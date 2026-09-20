Δοκιμασίες εκτός έδρας για τους διεκδικητές του τίτλου στη Super League

Η 5η αγωνιστική της Super League φέρνει στο προσκήνιο σημαντικές δοκιμασίες εκτός έδρας για τις ομάδες που διεκδικούν τον τίτλο. Οι αναμετρήσεις της ημέρας αναμένονται με ενδιαφέρον, καθώς οι πρωτοπόροι και οι διώκτες τους καλούνται να αποδείξουν την αγωνιστική τους κατάσταση μακριά από την έδρα τους.

Ο Ολυμπιακός στη Λιβαδειά

Στη Λιβαδειά, ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει τον Λεβαδειακό στις 17:00, αναζητώντας την επιστροφή στις νίκες στο πρωτάθλημα. Οι «ερυθρόλευκοι» έχουν περιοριστεί στους 7 βαθμούς, όντας στο -5 από την κορυφή, μετά το 1-1 με τον Βόλο και την ήττα 0-1 από τον ΟΦΗ στο ντεμπούτο του Ιμανόλ Αλγουαθίλ.

Η ομάδα του Πειραιά έδειξε αντίδραση στην πρεμιέρα της League Phase του Europa League, επικρατώντας με 2-1 επί της Γιαγκελόνια, και επιθυμεί να δώσει συνέχεια σε αυτή την ανοδική πορεία. Από την άλλη πλευρά, ο Λεβαδειακός του Ηλία Χαραλάμπους καίγεται για ένα θετικό αποτέλεσμα, καθώς μετρά μόλις έναν βαθμό από το 0-0 με την Κηφισιά και παραμένει η μοναδική ομάδα στο πρωτάθλημα χωρίς γκολ. Η «ερυθρόλευκη» νίκη με μηδέν παθητικό προσφέρεται στο 2.15.

Η ΑΕΚ στον Βόλο

Στο Πανθεσσαλικό στάδιο, η ΑΕΚ του Μάρκο Νίκολιτς στοχεύει στο πρώτο της «διπλό» στη σεζόν, αντιμετωπίζοντας τον Βόλο στις 18:00. Η «Ένωση» έχει απωλέσει τέσσερις βαθμούς μέχρι στιγμής, μετά τις ισοπαλίες με 1-1 απέναντι στην Κηφισιά στη Λεωφόρο και τον Αστέρα στην Τρίπολη.

Αντίστοιχα, ο Βόλος του Κώστα Μπράτσου αναζητά την πρώτη του νίκη στο φετινό πρωτάθλημα. Η ομάδα της Μαγνησίας έχει συγκεντρώσει 2 βαθμούς εντός έδρας, από τις ισοπαλίες με 1-1 απέναντι στον Ηρακλή και τον Ολυμπιακό, ενώ έχει καταφέρει να σκοράρει σε 3 από τους 4 αγώνες της. Το G/G στη Μαγνησία προσφέρεται στο 2.10.

Ο πρωτοπόρος Παναθηναϊκός κόντρα στην Καλαμάτα

Στη Νίκαια, ο πρωτοπόρος Παναθηναϊκός του Τζέικομπ Νίστρουπ έχει ως στόχο να διευρύνει το απόλυτο σερί του, έχοντας ήδη 4 νίκες σε 4 αγώνες και 12 βαθμούς. Η αναμέτρηση με την Καλαμάτα στις 19:30 είναι κρίσιμη για να διατηρήσει τις αποστάσεις από τους ανταγωνιστές του για τον τίτλο.

Η τυπικά γηπεδούχος Καλαμάτα, με προπονητή τον Παναγιώτη Χριστοφιλέα, προέρχεται από δύο θετικά αποτελέσματα, έχοντας συγκεντρώσει 4 βαθμούς από το 1-1 με τον Ατρόμητο και το 3-1 με τον Βόλο. Στόχος της είναι να γίνει η πρώτη ομάδα που θα κόψει βαθμούς από το «τριφύλλι». Ο Ουναΐ έχει αναδειχθεί σκόρερ σε δύο συνεχόμενα ματς, ένα με τον Παναιτωλικό στο πρωτάθλημα και δύο με την Κηφισιά στο κύπελλο, με το 3/3 του Μαροκινού να προσφέρεται στο 2.50.

Η μάχη του Αγρινίου: Παναιτωλικός – ΠΑΟΚ

Η αυλαία της αγωνιστικής κλείνει στο Αγρίνιο, όπου Παναιτωλικός και ΠΑΟΚ διασταυρώνουν τα ξίφη τους στις 21:00. Οι δύο ομάδες συγκατοικούν στη δεύτερη θέση της βαθμολογίας, έχοντας αμφότερες 9 βαθμούς, γεγονός που καθιστά την αναμέτρηση ιδιαίτερα σημαντική.

Οι τέσσερις τελευταίες μονομαχίες μεταξύ των δύο ομάδων έχουν λήξει με N/G, δηλαδή χωρίς να σκοράρουν και οι δύο. Οι Αγρινιώτες δεν έχουν καταφέρει να σκοράρουν σε αυτές τις αναμετρήσεις, και ένα νέο N/G προσφέρεται στο 1.92.

Επιλογές στοιχηματισμού

Στο πλαίσιο των αγώνων της Super League, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν πάνω από 800 προσφερόμενες αγορές σε κάθε αναμέτρηση. Αυτές περιλαμβάνουν combo bets, ειδικό στοίχημα για τον τρόπο επίτευξης των τερμάτων, καθώς και super ενισχυμένες αποδόσεις.

Επιπλέον, διατίθενται στατιστικές επιλογές, όπως κάρτες, κόρνερ και πέναλτι, αλλά και μια πλούσια γκάμα ειδικών στοιχημάτων που αφορούν τόσο τις ομάδες όσο και τους παίκτες.

Με πληροφορίες από: Gazzetta