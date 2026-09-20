Η «συνταγή» του Νίστρουπ για το ρεκόρ του Παναθηναϊκού

Ο Παναθηναϊκός βρίσκεται απόψε αντιμέτωπος με την Καλαμάτα, σε μία αναμέτρηση που θα διεξαχθεί στις 19:30 στη Νίκαια και θα μεταδοθεί από το NovaSports Prime, με ζωντανή κάλυψη και από το Gazzetta. Η αναμέτρηση, που αποτελεί την πέμπτη αγωνιστική της Stoiximan Superleague, είναι η τελευταία πριν από τη διακοπή των εθνικών ομάδων. Οι «πράσινοι» έχουν θέσει ως στόχο το 5/5 στο πρωτάθλημα, καθώς και το 7/7 σε όλες τις διοργανώσεις στην Ελλάδα.

Οι στόχοι για το αήττητο σερί

Η ομάδα του Τζέικομπ Νίστρουπ επιδιώκει να συνεχίσει το νικηφόρο της σερί, φτάνοντας τις πέντε νίκες σε ισάριθμους αγώνες στο πρωτάθλημα. Παράλληλα, με την επίτευξη του 7/7 σε όλες τις εγχώριες διοργανώσεις, οι «πράσινοι» θα ισοφαρίσουν ένα ιστορικό ρεκόρ. Πρόκειται για το ρεκόρ της ομάδας του Γιάννη Κυράστα από τη σεζόν 2001-2002, η οποία είχε ξεκινήσει τη χρονιά παραμένοντας αήττητη για 13 συνεχόμενα παιχνίδια.

Η συγκεκριμένη επίδοση αποτελεί ένα σημαντικό κίνητρο για τους ποδοσφαιριστές του Παναθηναϊκού, καθώς θα τους φέρει στην ίδια θέση με μία από τις πιο επιτυχημένες ομάδες στην ιστορία του συλλόγου. Η αναμέτρηση με την Καλαμάτα, η οποία φιλοξενείται στη Νίκαια λόγω έργων στη φυσική της έδρα, είναι κομβικής σημασίας για την επίτευξη αυτών των στόχων.

Επιστροφές και απουσίες στην αποστολή

Ο τεχνικός του Παναθηναϊκού, Τζέικομπ Νίστρουπ, είδε με ικανοποίηση την επιστροφή του Τσιριβέγια, ο οποίος τέθηκε ξανά στη διάθεσή του και συμπεριλήφθηκε στην αποστολή. Αντίθετα, εκτός αποστολής έμεινε ο Κάτρης. Επιπλέον, ο Δανός τεχνικός δεν μπορεί να υπολογίζει στις υπηρεσίες του τραυματία Ταμπόρδα, καθώς και στον ανέτοιμο Κρίστιανσεν. Οι μακροχρόνια απόντες Ίνγκασον και Παντελίδης συνεχίζουν να βρίσκονται εκτός πλάνων.

Παρά τις συγκεκριμένες απουσίες, ο Τζέικομπ Νίστρουπ διαθέτει ένα ιδιαίτερα γεμάτο ρόστερ. Η πληθώρα και η ποιότητα των επιλογών που έχει στα χέρια του είναι τέτοια, που οι τέσσερις απουσίες δεν φαίνονται να επηρεάζουν σημαντικά τις διαθέσιμες λύσεις για την ομάδα.

Το τακτικό δίλημμα του Δανού τεχνικού

Η μεγάλη ποικιλία παικτών φέρνει τον Δανό τεχνικό μπροστά σε ένα τακτικό δίλημμα για το αποψινό παιχνίδι. Ο Νίστρουπ καλείται να αποφασίσει αν θα επιλέξει τη διάταξη 4-4-2, λαμβάνοντας υπόψη την πολυπρόσωπη άμυνα που αναμένεται να παρουσιάσει η Καλαμάτα, ή αν θα διατηρήσει το καθιερωμένο 4-2-3-1 με τη θέση του δεκαριού. Και στις δύο πιθανές διατάξεις, η αμυντική πεντάδα του Παναθηναϊκού αναμένεται να παραμείνει αμετάβλητη.

Συγκεκριμένα, κάτω από την εστία θα βρίσκεται ο Πένια. Στο κέντρο της άμυνας θα αγωνιστούν οι Ντε Φράι και Φαν Ντρόνγκελεν, ενώ στο δεξί άκρο της άμυνας θα τοποθετηθεί ο Καλάμπρια και στο αριστερό ο Κυριακόπουλος. Αυτή η σταθερότητα στην αμυντική γραμμή αποτελεί βασικό στοιχείο της προσέγγισης του προπονητή, ανεξάρτητα από την τελική επιλογή στο σύστημα.

Οι επιλογές στη μεσαία γραμμή

Στο σενάριο που ο Τζέικομπ Νίστρουπ επιλέξει το 4-4-2, η μεσαία γραμμή θα αποτελείται από δύο εκ των Λούζα, Καμαρά και Κάνγκουα. Ο Λούζα είχε μείνει εκτός αποστολής στην αναμέτρηση με την Κηφισιά μεσοβδόμαδα, ενώ ο Καμαρά είχε εισέλθει ως αλλαγή στον αγώνα του Κυπέλλου. Η διαχείριση που έκανε ο προπονητής στους δύο αυτούς παίκτες ενδεχομένως να «μαρτυρά» ένα προβάδισμα για την αρχική ενδεκάδα.

Ωστόσο, οι πρόσφατες εμφανίσεις του μέσου από τη Ζάμπια, Κάνγκουα, καθιστούν δύσκολη την απόφαση να μείνει εκτός ενδεκάδας. Ο Νίστρουπ θα πρέπει να σταθμίσει τις επιλογές του, λαμβάνοντας υπόψη την αγωνιστική κατάσταση και την τακτική προσέγγιση που επιθυμεί για την αναμέτρηση με την Καλαμάτα, προκειμένου να διασφαλίσει το επιθυμητό αποτέλεσμα.

Η πλήρης αποστολή των «πρασίνων»

Η αποστολή του Παναθηναϊκού για τον αγώνα με την Καλαμάτα περιλαμβάνει τους εξής ποδοσφαιριστές: Πένια, Κότσαρης, Τσάβες, Καλάμπρια, Κυριακόπουλος, Σαλάχ – Εντίν, Τσάπρας, Ντε Φράι, Φαν Ντρόνγκελεν, Πάλμερ – Μπράουν, Τσιριβέγια, Καμαρά, Λούζα, Κοντούρης, Κάνγκουα, Ουναΐ, Γιάγκουσιτς, Πελίστρι, Αντίνο, Γκαρσία, Τετέι, Ντέσερς και Ραστόντερ.

Με πληροφορίες από: Gazzetta