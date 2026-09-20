Ο Νίκος Μοσχοβίτης κατέγραψε τις παρατηρήσεις του από τις πρόσφατες εμφανίσεις του ΠΑΟΚ, δίνοντας μια εικόνα για το τι μπορεί να αναμένεται από την ομάδα. Τα πρώτα σοβαρά δείγματα για τον νέο ΠΑΟΚ, υπό την καθοδήγηση του Αντρέα Τρινκιέρι, εμφανίστηκαν αρχικά στην Ιταλία. Εκεί, η νίκη επί της Αρμάνι Μιλάνο λειτούργησε ως ένα πρώτο δυνατό «καμπανάκι» για τους αντιπάλους, προετοιμάζοντας το έδαφος για τις επόμενες αναμετρήσεις.

Τα πρώτα δυνατά δείγματα και οι αναμετρήσεις Euroleague

Η ομάδα του ΠΑΟΚ έδειξε τις πρώτες της σοβαρές δυνατότητες στην Ιταλία, όπου κατάφερε να επικρατήσει της Αρμάνι Μιλάνο. Αυτή η νίκη θεωρήθηκε ένα πρώτο ισχυρό μήνυμα προς όλους τους πιθανούς αντιπάλους για τη δυναμική που αναπτύσσει η ομάδα.

Ένα ακόμη πιο δυνατό «καμπανάκι» χτύπησε την Παρασκευή, όταν ο ΠΑΟΚ νίκησε την Παρτιζάν με σκορ 100-99. Η νίκη αυτή ήρθε μάλιστα με έναν εντυπωσιακό τρόπο, χάρη σε ένα buzzer-beater τρίποντο του Φόστερ. Η εμφάνιση αυτή ενίσχυσε την εικόνα της ομάδας, δείχνοντας την ικανότητά της να διαχειρίζεται κρίσιμες στιγμές.

Η εμφάνιση στο τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος»

Στο 8ο Τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος», ο ΠΑΟΚ αντιμετώπισε τον Παναθηναϊκό. Παρά την ήττα με 87-81 στο τέλος της αναμέτρησης, ο ήχος από το «καμπανάκι» της δυναμικής του ΠΑΟΚ ήταν εκκωφαντικός. Η ομάδα κατέκτησε τη δεύτερη θέση στο τουρνουά, αφήνοντας θετικές εντυπώσεις.

Οι δύο τελευταίες δοκιμασίες, απέναντι σε ομάδες επιπέδου Euroleague, όπως η Παρτιζάν και ο Παναθηναϊκός, αποτέλεσαν την καλύτερη δυνατή προετοιμασία για τον Αντρέα Τρινκιέρι. Αυτές οι αναμετρήσεις στο «T-Center» του έδωσαν την ευκαιρία να αξιολογήσει την κατάσταση της ομάδας του ενόψει της έναρξης μιας σεζόν με μεγάλες φιλοδοξίες και προσδοκίες.

Ποιότητα ρόστερ και επίπεδο ετοιμότητας

Το ρόστερ που έχει δημιουργηθεί για τον φετινό ΠΑΟΚ διαθέτει αδιαμφισβήτητη ποιότητα και ποσότητα, ιδιαίτερα στην περιφέρεια, κάτι που έγινε εμφανές από την αρχή. Το επίπεδο ετοιμότητας της ομάδας, δεδομένου ότι πρόκειται για ένα νέο σύνολο, είναι αξιοσημείωτο.

Οι διάφοροι αυτοματισμοί, αν και έχουν ακόμη περιθώρια βελτίωσης, ξεχωρίζουν. Ωστόσο, παρατηρήθηκαν και σημεία όπου το επίπεδο συγκέντρωσης στην άμυνα μειώνεται, τόσο ομαδικά όσο και ατομικά. Επίσης, υπήρξαν στιγμές όπου ο αντίπαλος επέδειξε μεγαλύτερο physicality, ειδικά στα τελευταία 3-4 λεπτά των αναμετρήσεων με την Παρτιζάν και τον Παναθηναϊκό.

Στόχοι και βασικοί παίκτες

Το ρόστερ του ΠΑΟΚ για τη φετινή σεζόν έχει συγκροτηθεί με στόχο τη διεκδίκηση του Eurocup. Η πρώτη εικόνα της ομάδας υποδηλώνει ότι δικαίως μπορεί να χαρακτηριστεί ως «φαβορί» για τον τίτλο της διοργάνωσης.

Ορισμένοι παίκτες ξεχωρίζουν για την απόδοσή τους. Ο Όσμαν και ο Καλάθης θεωρούνται παίκτες επιπέδου Euroleague, μάλιστα κορυφαίου. Ο Καλάθης, για παράδειγμα, έδωσε την πάσα στο νικητήριο τρίποντο του Φόστερ απέναντι στην Παρτιζάν. Ο Χάτζινς αποτελεί μια σταθερά από την αρχή, παρά τις αμυντικές του αδυναμίες λόγω μεγέθους. Ο Μήτρου-Λονγκ δείχνει ότι μπορεί να είναι μια αξιόπιστη επιλογή, ενώ ο Χουγκάζ επιστρέφει δυναμικά μετά από μακρά απουσία λόγω τραυματισμού.

Τέλος, ο Αλεξάντερ προσφέρει μεγάλη ποιότητα στη ρακέτα, και ο Μουρ, γνωστός από την περσινή σεζόν, συνεχίζει να έχει τις καλές και τις λιγότερο καλές στιγμές του, συμπληρώνοντας το δυναμικό της ομάδας.

Με πληροφορίες από: Gazzetta