Μύκονος: Απέκτησε τον Κωνσταντίνο Ιατρίδη με δανεισμό από τον ΠΑΟΚ

Στην ενίσχυση του ρόστερ της προχώρησε η ΚΑΕ Μύκονος, καθώς ανακοίνωσε την απόκτηση του Κωνσταντίνου Ιατρίδη. Ο νεαρός αθλητής παραχωρήθηκε στους Νησιώτες με τη μορφή δανεισμού από τον ΠΑΟΚ, ενόψει της αγωνιστικής περιόδου 2026-27. Η επίσημη ανακοίνωση του δανεισμού επιβεβαιώνει τη μετακίνηση του παίκτη, ο οποίος αναμένεται να προσφέρει λύσεις στις θέσεις των ψηλών.

Η επίσημη ανακοίνωση και τα χαρακτηριστικά του παίκτη

Η ΚΑΕ Μύκονος εξέδωσε ανακοίνωση με την οποία εκφράζει την ιδιαίτερη χαρά της για την απόκτηση του Κωνσταντίνου Ιατρίδη. Ο δανεισμός του από τον ΠΑΟΚ αφορά αποκλειστικά την αγωνιστική περίοδο 2026/27. Ο Κωνσταντίνος Ιατρίδης γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη στις 14 Οκτωβρίου 2001 και διαθέτει ύψος 2,07 μέτρα.

Οι θέσεις στις οποίες αγωνίζεται είναι αυτές του πάουερ φόργουορντ και του σέντερ, προσφέροντας ευελιξία στην ομάδα της Μυκόνου. Η προσθήκη του κρίνεται σημαντική για τους Νησιώτες, καθώς ο Ιατρίδης διαθέτει εμπειρία από υψηλό επίπεδο, έχοντας αγωνιστεί και στην Stoiximan GBL.

Η πορεία του στον ΠΑΟΚ και τα πρώτα βήματα

Ο Κωνσταντίνος Ιατρίδης ξεκίνησε την μπασκετική του διαδρομή από τις ακαδημίες του ΕΟΣ. Στη συνέχεια, αγωνίστηκε στον Μακεδονικό και στον Κεραυνό Ωραιοκάστρου, πριν ενταχθεί στα τμήματα υποδομής του ΠΑΟΚ το 2014. Με τον «Δικέφαλο του Βορρά», ο Ιατρίδης αναδείχθηκε πρωταθλητής Ελλάδας στην κατηγορία Παίδων το 2017, κατακτώντας την πρώτη θέση στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα που διεξήχθη στο Μεσολόγγι.

Σε ηλικία μόλις 17,5 ετών, πραγματοποίησε το ντεμπούτο του με την ανδρική ομάδα του ΠΑΟΚ στην Stoiximan GBL. Η εξέλιξή του επισφραγίστηκε στις 14 Οκτωβρίου 2019, την ημέρα των 18ων γενεθλίων του, όταν υπέγραψε το πρώτο του επαγγελματικό συμβόλαιο με την ομάδα της Θεσσαλονίκης.

Προηγούμενες αγωνιστικές περίοδοι και στατιστικά

Κατά τη διάρκεια της καριέρας του, ο Κωνσταντίνος Ιατρίδης έχει αγωνιστεί σε διάφορες ομάδες. Τη σεζόν 2021/22 φόρεσε τη φανέλα του Φιλίππου Βέροιας, ενώ την επόμενη αγωνιστική περίοδο, 2022/23, αγωνίστηκε για τον Κοροίβο Αμαλιάδας. Τη σεζόν 2023/24 επέστρεψε στην Elite League, αγωνιζόμενος με τα χρώματα της Ελευθερούπολης.

Στην Ελευθερούπολη, ο Ιατρίδης κατέγραψε αξιόλογες επιδόσεις σε 33 συμμετοχές. Είχε μέσο όρο 6,9 πόντους ανά αγώνα, με ποσοστά ευστοχίας 50,6% στα δίποντα, 30,6% στα τρίποντα και 78,4% στις ελεύθερες βολές. Επίσης, συνέλεξε 6,9 ριμπάουντ, μοίρασε 1,9 ασίστ, έκανε 1 κλέψιμο και 1,1 κοψίματα ανά αγώνα, αναδεικνύοντας την πολυδιάστατη παρουσία του στο παρκέ.

Η περσινή σεζόν και η διεθνής εμπειρία

Την περσινή αγωνιστική περίοδο, ο Κωνσταντίνος Ιατρίδης κατέγραψε 2,7 πόντους και 0,7 ριμπάουντ σε 10 συμμετοχές στην κανονική περίοδο του πρωταθλήματος. Ο μέσος χρόνος συμμετοχής του ανά αγώνα ήταν 5,3 λεπτά, αγωνιζόμενος στην ομάδα της Θεσσαλονίκης. Παράλληλα με τις υποχρεώσεις του στο πρωτάθλημα, έφτασε μέχρι τους τελικούς του FIBA Europe Cup με τον ΠΑΟΚ.

Εκτός από την πορεία του σε συλλογικό επίπεδο, ο Ιατρίδης έχει τιμήσει και τα χρώματα της Εθνικής Ελλάδας U20, αποκτώντας πολύτιμη διεθνή εμπειρία. Η παρουσία του στις μικρές εθνικές ομάδες υπογραμμίζει το ταλέντο και τις προοπτικές του.

Καλωσόρισμα από την ΚΑΕ Μύκονος

Η οικογένεια της ΚΑΕ Μύκονος καλωσορίζει τον Κωνσταντίνο Ιατρίδη στις τάξεις της. Η διοίκηση του συλλόγου του εύχεται υγεία και πολλές επιτυχίες με την ομάδα τη νέα αγωνιστική περίοδο, ευελπιστώντας ότι θα συμβάλει σημαντικά στην επίτευξη των στόχων της.

Με πληροφορίες από: Gazzetta