολη ημέρα για εμάς», σημείωσε ο Ιταλός αναβάτης. Τόνισε ότι δεν είναι σωστό να συμπιέζονται οι κατατακτήριες δοκιμές μαζί με τις ελεύθερες δοκιμές, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για ισορροπία στο πρόγραμμα.

Ο δύο φορές παγκόσμιος πρωταθλητής κρούει τον κώδωνα του κινδύνου για την αυξημένη κόπωση των αναβατών και τον κίνδυνο τραυματισμών, εφόσον το πρόγραμμα παραμείνει τόσο απαιτητικό ή ακόμη και επιβαρυνθεί περαιτέρω. Η πρότασή του αποσκοπεί στην ανακούφιση των αναβατών από την υπερβολική πίεση.

Επιφυλάξεις και άλλες απόψεις

Η ιδέα του Φραντσέσκο Μπανάια δεν έχει βρει ομόφωνη αποδοχή στον κόσμο του MotoGP. Ο συμπατριώτης του, Λούκα Μαρίνι, εξέφρασε τις επιφυλάξεις του σχετικά με το αν μια τέτοια αλλαγή θα ελάφρυνε ουσιαστικά το έργο των αναβατών. Ο Μαρίνι υποστήριξε ότι ακόμα και η Παρασκευή παραμένει στην πράξη μια διαδικασία κατατακτήριων δοκιμών, δείχνοντας ότι η πίεση παραμένει υψηλή.

Ο Μαρίνι δήλωσε ότι «Είμαστε ανοιχτοί σε οποιαδήποτε αλλαγή μπορεί να είναι καλύτερη για τους αναβάτες, για τους κατασκευαστές και για το θέαμα». Ωστόσο, η δήλωσή του υποδηλώνει την ανάγκη για προσεκτική εξέταση των προτάσεων, ώστε να διασφαλιστεί ότι οποιαδήποτε αλλαγή θα είναι πραγματικά επωφελής για όλους τους εμπλεκόμενους.

Με πληροφορίες από: Gazzetta