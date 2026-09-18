Ο Νίκολα Μίροτιτς παρουσιάστηκε από τη Βαλένθια: «Έχω την ίδια πείνα για νίκες»

Ο Νίκολα Μίροτιτς παρουσιάστηκε και επίσημα από τη διοίκηση της Βαλένθια, σηματοδοτώντας την ενίσχυση της ισπανικής ομάδας για τη νέα της προσπάθεια ενόψει της αγωνιστικής σεζόν 2026-27. Ο έμπειρος φόργουορντ, ο οποίος θα συνεχίσει το ταξίδι του στην Euroleague με τη Βαλένθια, τόνισε στις πρώτες του δηλώσεις ότι διατηρεί την ίδια «πείνα» για διακρίσεις και τρόπαια.

Η επίσημη παρουσίαση και η άμεση ενσωμάτωση

Η επίσημη παρουσίαση του Νίκολα Μίροτιτς από τους «Ταρόνιας» σηματοδοτεί την έναρξη της συνεργασίας του με την ομάδα της Βαλένθια. Ο Μαυροβούνιος παίκτης, ο οποίος διαθέτει και ισπανική υπηκοότητα, έφτασε στην πόλη και ενσωματώθηκε άμεσα στις δραστηριότητες του συλλόγου.

Όπως ο ίδιος δήλωσε, ήρθε κατευθείαν χωρίς να κοιμηθεί, καθώς δεν ήθελε να χάσει ούτε μία μέρα από την προετοιμασία. Η άμεση αυτή κίνηση οφείλεται και στο γεγονός ότι το Σούπερ Καπ πλησιάζει, με τον Μίροτιτς να επιθυμεί να είναι πλήρως μέρος της ομάδας από την πρώτη στιγμή.

Η «πείνα» για νίκες και τίτλους παραμένει

Στις πρώτες του δηλώσεις, ο Νίκολα Μίροτιτς υπογράμμισε τη δίψα του για επιτυχίες. «Συνεχίζω να έχω πείνα για νίκες», ανέφερε χαρακτηριστικά ο παίκτης, τονίζοντας ότι σε όλες τις ομάδες στις οποίες αγωνίστηκε στο παρελθόν κατάφερε να κατακτήσει τίτλους.

Εξέφρασε, μάλιστα, την ελπίδα του να συνεχίσει αυτή την παράδοση και στη Βαλένθια, προσθέτοντας νέες διακρίσεις στο βιογραφικό του και στο παλμαρέ του συλλόγου.

Στόχοι και υποστήριξη στην ομάδα

Ο έμπειρος φόργουορντ εξέφρασε τη μεγάλη του επιθυμία να συμβάλει ενεργά στην περαιτέρω ανάπτυξη της Βαλένθια. Στόχος του είναι να βοηθήσει την ομάδα να συνεχίσει να χτίζει «κάτι ξεχωριστό», όπως χαρακτηριστικά ανέφερε.

Παράλληλα, ο Μίροτιτς τόνισε ότι θέλει να στηρίξει τους νεότερους παίκτες με την εμπειρία του, ενώ δήλωσε ικανός να βοηθήσει και το προπονητικό επιτελείο. Η παρουσία του αναμένεται να προσδώσει βάθος και ηγετικά χαρακτηριστικά στο σύνολο.

Η ιστορία της Βαλένθια και οι φιλοδοξίες

Ο Νίκολα Μίροτιτς αναφέρθηκε και στην ιστορία του νέου του συλλόγου. «Έχει μεγάλη ιστορία πίσω της κι αυτό είναι σύμβολο του ότι θα υπάρξει ακόμα σπουδαιότερη ιστορία μπροστά», δήλωσε, αναγνωρίζοντας τα 40 χρόνια δημιουργίας μιας ξεχωριστής πορείας.

Ο παίκτης θεωρεί ιδιαίτερο το να αποτελεί μέρος αυτού του πρότζεκτ και εξέφρασε την πεποίθηση ότι η ομάδα θα συνεχίσει να βελτιώνεται. Στόχος είναι η Βαλένθια να πηγαίνει βήμα-βήμα, χτίζοντας πάνω στο ήδη υψηλό επίπεδο του συλλόγου, ώστε ο κόσμος να τη βλέπει ως μία ομάδα που θα διεκδικεί όλους τους τίτλους και θα βρίσκεται όσο το δυνατόν πιο ψηλά.

Προσδοκίες και αφοσίωση στον κόσμο

Αναφορικά με τις προσδοκίες και την πίεση που ενδεχομένως να συνοδεύουν τη μεταγραφή του, ο Μίροτιτς ήταν ξεκάθαρος. «Δεν πρόκειται να μιλήσουμε για πίεση, γιατί οι προσδοκίες είναι πάντα υψηλές και έχω συνηθίσει να ζω με αυτήν», δήλωσε, προσθέτοντας ότι για τον ίδιο δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα.

Τέλος, εξέφρασε την ελπίδα του να προσφέρουν στην πόλη αυτό που ζητάει ο κόσμος, δηλαδή προσπάθεια και αφοσίωση, με σκοπό να κάνουν όλη τη Βαλένθια να χαρεί με τις επιδόσεις της ομάδας.

Με πληροφορίες από: Gazzetta