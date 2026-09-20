Η Κηφισιά Tutu Deals πήρε την πρώτη νίκη της, ο Πόμπο μίλησε για τύχη και τη σημασία της διακοπής

Η Κηφισιά Tutu Deals κατάφερε να αποσπάσει την πρώτη της νίκη στο φετινό πρωτάθλημα, επικρατώντας του Ατρομήτου στο Περιστέρι με σκορ 2-1. Πρωταγωνιστής της αναμέτρησης αναδείχθηκε ο Ισπανός μεσοεπιθετικός Χόρχε Πόμπο, ο οποίος σημείωσε και τα δύο τέρματα της ομάδας του. Μετά το τέλος του αγώνα, ο Πόμπο παραχώρησε συνέντευξη στο Gazzetta, όπου αναφέρθηκε στη σημασία της νίκας, την αναγκαιότητα της τύχης και τον ρόλο της επερχόμενης διακοπής του πρωταθλήματος.

Η πρώτη νίκη της Κηφισιάς Tutu Deals

Η ομάδα των Βορείων Προαστίων μπήκε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο στη διακοπή του πρωταθλήματος, καθώς κατάφερε να υποτάξει τον Ατρόμητο στην έδρα του, με σκορ 2-1. Αυτή η επικράτηση αποτελεί την πρώτη νίκη της Κηφισιάς Tutu Deals στο τρέχον πρωτάθλημα, προσφέροντας ένα σημαντικό «βάλσαμο» στην ομάδα. Ο Χόρχε Πόμπο ήταν για ακόμα μια φορά ο βασικός πρωταγωνιστής, καθώς τα δύο δικά του γκολ διαμόρφωσαν το τελικό αποτέλεσμα.

Η αναμέτρηση αυτή ήταν ιδιαίτερα κρίσιμη για την Κηφισιά, καθώς έψαχνε ακόμα τους πρώτους της βαθμούς στο πρωτάθλημα. Η νίκη ήρθε σε ένα δύσκολο γήπεδο, όπως χαρακτηριστικά ανέφερε ο Ισπανός ποδοσφαιριστής, δίνοντας ώθηση στην ομάδα ενόψει της συνέχειας.

Ο Χόρχε Πόμπο MVP της αναμέτρησης

Ο Χόρχε Πόμπο, ο οποίος πέτυχε και τα δύο γκολ της ομάδας του, ρωτήθηκε για το πώς νιώθει που αναδείχθηκε ο πολυτιμότερος παίκτης σε μια τόσο σημαντική νίκη. Ο Ισπανός μεσοεπιθετικός δήλωσε ότι, παρόλο που δεν θεωρεί πως ήταν το καλύτερο παιχνίδι τους, η ομάδα άξιζε τα τρίποντα και στα προηγούμενα τέσσερα ματς. Τελικά, η πρώτη νίκη ήρθε σε ένα δύσκολο γήπεδο, γεγονός που χαροποίησε ιδιαίτερα τον ίδιο και τους συμπαίκτες του.

Η συνεισφορά του Πόμπο ήταν καθοριστική για την επίτευξη του θετικού αποτελέσματος, επιβεβαιώνοντας τον ρόλο του ως βασικού μοχλού στην επιθετική γραμμή της Κηφισιάς Tutu Deals. Η εμφάνισή του στο Περιστέρι απέδειξε την ικανότητά του να σκοράρει σε κρίσιμες στιγμές, οδηγώντας την ομάδα στην πολυπόθητη νίκη.

Η σημασία της τύχης και οι προηγούμενες ευκαιρίες

Ο Πόμπο αναφέρθηκε και στην «κατάρα» που φαινόταν να κυνηγά την ομάδα σε προηγούμενα παιχνίδια, ειδικά όσον αφορά την επίτευξη τερμάτων. Θυμήθηκε τις καλές ευκαιρίες που είχε με την ΑΕΚ και τα δύο δοκάρια στην αναμέτρηση με τον ΟΦΗ. Στο παιχνίδι με τον Ατρόμητο, η μπάλα χτύπησε στο δοκάρι και κατέληξε στα δίχτυα, γεγονός που τον έκανε να δηλώσει πως «μερικές φορές χρειάζεσαι και την τύχη».

Εξέφρασε την ικανοποίησή του για όλη την ομάδα, τονίζοντας ότι η τύχη έπαιξε τον ρόλο της, αλλά η χαρά του προέρχεται από τη συνολική προσπάθεια. Η δήλωσή του υπογραμμίζει την αναγνώριση ότι, πέρα από την αγωνιστική προσπάθεια, ορισμένες φορές και η εύνοια της τύχης είναι απαραίτητη για να έρθει το επιθυμητό αποτέλεσμα.

Οι οδηγίες του Σεμπάστιαν Λέτο

Ο Ισπανός μεσοεπιθετικός ρωτήθηκε επίσης για το τι τους είπε ο προπονητής τους, Σεμπάστιαν Λέτο, στο ημίχρονο του αγώνα, δεδομένου ότι το σκορ ήταν 0-0 και η ομάδα δεν είχε κάνει τελική προσπάθεια. Ο Πόμπο απάντησε πως ο Λέτο δεν τους είπε κάτι ιδιαίτερο εκείνη τη στιγμή. Ανέφερε ότι όλη την εβδομάδα η ομάδα προετοιμαζόταν εντατικά για αυτό το συγκεκριμένο παιχνίδι.

Σύμφωνα με τον Πόμπο, η ομάδα έκανε αυτό που έπρεπε για να κερδίσει, χαρακτηρίζοντας την εμφάνισή τους ως «εξαιρετική». Αυτό υποδηλώνει ότι η προετοιμασία και η προσήλωση στο πλάνο του προπονητή ήταν τα στοιχεία που οδήγησαν στην επιτυχία, ανεξάρτητα από τις οδηγίες του ημιχρόνου.

Το βλέμμα στη συνέχεια του πρωταθλήματος

Μετά την πρώτη νίκη, ο Χόρχε Πόμπο κλήθηκε να σχολιάσει τι να περιμένει κανείς από την Κηφισιά Tutu Deals στη συνέχεια του πρωταθλήματος. Ο Ισπανός ποδοσφαιριστής τόνισε την ανάγκη να συνεχιστεί η προσπάθεια. Επίσης, υπογράμμισε τη σημασία της επερχόμενης διακοπής του πρωταθλήματος, δηλώνοντας ότι η ομάδα τη χρειάζεται για να ξεκουραστεί και να «καθαρίσει το μυαλό» της.

Μετά τη διακοπή, η Κηφισιά Tutu Deals θα συνεχίσει τη δουλειά της ενόψει των υπόλοιπων αγώνων. Η δήλωση του Πόμπο δείχνει την αισιοδοξία και την αποφασιστικότητα της ομάδας να διατηρήσει το θετικό μομέντουμ και να βελτιώσει την πορεία της στο πρωτάθλημα, αξιοποιώντας τον χρόνο της διακοπής για ανασύνταξη δυνάμεων.

Με πληροφορίες από: Gazzetta