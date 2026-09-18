Ο Μπάρναμπας Βάργκα επιστρέφει στην ΑΕΚ μετά τη διακοπή

Ο Μπάρναμπας Βάργκα, ο Ούγγρος φορ της ΑΕΚ, υπέστη μυϊκό τραυματισμό, όπως επιβεβαιώθηκε από τις εξετάσεις που πραγματοποίησε. Ο παίκτης αναμένεται να επιστρέψει στους αγωνιστικούς χώρους μετά τη διακοπή των πρωταθλημάτων για τις εθνικές ομάδες. Ωστόσο, η ακριβής ημερομηνία της επανόδου του δεν έχει ακόμη καθοριστεί.

Ο τραυματισμός και οι εξετάσεις

Ο Μπάρναμπας Βάργκα τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια του χθεσινού αγώνα της ΑΕΚ με τον Πανσερραϊκό για το Κύπελλο Ελλάδας, όπου η Ένωση επικράτησε με 8-1. Ο Ούγγρος επιθετικός έγινε αναγκαστική αλλαγή στο δεύτερο μέρος του παιχνιδιού, καθώς έπιασε τον οπίσθιο μηριαίο του. Οι εξετάσεις στις οποίες υποβλήθηκε επιβεβαίωσαν τον μυϊκό τραυματισμό που αποκόμισε.

Το μυϊκό πρόβλημα που αντιμετωπίζει ο πρώτος σκόρερ της ΑΕΚ για τη φετινή σεζόν θα τον κρατήσει εκτός αγωνιστικής δράσης για μερικές εβδομάδες. Η αποκατάσταση του τραυματισμού του θα καθορίσει το πότε ακριβώς θα μπορέσει να ανεβάσει ρυθμούς στις προπονήσεις και να επανέλθει πλήρως.

Απουσία από την εθνική ομάδα και τον Βόλο

Μετά τον τραυματισμό του, ο Μάρκο Νίκολιτς επιβεβαίωσε ότι ο Ούγγρος επιθετικός θα χάσει σίγουρα το παιχνίδι με τον Βόλο, το οποίο είναι προγραμματισμένο για την ερχόμενη Κυριακή, στο πλαίσιο της 5ης αγωνιστικής της Super League. Η αναμέτρηση της ΑΕΚ με τον Βόλο θα διεξαχθεί στο Πανθεσσαλικό στάδιο.

Πέρα από την απουσία του από τις υποχρεώσεις της ΑΕΚ, ο Μπάρναμπας Βάργκα θα μείνει εκτός αποστολής και από το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα της χώρας του. Δεν θα συμμετάσχει στα ματς της εθνικής Ουγγαρίας για τους μήνες Σεπτέμβριο και Οκτώβριο, καθώς η αποκατάσταση του τραυματισμού του είναι η προτεραιότητα.

Επιστροφή μετά τη διακοπή

Οι τρέχουσες εκτιμήσεις αναφέρουν ότι ο Μπάρναμπας Βάργκα θα επιστρέψει στη δράση μετά τη διακοπή που ακολουθεί για τις εθνικές ομάδες. Αυτή η διακοπή, διάρκειας περίπου τριών εβδομάδων, ευνοεί την περίπτωσή του, καθώς του δίνει τον απαραίτητο χρόνο για να ξεκινήσει τη θεραπεία και τη διαδικασία επανένταξης.

Παρόλο που η επιστροφή του τοποθετείται μετά τη διακοπή, δεν μπορεί να ειπωθεί με σιγουριά η ακριβής ημερομηνία που θα είναι ξανά διαθέσιμος. Η επανένταξή του και η επιστροφή του στα πλάνα του Μάρκο Νίκολιτς θα εξαρτηθούν από την πορεία της αποκατάστασής του και το πώς θα ανταποκριθεί στη θεραπεία.

Οι επόμενες αναμετρήσεις της ΑΕΚ

Με την επανέναρξη των πρωταθλημάτων μετά τη διακοπή, η ΑΕΚ θα αντιμετωπίσει τον ΟΦΗ στο πρώτο της παιχνίδι. Στη συνέχεια, ακολουθούν σημαντικές εκτός έδρας αναμετρήσεις για το Champions League, όπου η Ένωση θα αγωνιστεί με τη Σαχτάρ και τη Μάντεστερ Σίτι στην Αγγλία.

Ενδιάμεσα στα δύο ευρωπαϊκά παιχνίδια στην Αγγλία, η ΑΕΚ έχει προγραμματισμένο ένα παιχνίδι πρωταθλήματος με τον Ατρόμητο. Για την αναμέτρηση αυτή, η ΑΕΚ θα ζητήσει την αναβολή της, κάνοντας χρήση του δικαιώματος που της παρέχεται, όπως επιβεβαίωσε και ο προπονητής της ομάδας, Μάρκο Νίκολιτς.

Με πληροφορίες από: Gazzetta, Newsit