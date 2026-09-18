Ο ΠΑΟΚ στο Αγρίνιο πριν από την πολύτιμη διακοπή και ένα εντυπωσιακό σερί

Ο ΠΑΟΚ ετοιμάζεται για την αναμέτρηση της Κυριακής (20/9-21:00) στο Αγρίνιο απέναντι στον Παναιτωλικό, σε ένα παιχνίδι που αποκτά ιδιαίτερη σημασία. Η ομάδα στοχεύει σε μια νίκη που θα της προσφέρει όχι μόνο τρεις βαθμούς, αλλά και ηρεμία, καλή ψυχολογία και πολύτιμο χρόνο για δουλειά, καθώς ακολουθεί μια ασυνήθιστα μεγάλη διακοπή τριών εβδομάδων.

Η σημασία της αναμέτρησης στο Αγρίνιο

Το παιχνίδι με τον Παναιτωλικό είναι το τελευταίο για τον «Δικέφαλο» πριν από την επικείμενη διακοπή των τριών εβδομάδων, η οποία οφείλεται στις υποχρεώσεις των εθνικών ομάδων. Μια επιτυχία στο Αγρίνιο θεωρείται ζωτικής σημασίας για τους «ασπρόμαυρους», καθώς θα τους επιτρέψει να εισέλθουν σε αυτή την περίοδο με την καλύτερη δυνατή ψυχολογία.

Επιπλέον, ένα θετικό αποτέλεσμα θα αποτρέψει τους κραδασμούς και την αρνητική ατμόσφαιρα που μπορεί να προκαλέσει ένα στραβό αποτέλεσμα πριν από ένα τόσο μεγάλο διάστημα χωρίς επίσημες αγωνιστικές υποχρεώσεις. Η ομάδα επιδιώκει να διασφαλίσει την ηρεμία που απαιτείται για την απρόσκοπτη εργασία που σχεδιάζεται.

Το παρελθόν στο Περιστέρι και η στροφή στον Παναιτωλικό

Η πρόσφατη αναμέτρηση στο Περιστέρι, όπου οι «ασπρόμαυροι» εξασφάλισαν αυτό που ήθελαν απέναντι στον Ατρόμητο για το Κύπελλο Ελλάδας, ανήκει πλέον στο παρελθόν. Όλη η προσοχή και η συγκέντρωση της ομάδας έχει στραφεί αποκλειστικά στο Αγρίνιο και στην επικείμενη αναμέτρηση με τον Παναιτωλικό.

Η συγκεκριμένη αναμέτρηση είναι κομβική, καθώς αποτελεί τον τελευταίο αγώνα πριν από μια διακοπή που χαρακτηρίζεται ως ασυνήθιστα μεγάλη για τη συγκεκριμένη περίοδο του πρωταθλήματος. Η ομάδα επιθυμεί να κλείσει αυτό το πρώτο κομμάτι των αγωνιστικών υποχρεώσεων με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

Οι προσδοκίες του Αλέσιο Λίσι από τη διακοπή

Για τον Ιταλό τεχνικό του ΠΑΟΚ, Αλέσιο Λίσι, οι εβδομάδες της διακοπής αποτελούν μια σημαντική ευκαιρία για εντατική δουλειά. Ο προπονητής περιμένει αυτό το διάστημα για να επικεντρωθεί σε πράγματα που μέχρι τώρα, λόγω του συνεχούς ρυθμού αγώνων, ταξιδιών και αποκατάστασης, δεν ήταν εύκολο να βελτιωθούν σε ικανοποιητικό βαθμό.

Ο ίδιος ο Λίσι παραδέχθηκε τη σημασία αυτής της περιόδου μετά τη νίκη στο Περιστέρι. Ωστόσο, τόνισε και την πρόκληση που αντιμετωπίζει η ομάδα, καθώς αρκετοί διεθνείς παίκτες, όπως οι Ζαφείρης, Άλι και Μπάνζα, θα απουσιάσουν από τις προπονήσεις λόγω των υποχρεώσεών τους με τις εθνικές ομάδες. «Σίγουρα είναι σημαντική, αλλά το πρόβλημα που έχουμε είναι ότι θα λείπουν αρκετοί παίκτες. Πρέπει να το διαχειριστούμε, να δουλέψουμε σε αρκετά πράγματα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο προπονητής πρόσθεσε επίσης ότι η ομάδα θα κερδίσει πολλά από αυτή την περίοδο, κατά την οποία οι παίκτες που θα παραμείνουν θα είναι όλοι μαζί στις προπονήσεις. Στόχος είναι να δουλέψουν τόσο στην τακτική όσο και στη φυσική κατάσταση, καθώς υπάρχουν ποδοσφαιριστές που παρουσιάζουν υστέρηση σε αυτόν τον τομέα.

Προκλήσεις και ανάγκες του ρόστερ

Ο ΠΑΟΚ έχει ενσωματώσει αρκετά νέα πρόσωπα στο ρόστερ του, και ένα μέρος αυτών των ποδοσφαιριστών χρειάζεται επιπλέον χρόνο για να φτάσει στο επιθυμητό επίπεδο αγωνιστικής ετοιμότητας. Παράλληλα, είναι απαραίτητο να αποκτήσουν τις απαραίτητες αγωνιστικές σχέσεις και χημεία με τους νέους τους συμπαίκτες, κάτι που απαιτεί συστηματική προπόνηση.

Ο Αλέσιο Λίσι έχει ανάγκη από προπονήσεις και χρόνο στο γήπεδο, χωρίς το άγχος του επόμενου αγώνα που διεξάγεται κάθε τρεις ή τέσσερις ημέρες. Η ομάδα του ΠΑΟΚ, από την πλευρά της, χρειάζεται ηρεμία, ώστε αυτή η δουλειά να πραγματοποιηθεί χωρίς να συνοδεύεται από την καταστροφολογία που μπορεί να προκαλέσει ένα αρνητικό αποτέλεσμα πριν από μια τόσο σημαντική περίοδο προετοιμασίας.

Το εντυπωσιακό σερί του «Δικεφάλου» στο Αγρίνιο

Σε ό,τι αφορά την ιστορία των αναμετρήσεων μεταξύ των δύο ομάδων στο Αγρίνιο, ο ΠΑΟΚ διαθέτει ένα από τα πιο εντυπωσιακά στατιστικά. Συγκεκριμένα, ο «Δικέφαλος» μετρά 13 διαδοχικά «διπλά» στην έδρα του Παναιτωλικού. Αυτό το σερί ξεκίνησε από το 2014 και συνεχίζεται μέχρι σήμερα, προσδίδοντας έναν επιπλέον τόνο στην επικείμενη αναμέτρηση.

Με πληροφορίες από: Gazzetta