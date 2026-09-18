Το circuit 27 φέρνει το ελληνικό καρτ σε παγκόσμιο επίπεδο

Λίγα χιλιόμετρα έξω από τη Θεσσαλονίκη, στην περιοχή του Λακκώματος, μια νέα εγκατάσταση μηχανοκίνητου αθλητισμού, το Circuit 27, έχει ολοκληρώσει τον πρώτο χρόνο λειτουργίας της, φέρνοντας μια παγκόσμια αναγνώριση στο ελληνικό καρτ. Η πίστα έχει ήδη λάβει την ανώτατη διάκριση FIA Karting Grade 1A, πιστοποιώντας ότι διαθέτει τις προδιαγραφές για να φιλοξενήσει επίσημους αγώνες διεθνούς επιπέδου. Αυτή η εξέλιξη δείχνει ότι ο ελληνικός μηχανοκίνητος αθλητισμός μπορεί να ανταγωνιστεί επάξια σε παγκόσμιο επίπεδο.

Η νέα εποχή του ελληνικού καρτ

Η διαδρομή από τη Θεσσαλονίκη προς τη Χαλκιδική συνδέεται συχνά με καλοκαιρινές αποδράσεις και χαλαρή διάθεση. Ωστόσο, λίγα χιλιόμετρα μετά την έξοδο της πόλης, στο ύψος του Λακκώματος, το σκηνικό αλλάζει απότομα. Εκεί βρίσκεται το Circuit 27, μια εγκατάσταση που ανατρέπει τα καθιερωμένα στερεότυπα για τις πίστες καρτ στην Ελλάδα.

Όσοι έχουν περάσει χρόνο σε ελληνικές πίστες καρτ έχουν συνήθως την ανάμνηση στενών ασφάλτινων κομματιών, στριμωγμένων σε άχαρα οικόπεδα. Συχνά, αυτές οι πίστες χαρακτηρίζονται από φθαρμένα ελαστικά δεμένα με σύρμα για προστατευτικά, μια έντονη μυρωδιά κακής βενζίνης και την αίσθηση ότι ο χώρος στήθηκε βιαστικά για να εξυπηρετήσει την καλοκαιρινή πελατεία.

Η πρώτη εικόνα του Circuit 27 διαφέρει ριζικά. Θυμίζει άμεσα τις καθαρές και μελετημένες πίστες της Κεντρικής Ευρώπης, τις οποίες συχνά παρακολουθούμε σε διεθνείς μεταδόσεις. Στο Circuit 27, η ευρωπαϊκή λογική είναι μια χειροπιαστή πραγματικότητα, η οποία αποτυπώνεται στην οργάνωση του χώρου, στη λειτουργικότητα των διαδρόμων και στην καθαρότητα των γραμμών.

Διεθνής αναγνώριση και προδιαγραφές

Η εγκατάσταση συμπλήρωσε πρόσφατα τον πρώτο χρόνο της λειτουργίας της. Το γεγονός ότι διαθέτει ήδη την πιστοποίηση FIA Karting Grade 1A είναι ιδιαίτερα σημαντικό για όσους γνωρίζουν πώς λειτουργεί το σύγχρονο motorsport.

Πρόκειται για την ανώτατη διάκριση που μπορεί να λάβει μια πίστα καρτ σε παγκόσμιο επίπεδο. Αυτή η πιστοποίηση εξασφαλίζει ότι η πίστα διαθέτει όλα τα απαραίτητα εχέγγυα ασφαλείας, σχεδίασης και υποδομών. Έτσι, μπορεί να φιλοξενήσει με επιτυχία επίσημους αγώνες παγκοσμίου επιπέδου, αναδεικνύοντας τις δυνατότητες του ελληνικού μηχανοκίνητου αθλητισμού.

Τα χαρακτηριστικά της πίστας

Τα νούμερα και οι προδιαγραφές της πίστας έχουν τη δική τους σημασία. Το Circuit 27 ξεδιπλώνεται σε μια διαδρομή μήκους 1.460 μέτρων. Το πλάτος της πίστας κυμαίνεται από 8 έως 11 μέτρα, προσφέροντας ποικιλία στις γραμμές οδήγησης.

Η διαδρομή περιλαμβάνει συνολικά 14 στροφές, οι οποίες απαιτούν διαφορετικές τεχνικές προσέγγισης από τους οδηγούς. Επιπλέον, διαθέτει μια κεντρική ευθεία μήκους 160 μέτρων, όπου οι οδηγοί μπορούν να αναπτύξουν υψηλές ταχύτητες.

Αυτό όμως που κάνει το Circuit 27 να ξεχωρίζει πραγματικά από άλλες πίστες στην Ευρώπη είναι η έντονη υψομετρική διαφορά του. Συγκεκριμένα, η πίστα παρουσιάζει μια υψομετρική διαφορά 27 ολόκληρων μέτρων ανά γύρο, προσδίδοντας έναν μοναδικό χαρακτήρα στην οδηγική εμπειρία.

Σχεδιασμός και οδηγική εμπειρία

Η χάραξη της πίστας αγκάλιασε το φυσικό ανάγλυφο της περιοχής, ενσωματώνοντας τις υψομετρικές διαφορές στο σχεδιασμό της. Το καρτ, ως όχημα χωρίς αναρτήσεις, μεταφέρει κάθε αλλαγή φορτίου απευθείας στο σώμα, στα χέρια και στα πλευρά του οδηγού. Έτσι, οι οδηγοί καλούνται να διαχειριστούν συνεχείς ανηφόρες, απότομες καταβάσεις και συμπιέσεις, οι οποίες δοκιμάζουν τις ικανότητές τους.

Υπάρχουν σημεία της πίστας όπου η είσοδος της στροφής είναι ουσιαστικά τυφλή. Αυτό αναγκάζει τους οδηγούς να εμπιστευτούν απόλυτα το σημάδι τους και να τοποθετήσουν το σασί με χειρουργική ακρίβεια. Η διαδρομή έχει ροή και ρυθμό, ενώ ταυτόχρονα τιμωρεί την προχειρότητα στην οδήγηση.

Η πίστα είναι σχεδιασμένη έτσι ώστε η υπερβολική φόρα, παρασυρμένη από τον ενθουσιασμό, να κόβει τον ρυθμό στο χρονόμετρο. Αυτό στέλνει το καρτ εκτός της ιδανικής γραμμής, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για ακρίβεια και στρατηγική προσέγγιση σε κάθε γύρο.

Με πληροφορίες από: Gazzetta