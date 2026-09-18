Ολυμπιακός: Παράταση στην προθεσμία για τα εισιτήρια διαρκείας στο νέο ΣΕΦ

Η ΚΑΕ Ολυμπιακός προχώρησε σε ανακοίνωση σχετικά με τα εισιτήρια διαρκείας της ομάδας, γνωστοποιώντας την παράταση της προθεσμίας για την εξασφάλιση του δικαιώματος αγοράς τους. Η νέα καταληκτική ημερομηνία για τους φιλάθλους που επιθυμούν να εξασφαλίσουν τη θέση τους στο νέο ΣΕΦ είναι η Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου 2026, με την ώρα λήξης να έχει οριστεί στις 22:00.

Η παράταση της προθεσμίας

Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση από την ΚΑΕ Ολυμπιακός, η αρχική προθεσμία για την εξασφάλιση των εισιτηρίων διαρκείας παρατείνεται. Η απόφαση αυτή ελήφθη για την καλύτερη εξυπηρέτηση των φιλάθλων της ομάδας, οι οποίοι έχουν επιδείξει αυξημένο ενδιαφέρον για την απόκτηση των εισιτηρίων τους για την επερχόμενη αγωνιστική περίοδο.

Η νέα ημερομηνία λήξης της διάθεσης του δικαιώματος αγοράς εισιτηρίου διαρκείας έχει οριστεί για τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου 2026, και συγκεκριμένα έως τις 22:00 το βράδυ. Αυτή η παράταση δίνει επιπλέον χρόνο στους κατόχους διαρκείας να ολοκληρώσουν τις διαδικασίες τους.

Το αυξημένο ενδιαφέρον των φιλάθλων

Η ΚΑΕ Ολυμπιακός αιτιολόγησε την απόφασή της για την παράταση της προθεσμίας, τονίζοντας το αυξημένο ενδιαφέρον που παρατηρήθηκε από τους φιλάθλους της ομάδας. Η ανταπόκριση του κόσμου οδήγησε τους ιθύνοντες στην κίνηση αυτή, με στόχο να δοθεί η δυνατότητα σε περισσότερους να εξασφαλίσουν τη θέση τους στο νέο ΣΕΦ.

Η ανακοίνωση υπογραμμίζει ότι η παράταση αυτή αποσκοπεί στην καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση των κατόχων διαρκείας. Η ομάδα επιδιώκει να διευκολύνει τους πιστούς της φιλάθλους, προσφέροντας τους περισσότερο χρόνο για να διεκπεραιώσουν την αγορά των εισιτηρίων τους, λαμβάνοντας υπόψη την αυξημένη ζήτηση.

Το δικαίωμα αγοράς εισιτηρίου διαρκείας

Η παράταση αφορά συγκεκριμένα τη διάθεση της «Εξασφάλισης Δικαιώματος αγοράς εισιτηρίου διαρκείας» για το νέο ΣΕΦ. Αυτό σημαίνει ότι οι φίλαθλοι έχουν πλέον στη διάθεσή τους επιπλέον ημέρες για να κατοχυρώσουν το δικαίωμα να αποκτήσουν το εισιτήριο διαρκείας τους για τις αναμετρήσεις της ομάδας.

Η διαδικασία αυτή είναι ζωτικής σημασίας για τους κατόχους διαρκείας, καθώς τους επιτρέπει να διατηρήσουν τη θέση τους ή να επιλέξουν νέα θέση στο γήπεδο, εξασφαλίζοντας την παρουσία τους σε όλους τους εντός έδρας αγώνες της αγωνιστικής περιόδου.

Οι κάτοχοι διαρκείας της περιόδου 2025-2026

Η ενημέρωση της ΚΑΕ Ολυμπιακός απευθύνεται στους κατόχους διαρκείας της αγωνιστικής περιόδου 2025-2026. Αυτοί είναι οι φίλαθλοι που έχουν ήδη στην κατοχή τους εισιτήρια διαρκείας από την προηγούμενη σεζόν και έχουν προτεραιότητα στην ανανέωση ή την αγορά νέων θέσεων.

Η παράταση αυτή δίνει τη δυνατότητα σε αυτούς τους φιλάθλους να ολοκληρώσουν τις απαραίτητες ενέργειες, διασφαλίζοντας ότι θα συνεχίσουν να υποστηρίζουν την αγαπημένη τους ομάδα από τις κερκίδες του νέου ΣΕΦ. Η προθεσμία λήγει αυστηρά τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου 2026, στις 22:00, όπως ανακοινώθηκε επίσημα.

Με πληροφορίες από: Gazzetta