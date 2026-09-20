Η Ίντερ αρνείται να χάσει με τον Κίβου στον πάγκο: Το απίθανο στατιστικό

Η Ίντερ κατάφερε να αποσπάσει τον βαθμό της ισοπαλίας (2-2) στην αναμέτρηση με τη Ρόμα, σε ένα ντέρμπι κορυφής της Serie A για την 5η αγωνιστική. Οι «Νερατζούρι» βρέθηκαν πίσω στο σκορ με δύο γκολ, ωστόσο ο Λαουτάρο Μαρτίνες με δύο τέρματα στο φινάλε διαμόρφωσε το τελικό αποτέλεσμα. Η επίδοση αυτή έρχεται να επιβεβαιώσει την ιδιαίτερη δυναμική που έχει αναπτύξει η ομάδα υπό την τεχνική καθοδήγηση του Κρίστιαν Κίβου.

Η πρόσφατη ισοπαλία στο Ολίμπικο

Το παιχνίδι μεταξύ Ρόμα και Ίντερ διεξήχθη στο Ολίμπικο, με τους γηπεδούχους να προηγούνται με δύο τέρματα. Παρά το δυσμενές για αυτούς σκορ, οι παίκτες της Ίντερ δεν το έβαλαν κάτω.

Ο Λαουτάρο Μαρτίνες ήταν ο πρωταγωνιστής της ανατροπής, καθώς με δύο δικά του γκολ στα τελευταία λεπτά της αναμέτρησης, διαμόρφωσε το τελικό 2-2, εξασφαλίζοντας έναν σημαντικό βαθμό για την ομάδα του Μιλάνου.

Ο Κρίστιαν Κίβου και η φιλοσοφία του

Στον πάγκο της Ίντερ βρίσκεται από το περασμένο καλοκαίρι του 2025 ο Κρίστιαν Κίβου. Ο άλλοτε Ρουμάνος αμυντικός φαίνεται πως έχει μεταδώσει στους παίκτες του ένα σαφές μήνυμα, το περίφημο «refuse to lose».

Αυτή η νοοτροπία έχει γίνει εμφανής μέσα από την πορεία της ομάδας, η οποία, ακόμη και σε δύσκολες καταστάσεις, δείχνει χαρακτήρα και επιμονή μέχρι το τελευταίο σφύριγμα.

Το απίθανο στατιστικό των «Νερατζούρι»

Η παρουσία του Κρίστιαν Κίβου στον πάγκο έχει συνδεθεί με ένα πραγματικά απίθανο στατιστικό. Από τότε που ανέλαβε τα καθήκοντά του, η Ίντερ έχει καταφέρει να μην γνωρίσει την ήττα σε έξι περιπτώσεις, παρότι βρέθηκε πίσω στο σκορ με διαφορά δύο γκολ.

Αυτό το επίτευγμα υπογραμμίζει την ψυχραιμία και την αγωνιστική πειθαρχία που επιδεικνύει η ομάδα, ακόμη και όταν οι συνθήκες είναι ιδιαίτερα αντίξοες.

Η εντυπωσιακή συχνότητα των ανατροπών

Από τις έξι φορές που η Ίντερ βρέθηκε πίσω στο σκορ με 2-0 υπό την καθοδήγηση του Κίβου και δεν έχασε, οι πέντε εξ αυτών κατέληξαν σε νίκη για τους «Νερατζούρι». Αυτό το ποσοστό επιτυχίας είναι αξιοσημείωτο και δείχνει την ικανότητα της ομάδας να μετατρέπει μια φαινομενικά χαμένη κατάσταση σε θρίαμβο.

Το ενδιαφέρον είναι ότι αυτό το στατιστικό, δηλαδή οι έξι περιπτώσεις που η Ίντερ έμεινε αήττητη ενώ βρισκόταν πίσω με δύο γκολ, είχε εμφανιστεί σε ίδιο αριθμό (έξι) τα προηγούμενα δέκα χρόνια συνολικά. Αυτό αναδεικνύει την άμεση επίδραση του Ρουμάνου προπονητή στην ψυχολογία και την απόδοση της ομάδας.

Οι εν δυνάμει πρωταθλητές Ιταλίας

Η Ίντερ, η οποία είναι και οι εν δυνάμει πρωταθλητές Ιταλίας, συνεχίζει να επιδεικνύει την αγωνιστική της αξία στο πρωτάθλημα της Serie A. Η ικανότητά της να επιστρέφει σε παιχνίδια που φαίνονται χαμένα, ενισχύει την εικόνα μιας ομάδας με ισχυρό χαρακτήρα και αποφασιστικότητα.

Η πορεία της ομάδας, με τέτοιου είδους επιδόσεις, δείχνει ότι η Ίντερ παραμένει ένας διεκδικητής των τίτλων, με τους παίκτες να ακολουθούν πιστά τη φιλοσοφία του προπονητή τους.

Με πληροφορίες από: Gazzetta