Ο Ολυμπιακός χωρίς Μιλουτίνοφ στον ημιτελικό του Σούπερ Καπ κόντρα στη Φενέρμπαχτσε

Ο Ολυμπιακός ετοιμάζεται για την πρώτη του επίσημη αναμέτρηση της σεζόν 2026-2027, αντιμετωπίζοντας τη Φενέρμπαχτσε στον ημιτελικό του Σούπερ Καπ της EuroLeague. Λίγο πριν την έναρξη του αγώνα, έγινε γνωστή η δωδεκάδα των «ερυθρολεύκων», στην οποία δεν περιλαμβάνεται ο Νίκολα Μιλουτίνοφ. Ο Σέρβος σέντερ αντιμετωπίζει πρόβλημα τενοντίτιδας και δεν κατάφερε να ξεπεράσει πλήρως τον τραυματισμό του.

Οι απουσίες και η κατάσταση του Μιλουτίνοφ

Ο Νίκολα Μιλουτίνοφ θα είναι εκτός της δωδεκάδας του Ολυμπιακού για τον κρίσιμο ημιτελικό. Ο παίκτης δεν έχει ξεπεράσει πλήρως την τενοντίτιδα που τον ταλαιπωρεί, γεγονός που τον καθιστά μη διαθέσιμο για τον προπονητή Γιώργο Μπαρτζώκα. Η απουσία του αποτελεί ένα σημαντικό δεδομένο για την ομάδα ενόψει της αναμέτρησης.

Εκτός της αποστολής για το παιχνίδι με τη Φενέρμπαχτσε έμειναν επίσης οι Νετζήπογλου, Πλώτας και Μπουρνελές. Ο Γιώργος Μπαρτζώκας καλείται να διαχειριστεί τις απουσίες αυτές στο πρώτο επίσημο παιχνίδι της αγωνιστικής περιόδου, στοχεύοντας στην πρόκριση στον μεγάλο τελικό του Σούπερ Καπ.

Η διαθέσιμη δωδεκάδα του Ολυμπιακού

Παρά τις απουσίες, ο προπονητής του Ολυμπιακού, Γιώργος Μπαρτζώκας, έχει στη διάθεσή του τον Κώστα Παπανικολάου, ο οποίος είναι κανονικά διαθέσιμος για το παιχνίδι. Η παρουσία του Παπανικολάου προσθέτει εμπειρία και ποιότητα στην ομάδα ενόψει της αναμέτρησης.

Η πλήρης δωδεκάδα που θα παραταχθεί στον ημιτελικό αποτελείται από τους εξής παίκτες: Τζόσεφ, ΜακΙντάιρ, Μοντέρο, Φουρνιέ, Ντόρσεϊ, Παπανικολάου, Γουόρντ, Εντιάι, Βεζένκοβ, Χολ, Τζόουνς, Καραγιαννίδης. Αυτοί οι δώδεκα αθλητές θα διεκδικήσουν την πρόκριση στον τελικό του Σούπερ Καπ της EuroLeague.

Το πλαίσιο του αγώνα: Σούπερ Καπ Euroleague

Ο Ολυμπιακός, ως πρωταθλητής Ευρώπης, ξεκινά τις επίσημες υποχρεώσεις του για τη σεζόν 2026-2027 με τον ημιτελικό του Σούπερ Καπ. Η αναμέτρηση με τη Φενέρμπαχτσε είναι προγραμματισμένη για τις 18 Σεπτεμβρίου, στις 17:00. Το Σούπερ Καπ αποτελεί το πρώτο τρόπαιο της αγωνιστικής περιόδου που διεκδικούν οι «ερυθρόλευκοι».

Η Φενέρμπαχτσε δεν είναι ένας άγνωστος αντίπαλος για τον Ολυμπιακό. Η τουρκική ομάδα ήταν αυτή που απέκλεισε τους Πειραιώτες στα ημιτελικά του Final Four της Αθήνας την προηγούμενη αγωνιστική περίοδο. Ο αγώνας αυτός προσφέρει την ευκαιρία στον Ολυμπιακό να ξεκινήσει τη νέα σεζόν με μια σημαντική νίκη και να προκριθεί στον τελικό της διοργάνωσης.

Προετοιμασία και στόχοι για τη νέα σεζόν

Πριν από το επίσημο ξεκίνημα των αγωνιστικών υποχρεώσεων, ο Ολυμπιακός είχε δώσει πέντε φιλικά παιχνίδια. Αυτές οι αναμετρήσεις αποτέλεσαν μέρος της προετοιμασίας της ομάδας για τη νέα σεζόν, δίνοντας την ευκαιρία στον Γιώργο Μπαρτζώκα να δοκιμάσει σχήματα και να αξιολογήσει την κατάσταση των παικτών του.

Οι πρωταθλητές Ευρώπης έχουν θέσει ως στόχο την πρόκριση στον μεγάλο τελικό του Σούπερ Καπ, διεκδικώντας το πρώτο τρόπαιο της αγωνιστικής περιόδου. Η αναμέτρηση με τη Φενέρμπαχτσε σηματοδοτεί την έναρξη μιας απαιτητικής σεζόν, με τον Ολυμπιακό να επιδιώκει να διατηρήσει την ανταγωνιστικότητά του σε υψηλό επίπεδο.

Με πληροφορίες από: Gazzetta