Η ΑΕΚ χωρίς τον Ρότα στον Βόλο, απουσίες και για την Εθνική

Η ΑΕΚ θα παραταχθεί χωρίς τον Λάζαρο Ρότα στην αναμέτρηση της Κυριακής στον Βόλο, καθώς ο 29χρονος δεξιός μπακ αντιμετωπίζει πρόβλημα τραυματισμού. Η απουσία του επεκτείνεται και στα παιχνίδια της Εθνικής ομάδας για το Nations League, για τα οποία ο Ρότα έμεινε εκτός αποστολής. Τη θέση του στην αρχική ενδεκάδα της «Ένωσης» αναμένεται να πάρει ο Μάρτιν Γκεοργκίεφ.

Απουσία κλειδί για την ΑΕΚ στον Βόλο

Ο Λάζαρος Ρότα δεν θα είναι διαθέσιμος για το σημερινό παιχνίδι της ΑΕΚ στο Πανθεσσαλικό στάδιο, λόγω ενός τραυματισμού που αποκόμισε. Αυτή η εξέλιξη τον άφησε εκτός της αποστολής της ομάδας, η οποία ταξίδεψε στον Βόλο από χθες το απόγευμα χωρίς τον βασικό της δεξιό οπισθοφύλακα.

Σύμφωνα με την ενημέρωση που δόθηκε από την ΑΕΚ, ο τραυματισμός του Ρότα δεν θεωρείται κάτι σοβαρό. Ωστόσο, ο προπονητής Μάρκο Νίκολιτς δεν μπορεί να τον υπολογίζει για την κρίσιμη αναμέτρηση, καθώς ο παίκτης αποτελεί βασικό και κομβικό στέλεχος σε όλα τα ματς της ομάδας.

Ο Γκεοργκίεφ στην ενδεκάδα και άλλες απουσίες

Την θέση του Λάζαρου Ρότα στο δεξιό άκρο της άμυνας αναμένεται να καλύψει ο Μάρτιν Γκεοργκίεφ. Ο διεθνής Βούλγαρος ποδοσφαιριστής θεωρείται η πρώτη επιλογή για την αντικατάσταση του Ρότα και έχει ήδη αγωνιστεί σε αυτή τη θέση. Συγκεκριμένα, ο Γκεοργκίεφ έπαιξε ως δεξιός μπακ σε όλη τη διάρκεια του αγώνα Κυπέλλου με τον Πανσερραϊκό την περασμένη Πέμπτη.

Πέρα από τον Ρότα, η ΑΕΚ αντιμετωπίζει και άλλες σημαντικές απουσίες για την σημερινή αναμέτρηση. Ο Μάρκο Νίκολιτς δεν θα έχει στη διάθεσή του ούτε τους Μπάρναμπας Βάργκα και Θωμά Στρακόσια, προσθέτοντας έτσι προβλήματα στην επιλογή των παικτών για το αρχικό σχήμα.

Εκτός Εθνικής ομάδας και πρόβλημα στην ποδοκνημική

Ο τραυματισμός του Λάζαρου Ρότα δεν επηρεάζει μόνο την ΑΕΚ, αλλά και την Εθνική ομάδα. Ο παίκτης έμεινε εκτός αποστολής όχι μόνο για τον αγώνα της «Ένωσης» στον Βόλο, αλλά και από τις κλήσεις του ομοσπονδιακού προπονητή Ιβάν Γιοβάνοβιτς για τα παιχνίδια της Εθνικής στο Nations League.

Το πρόβλημα υγείας που αντιμετωπίζει ο Ρότα εντοπίζεται στην ποδοκνημική. Παρόλο που η ΑΕΚ ενημέρωσε πως δεν πρόκειται για σοβαρή κατάσταση, η φύση του τραυματισμού απαιτεί την απουσία του από τις αγωνιστικές υποχρεώσεις τόσο του συλλόγου όσο και της Εθνικής ομάδας.

Επιστροφή μετά τη διακοπή του πρωταθλήματος

Ο Λάζαρος Ρότα αναμένεται να είναι έτοιμος και να επιστρέψει στην αγωνιστική δράση μετά τη διακοπή του πρωταθλήματος. Η περίοδος αυτή θα του επιτρέψει να αναρρώσει πλήρως από τον τραυματισμό του και να επανέλθει δυναμικά στις υποχρεώσεις της ομάδας του.

Το επόμενο ματς για την ΑΕΚ, μετά τη σημερινή αναμέτρηση και τη διακοπή, είναι προγραμματισμένο για το Σάββατο 10 Οκτωβρίου. Η «Ένωση» θα υποδεχθεί τον ΟΦΗ στη Νέα Φιλαδέλφεια, με την ελπίδα ο Ρότα να έχει επανέλθει κανονικά στην διάθεση του προπονητή του για εκείνη την αναμέτρηση.

Με πληροφορίες από: Gazzetta, Athletiko