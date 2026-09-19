Λεσόρ: «Είμαι χαρούμενος στον Παναθηναϊκό, αλλά αν φύγω θα ήθελα να είμαι στην Παρτίζαν»

Ο Ματίας Λεσόρ, ο Γάλλος σέντερ του Παναθηναϊκού, μίλησε στο «Mozzart Sport» για τη νέα σελίδα της συνεργασίας του με τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς στην ελληνική ομάδα. Ο Λεσόρ αναφέρθηκε εκτενώς στον ιδιαίτερο δεσμό που τον συνδέει με τον Σέρβο τεχνικό, αλλά και στην ισχυρή σχέση που εξακολουθεί να έχει με την Παρτίζαν και τους φιλάθλους της. Οι δηλώσεις του έγιναν με αφορμή την επιστροφή του Ομπράντοβιτς στον πάγκο των «πράσινων» στο πλαίσιο του 8ου τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος».

Η επανένωση με τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς

Ο Ματίας Λεσόρ εξέφρασε την ικανοποίησή του για την επανένωση με τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς στον Παναθηναϊκό. «Νομίζω ότι είναι πολύ καλό που βρίσκεται ξανά εδώ», δήλωσε ο Γάλλος σέντερ. Υπογράμμισε πως όλοι γνωρίζουν την ιστορία που έχει ο Σέρβος προπονητής σε αυτόν τον σύλλογο, προσθέτοντας ότι ο ίδιος είχε την τύχη να αγωνιστεί υπό τις οδηγίες του σε δύο ομάδες όπου ο Ομπράντοβιτς άφησε το αποτύπωμά του.

Ο Λεσόρ εξέφρασε την ελπίδα να μπορέσει να βοηθήσει τον προπονητή του ώστε το αποτύπωμα αυτό να γίνει ακόμα μεγαλύτερο. Τόνισε επίσης ότι το να παίζεις για τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς είναι κάτι που, όπως είπε, «μένει μαζί σου για πάντα». Πιστεύει ότι κάθε παίκτης που έχει συνεργαστεί μαζί του και ήθελε πραγματικά να μάθει από εκείνον, κρατάει κάτι που τον συνοδεύει σε όλη του τη ζωή και την καριέρα του.

Η φιλοσοφία και το μήνυμα του προπονητή

Αναφερόμενος στο κοινό τους παρελθόν στην Παρτίζαν, ο Ματίας Λεσόρ σημείωσε ότι το γεγονός πως παίζει ξανά υπό τις οδηγίες του Ομπράντοβιτς σημαίνει ότι βλέπει στον Παναθηναϊκό πολλά στοιχεία από όσα εφάρμοζαν στην Παρτίζαν. Παρόλο που κάποια πράγματα ενδέχεται να είναι διαφορετικά, ο Λεσόρ θεωρεί ότι μπορεί να βοηθήσει τον Ομπράντοβιτς να μεταφέρει αποτελεσματικά το μήνυμά του στους υπόλοιπους παίκτες της ομάδας.

Ο Γάλλος σέντερ εξήγησε ότι μπορεί να διευκρινίσει στους συμπαίκτες του τη φιλοσοφία του προπονητή, τον τρόπο που επιθυμεί να αγωνίζονται και τον τρόπο που θέλει να διαμορφώνεται η επίθεσή τους. Καταλήγοντας, ο Λεσόρ υπογράμμισε ότι, αν και οι παίκτες μπορεί να διαφέρουν, η φιλοσοφία του Ζέλικο Ομπράντοβιτς και το μπάσκετ που επιθυμεί να παίξει παραμένουν σταθερά και αναλλοίωτα.

Ο άρρηκτος δεσμός με την Παρτίζαν

Ο Ματίας Λεσόρ μίλησε με ιδιαίτερη συγκίνηση για τον ισχυρό δεσμό που τον συνδέει με την Παρτίζαν. Χαρακτήρισε αυτή τη σχέση ως «άρρηκτο δεσμό» με τους ανθρώπους εκεί, διευκρινίζοντας ότι δεν αναφέρεται μόνο στους φιλάθλους, αλλά και στον ίδιο τον οργανισμό της ομάδας. Παρά τις πολλές αλλαγές που έχουν επέλθει από την εποχή που αγωνιζόταν στην Παρτίζαν, ο Λεσόρ ανέφερε ότι ακόμα και τώρα, όταν συναντά κάποια πρόσωπα από εκεί, αμέσως χαμογελάει.

Ο Γάλλος παίκτης τόνισε ότι η Παρτίζαν και οι άνθρωποί της κατέχουν μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά του, δηλώνοντας ότι θα βρίσκονται για πάντα εκεί. Εξέφρασε αμοιβαία συναισθήματα, λέγοντας: «Όπως με αγαπούν εκείνοι, έτσι τους αγαπώ κι εγώ». Πρόσθεσε δε ότι κάθε φορά που επισκέπτεται την Παρτίζαν, ανατριχιάζει, γεγονός που υποδηλώνει το βάθος των συναισθημάτων του για την πρώην ομάδα του.

Οι προβλέψεις και η πραγματικότητα του παρκέ

Σχετικά με τις προβλέψεις που κατατάσσουν τον Παναθηναϊκό στους πρωταγωνιστές της φετινής σεζόν, ο Ματίας Λεσόρ δήλωσε ότι δεν δίνει ιδιαίτερη σημασία σε αυτές. Ανέφερε ως παράδειγμα την πρώτη χρονιά που κατέκτησαν την EuroLeague, όταν κάθε χρόνο τους τοποθετούσαν στην πρώτη θέση των προβλέψεων. Ωστόσο, τη μοναδική χρονιά που πράγματι κατέκτησαν την EuroLeague, ήταν επίσης πρώτοι στις προβλέψεις, γεγονός που, για τον ίδιο, αποδεικνύει τη σχετική τους αξία.

Για τον λόγο αυτό, ο Λεσόρ υποστήριξε ότι αυτές οι κατατάξεις δεν σημαίνουν πολλά για τον ίδιο προσωπικά. Τόνισε ότι η πραγματική αξία και η αλήθεια βρίσκονται σε αυτό που συμβαίνει στο παρκέ κατά τη διάρκεια ενός αγώνα. Όλα τα υπόλοιπα, όπως είπε, είναι απλώς λόγια και δεν αντικατοπτρίζουν την πραγματική κατάσταση.

Η διαρκής αγάπη και ο σεβασμός

Ο Ματίας Λεσόρ επιβεβαίωσε τη διαρκή του αγάπη και τον σεβασμό του για την Παρτίζαν, δηλώνοντας ότι όποτε του δίνεται η ευκαιρία να παρακολουθήσει κάποιο παιχνίδι της, το κάνει. Αυτή η συνήθεια υπογραμμίζει την αδιάκοπη σύνδεσή του με τον σύλλογο, ακόμα και μετά την αποχώρησή του.

Ο Γάλλος σέντερ πρόσθεσε ότι κάθε φορά που μπορεί να δείξει την αγάπη του προς την Παρτίζαν και τους φιλάθλους της, το κάνει, ενισχύοντας την εικόνα ενός παίκτη που διατηρεί ισχυρούς δεσμούς με το παρελθόν του. Οι δηλώσεις του αναδεικνύουν μια βαθιά συναισθηματική σύνδεση που ξεπερνά τα όρια της επαγγελματικής του πορείας.

Με πληροφορίες από: Gazzetta