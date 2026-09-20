Η εντυπωσιακή αρχή του Ραφίνια και το ερώτημα της Χρυσής Μπάλας

Ο Βραζιλιάνος winger Ραφίνια έχει καταφέρει να φτάσει τα 14 γκολ στην τρέχουσα αγωνιστική περίοδο, έχοντας αγωνιστεί μόλις σε 8 παιχνίδια. Η εκπληκτική του επίδοση έχει εγείρει ερωτήματα σχετικά με την απουσία του από τη λίστα των 30 υποψηφίων για τη φετινή Χρυσή Μπάλα, μια απόφαση που φαίνεται να δυσκολεύει την κατανόηση ακόμη και ανθρώπων του ποδοσφαίρου.

Η εκρηκτική αρχή της σεζόν

Ο Ραφίνια, ο οποίος είναι 29 ετών, έχει ξεκινήσει τη σεζόν 2026-2027 με έναν εντυπωσιακό ρυθμό. Σε μόλις οκτώ αναμετρήσεις, έχει ήδη σημειώσει 14 τέρματα, δείχνοντας μια αξιοσημείωτη παραγωγικότητα. Μεταξύ αυτών των επιτευγμάτων, ο Βραζιλιάνος επιθετικός πέτυχε ένα χατ-τρικ, το δεύτερο συνεχόμενο, στον αγώνα εναντίον της Σεβίλλης.

Η αναμέτρηση διεξήχθη στο «Ραμόν Σάντσεθ Πιθουάν» και η Μπαρτσελόνα κατάφερε να φύγει με μια σημαντική νίκη με σκορ 1-3 από την Ανδαλουσία. Αυτό το αποτέλεσμα συνέβαλε στο τέλειο ξεκίνημα των Καταλανών, οι οποίοι μετρούν 7 νίκες σε 7 αγώνες στη φετινή La Liga. Αν προστεθεί και ο αγώνας του Champions League, το ρεκόρ της ομάδας φτάνει τις 8 νίκες σε 8 παιχνίδια πριν από τη διακοπή για τις Εθνικές ομάδες, με τον Ραφίνια να έχει «υπογράψει» φαρδιά πλατιά αυτό το ξεκίνημα.

Το ερώτημα της Χρυσής Μπάλας

Παρά την εξαιρετική του απόδοση και τα 14 γκολ σε 8 αγώνες, ο Ραφίνια δεν συμπεριλήφθηκε μεταξύ των 30 τελικών υποψηφίων για τη φετινή Χρυσή Μπάλα. Η τελετή απονομής του βραβείου έχει προγραμματιστεί να πραγματοποιηθεί στις 26 Οκτωβρίου στο Λονδίνο. Η απουσία του από αυτή τη σημαντική λίστα έχει προκαλέσει απορίες και συζητήσεις στον ποδοσφαιρικό κόσμο.

Ένας από αυτούς που εξέφρασαν την έκπληξή τους ήταν ο τεχνικός των Σεβιγιάνων, Λουίς Γκαρθία Πλάθα. Αμέσως μετά το φινάλε της αναμέτρησης το βράδυ του Σαββάτου, 19 Σεπτεμβρίου, ο 53χρονος προπονητής δήλωσε χαρακτηριστικά: «Υπάρχουν κάποια πράγματα στο ποδόσφαιρο που δεν μπορώ να καταλάβω... πώς γίνεται ο Ραφίνια να είναι εκτός της λίστα των 30 υποψηφίων για τη Χρυσή Μπάλα; Το γεγονός ότι ο Ραφίνια δεν συμπεριλήφθηκε στις υποψηφιότητες είναι κάτι που δεν μπορώ να καταλάβω».

Η μεταμόρφωση σε «ψευτοεννιάρι»

Το περασμένο καλοκαίρι, η διοίκηση της Μπαρτσελόνα φέρεται να κατέβαλε κάθε δυνατή προσπάθεια για να αποκτήσει τον Χουλιάν Άλβαρες από την Ατλέτικο Μαδρίτης. Η αποχώρηση του Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι και στη συνέχεια του Φεράν Τόρες δημιούργησε ένα σαφές κενό στην επιθετική γραμμή της ομάδας. Τελικά, οι «Μπλαουγκράνα» απέκτησαν τον Γκαμπριέλ Ζεσούς από την Άρσεναλ έναντι 10 εκατομμυρίων ευρώ, ωστόσο ο Βραζιλιάνος αποκτήθηκε ως ρεζέρβα για τη θέση του εννιαριού.

Μέχρι στιγμής, τη θέση αυτή καλύπτει ο Ραφίνια, με τον προπονητή Χάνσι Φλικ να τον έχει μετατρέψει σε ένα είδος «ψευτοεννιαριού». Οι κινήσεις και ο τρόπος με τον οποίο αγωνίζεται ο πρώην παίκτης της Λιντς θυμίζουν, σε επίπεδο τακτικής, εποχές Γκουαρδιόλα-Μέσι με το περίφημο ψευτοεννιάρι, αν και καμία σύγκριση δεν γίνεται προφανώς μεταξύ των παικτών. Η συγκεκριμένη τακτική αποδίδει στο γήπεδο, καθώς το κλαμπ της Βαρκελώνης έχει το απόλυτο στο πρωτάθλημα με 7 νίκες σε 7 αγώνες και έχει πετύχει νίκη στην πρεμιέρα του Champions League, έχοντας σκοράρει συνολικά 36 φορές.

Η συνολική του επίδοση το 2026

Η εξαιρετική φόρμα του Ραφίνια δεν περιορίζεται μόνο στην τρέχουσα σεζόν. Μέσα στο ημερολογιακό έτος 2026, ο ποδοσφαιριστής μετράει συνολικά 28 γκολ. Από αυτά, τα 14 έχουν σημειωθεί στο εντυπωσιακό ξεκίνημα της νέας αγωνιστικής περιόδου 2026-2027.

Τα υπόλοιπα 14 τέρματα είχαν επιτευχθεί από τον Ιανουάριο μέχρι και τον Αύγουστο του ίδιου έτους, υπογραμμίζοντας τη σταθερά υψηλή του απόδοση καθ' όλη τη διάρκεια του 2026.

Με πληροφορίες από: Gazzetta