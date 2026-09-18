Η αντίδραση της ΠΑΕ Άρης για την απαγόρευση εισιτηρίων στον αγώνα με τον Ηρακλή

Με έντονο ύφος αντέδρασε η ΠΑΕ Άρης στην απόφαση να μην επιτραπεί η παρουσία φιλάθλων του Ηρακλή στον αυριανό αγώνα των δύο ομάδων, ο οποίος είναι προγραμματισμένος να διεξαχθεί στο γήπεδο «Κλεάνθης Βικελίδης». Η «κιτρινόμαυρη» ΠΑΕ ζητά την άμεση αναθεώρηση αυτής της απαγόρευσης, κάνοντας λόγο για ενέργεια που «ξεπερνά κάθε λογική» και στρέφοντας τα βέλη της κατά του Αναπληρωτή Υπουργού Αθλητισμού, κ. Γιάννη Βρούτση.

Η αντίδραση της ΠΑΕ Άρης και η συμφωνία

Η ΠΑΕ Άρης εξέδωσε μια σκληρή ανακοίνωση, εκφράζοντας την έντονη αντίδρασή της για την απόφαση που απαγορεύει την παρουσία φίλων του Ηρακλή στον αγώνα της 19ης Σεπτεμβρίου. Η ανακοίνωση αυτή έρχεται σε συνέχεια μιας προϋπάρχουσας συμφωνίας μεταξύ των δύο ΠΑΕ για την ανταλλαγή εισιτηρίων στα μεταξύ τους παιχνίδια, μια συμφωνία που, όπως τονίζεται, υπήρχε και σε οπαδικό επίπεδο.

Οι «κιτρινόμαυροι» ζητούν, ακόμη και την ύστατη στιγμή, την αναθεώρηση της απαγόρευσης. Στην ανακοίνωσή τους, υπογραμμίζουν ότι αναλαμβάνουν πλήρως την ευθύνη της πράξης αυτής, δηλαδή της ανταλλαγής εισιτηρίων, γεγονός που καθιστά την απαγόρευση ακόμη πιο ακατανόητη στα μάτια τους.

Αδιανόητη η απαγόρευση του υπουργείου

Η ΠΑΕ Άρης χαρακτηρίζει την απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Αθλητισμού, κ. Βρούτση, ως «αδιανόητη και ακατανόητη». Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η εν λόγω απόφαση «ξεπερνάει κάθε λογική», ειδικά από τη στιγμή που υφίσταται η συμφωνία για ανταλλαγή εισιτηρίων μεταξύ των δύο ΠΑΕ για τα φετινά παιχνίδια τους.

Η ομάδα της Θεσσαλονίκης εκφράζει την απορία της για το γεγονός ότι κάποιοι «κυκλοφορούν ελεύθεροι όπου επιθυμούν», ενώ οι φίλοι του Άρη βρίσκονται «αποκλεισμένοι στην πόλη τους». Αυτή η δήλωση υποδηλώνει μια αίσθηση αδικίας και διαφορετικής μεταχείρισης.

Ερωτήματα για δύο μέτρα και δύο σταθμά

Στην ανακοίνωσή της, η ΠΑΕ Άρης θέτει ευθέως το ερώτημα προς τον κ. Βρούτση, αναφορικά με τους λόγους που δεν επιτρέπει την ανταλλαγή εισιτηρίων και την παρουσία των φίλων του Ηρακλή στο «Κλεάνθης Βικελίδης». Η ομάδα τονίζει πως φίλαθλοι Αθηναϊκών ΠΑΕ μπορούν να ακολουθούν τις ομάδες τους σε μακρινές πόλεις, όπως ο Βόλος ή η Λιβαδειά.

Αντίθετα, στην προκειμένη περίπτωση, απαγορεύεται η μετακίνηση φιλάθλων εντός της ίδιας πόλης, της Θεσσαλονίκης. Αυτό το σημείο αναδεικνύει μια φαινομενική ασυνέπεια στις αποφάσεις, δημιουργώντας ερωτηματικά για τα κριτήρια που εφαρμόζονται.

Κατηγορίες για υποκρισία και εξυπηρέτηση συμφερόντων

Η ΠΑΕ Άρης δεν διστάζει να κατηγορήσει τον κ. Βρούτση για «υποκρισία», η οποία, όπως αναφέρει, «ξεχειλίζει» πίσω από την απόφαση αυτή. Η ανακοίνωση επισημαίνει ότι η νομοθεσία φέτος είναι πιο αυστηρή από ποτέ, με την εφαρμογή καμερών παντού και του ηλεκτρονικού εισιτηρίου, γεγονός που θα μπορούσε να διασφαλίσει την ομαλή διεξαγωγή του αγώνα με την παρουσία φιλοξενούμενων φιλάθλων.

Οι «κιτρινόμαυροι» υποστηρίζουν ότι ο ίδιος ο υπουργός «πυροβολεί» το ποδόσφαιρο και υπονομεύει την προσπάθεια που επικαλείται ότι κάνει για να υπάρξουν φιλοξενούμενοι φίλαθλοι στα παιχνίδια. Η ΠΑΕ Άρης δηλώνει ότι ο κ. Βρούτσης είναι «εκτεθειμένος στη συνείδηση της φίλαθλης κοινής γνώμης», ειδικότερα της Θεσσαλονίκης, και τονίζει ότι δεν μπορεί να αποφασίζει «κατά το δοκούν», ούτε να εξυπηρετεί συμφέροντα.

Έκκληση για αναθεώρηση της απόφασης

Κλείνοντας την ανακοίνωσή της, η ΠΑΕ Άρης απευθύνει μια σαφή έκκληση προς τον Αναπληρωτή Υπουργό Αθλητισμού. Τον καλεί να «συντονιστεί με την εποχή» και να αλλάξει την απόφασή του. Η ομάδα χρησιμοποιεί τη φράση «Η Εποχή του… Δράκοντα έχει παρέλθει», υποδηλώνοντας την ανάγκη για πιο σύγχρονες και δίκαιες προσεγγίσεις στα θέματα που αφορούν το ποδόσφαιρο και τους φιλάθλους.

Η ΠΑΕ Άρης επιμένει στην αναγκαιότητα της αναθεώρησης της απαγόρευσης, τονίζοντας ότι η τρέχουσα απόφαση δεν συνάδει με τις προσπάθειες για την επιστροφή των φιλοξενούμενων φιλάθλων στα γήπεδα και την ενίσχυση του αθλητικού πνεύματος.

Με πληροφορίες από: Gazzetta