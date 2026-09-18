Επίσημο: Παίκτης της ΑΕΚ ο Τομά Ερτέλ

Παίκτης της ΑΕΚ είναι και με τη βούλα ο Τομά Ερτέλ, καθώς η «Βασίλισσα» ανακοίνωσε την έναρξη της συνεργασίας της με τον Γάλλο γκαρντ. Ο έμπειρος πλέι μέικερ υπέγραψε σήμερα, 18 Σεπτεμβρίου, μονοετές συμβόλαιο που θα τον κρατήσει στην ομάδα έως το καλοκαίρι του 2027. Η κίνηση αυτή ενισχύει σημαντικά την περιφέρεια των κιτρινόμαυρων, προσθέτοντας έναν παίκτη με μεγάλη εμπειρία στο ευρωπαϊκό μπάσκετ.

Ο Γάλλος πλέι μέικερ στην Αθήνα

Η ΑΕΚ BC εξέφρασε την ευχαρίστησή της για την έναρξη της συνεργασίας με τον Τομά Ερτέλ. Ο Γάλλος γκαρντ, ο οποίος γεννήθηκε στις 10 Απριλίου 1989 στο Μπεζιέ της Γαλλίας, έχει ύψος 1,89 μ. και αγωνίζεται στη θέση του point guard. Στα 37 του χρόνια, μετακομίζει στην Αθήνα με στόχο να προσφέρει λύσεις στην ομάδα και να αποτελέσει σημαντικό πόλο στο πλάνο του προπονητή Ντράγκαν Σάκοτα.

Οι ιθύνοντες της ΑΕΚ κινήθηκαν αποφασιστικά τις τελευταίες ημέρες, φτάνοντας σε οριστική συμφωνία με τον πολύπειρο γκαρντ. Ο Ερτέλ θα αγωνιστεί για πρώτη φορά στη χώρα μας και αναμένεται να δώσει πολλές λύσεις σε τομείς όπως η οργάνωση, η δημιουργία και η εκτέλεση. Ο ίδιος ο παίκτης έδειξε τον ενθουσιασμό του για τη μεταγραφή αυτή με ένα μήνυμα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, το οποίο είχε κιτρινόμαυρο φόντο και συνοδευόταν από μουσική του Γιώργου Μαζωνάκη.

Μια πλούσια ευρωπαϊκή καριέρα

Ο Τομά Ερτέλ διαθέτει πολυετή παρουσία στα κορυφαία ευρωπαϊκά πρωταθλήματα και στη EuroLeague, εντασσόμενος πλέον στο δυναμικό της «Βασίλισσας». Ξεκίνησε την επαγγελματική του καριέρα στην Πο-Ορτέζ, όπου αγωνίστηκε από το 2007 έως το 2009. Τη σεζόν 2008-09 αναδείχθηκε «Rising Star» του γαλλικού πρωταθλήματος, δείχνοντας από νωρίς το ταλέντο του.

Το 2009 μετακόμισε στη Στρασμπούρ, ενώ το 2010 πήρε μεταγραφή για την ισπανική Αλικάντε, όπου παρέμεινε έως το 2011. Στη συνέχεια, εντάχθηκε στο δυναμικό της Μπασκόνια, κάνοντας το ντεμπούτο του στη EuroLeague. Έμεινε στην ισπανική ομάδα έως τον Δεκέμβριο του 2014, πριν μετακινηθεί στην Τουρκία.

Διακρίσεις σε Τουρκία και Ισπανία

Τον Δεκέμβριο του 2014, ο Ερτέλ μεταγράφηκε στην Αναντολού Εφές, όπου παρέμεινε έως το 2017. Με την τουρκική ομάδα κατέκτησε το Κύπελλο Τουρκίας το 2015, ενώ αναδείχθηκε και MVP της διοργάνωσης, επιβεβαιώνοντας την αξία του. Κατά τις σεζόν 2014-15 και 2015-16, αναδείχθηκε κορυφαίος πασέρ της EuroLeague, με μέσο όρο 6,4 και 7,9 ασίστ αντίστοιχα, αποδεικνύοντας τις εξαιρετικές του ικανότητες στην οργάνωση του παιχνιδιού.

Το καλοκαίρι του 2017, ο Γάλλος γκαρντ υπέγραψε στην Μπαρτσελόνα, όπου συνέχισε τις επιτυχίες του. Με τους «μπλαουγκράνα» κατέκτησε δύο συνεχόμενα Copa del Rey, το 2018 και το 2019. Αξιοσημείωτο είναι ότι αναδείχθηκε MVP της διοργάνωσης και στις δύο αυτές κατακτήσεις, υπογραμμίζοντας τον καθοριστικό του ρόλο στις επιτυχίες της ομάδας.

Επιστροφή στη Γαλλία και επιτυχίες στη Ρεάλ

Το 2021, ο Τομά Ερτέλ επέστρεψε στη Γαλλία για λογαριασμό της ASVEL. Εκεί, συνέχισε να προσθέτει τίτλους στην πλούσια συλλογή του, κατακτώντας το Πρωτάθλημα και το Κύπελλο Γαλλίας, επιβεβαιώνοντας την κυριαρχία του και στο εγχώριο πρωτάθλημα της πατρίδας του.

Τη σεζόν 2021-22, ο Ερτέλ αγωνίστηκε στη Ρεάλ Μαδρίτης, μία από τις κορυφαίες ομάδες της Ευρώπης. Με τη «Βασίλισσα» της Ισπανίας, πρόσθεσε ακόμη έναν σημαντικό τίτλο στην καριέρα του, κατακτώντας το Πρωτάθλημα Ισπανίας, ολοκληρώνοντας μια ακόμη επιτυχημένη σεζόν σε υψηλό επίπεδο.

Σημαντική ενίσχυση για τη «Βασίλισσα»

Η απόκτηση του Τομά Ερτέλ θεωρείται σημαντική ενίσχυση για την ΑΕΚ, καθώς ο Γάλλος γκαρντ φέρνει μαζί του μια τεράστια εμπειρία από τα ευρωπαϊκά παρκέ. Η παρουσία του αναμένεται να ανεβάσει το επίπεδο του ρόστερ των κιτρινόμαυρων, προσφέροντας ποιότητα και λύσεις σε κρίσιμα σημεία του παιχνιδιού.

Η Ένωση, με αυτή την κίνηση, δείχνει την πρόθεσή της να δυναμώσει την περιφέρειά της με έναν παίκτη που έχει αποδείξει την αξία του σε κορυφαίο επίπεδο. Ο Ερτέλ έρχεται στην Αθήνα για να συμβάλει ενεργά στην επίτευξη των στόχων της ομάδας για την ερχόμενη αγωνιστική περίοδο.

Με πληροφορίες από: Gazzetta, Athletiko