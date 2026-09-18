Η Ελλάδα πλησιάζει τη 10η θέση στο UEFA ranking μετά τον θρίαμβο του ΟΦΗ

Ο θρίαμβος του ΟΦΗ επί της Χοφενχάιμ στην πρεμιέρα της League Phase του Europa League είχε σημαντικό αντίκτυπο στη βαθμολογία της Ελλάδας στο UEFA Ranking. Η ελληνική ομάδα εξασφάλισε πολύτιμους βαθμούς, φέρνοντας το ελληνικό ποδόσφαιρο πιο κοντά στην πολυπόθητη 10η θέση της κατάταξης. Αυτή η εξέλιξη αναζωπυρώνει τις ελπίδες για απευθείας συμμετοχή του πρωταθλητή Ελλάδας στους ομίλους του Champions League στο μέλλον.

Η «χρυσή» νίκη του ΟΦΗ

Ο ΟΦΗ σημείωσε μια μεγάλη υπέρβαση, επικρατώντας της Χοφενχάιμ με σκορ 2-0 στο Παγκρήτιο Στάδιο. Η αναμέτρηση αυτή, που διεξήχθη στο πλαίσιο της πρεμιέρας της League Phase του Europa League, απέφερε στην Ελλάδα 400 σημαντικούς βαθμούς για το UEFA Ranking. Η νίκη αυτή, σε συνδυασμό με τις ήττες που υπέστησαν τσεχικές και πολωνικές ομάδες, ενίσχυσε τη θέση της Ελλάδας στην κατάταξη.

Η παρουσία του ΟΦΗ, μαζί με τις επιδόσεις των άλλων ελληνικών ομάδων στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, έχει συμβάλει καθοριστικά στην τρέχουσα συγκομιδή βαθμών. Κάθε θετικό αποτέλεσμα είναι κρίσιμο για την επίτευξη του εθνικού στόχου στο ranking της UEFA.

Η τρέχουσα βαθμολογία και η απόσταση από την κορυφή

Μετά το πέρας των αναμετρήσεων, η φετινή συγκομιδή της Ελλάδας στο UEFA Ranking ανέρχεται πλέον στους 4.600 βαθμούς. Συνολικά, στην πενταετία που υπολογίζεται για τη διαμόρφωση της βαθμολογίας της UEFA, η χώρα μας έχει φτάσει τους 45.012 βαθμούς. Αυτή η επίδοση φέρνει την Ελλάδα μόλις 113 βαθμούς πίσω από την Πολωνία και την Τσεχία, οι οποίες μοιράζονται την 10η και 11η θέση.

Η μάχη για την κατάταξη είναι ιδιαίτερα σκληρή, με τις διαφορές να είναι μικρές. Η Ελλάδα βρίσκεται σε απόσταση αναπνοής από την πρώτη δεκάδα, έχοντας μπροστά της δύο χώρες με παρόμοια βαθμολογία.

Ο στόχος της 10ης θέσης και τα οφέλη της

Η επίτευξη της 10ης θέσης στο UEFA Ranking αποτελεί έναν βασικό στόχο για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Εάν η Ελλάδα καταφέρει να ολοκληρώσει τη φετινή σεζόν σε αυτή τη θέση, θα εξασφαλίσει ένα σημαντικό προνόμιο: ο πρωταθλητής της Super League της περιόδου 2028/29 θα λάβει απευθείας συμμετοχή στη League Phase του Champions League. Αυτό το προνόμιο θα προσφέρει σημαντικά οικονομικά και αγωνιστικά οφέλη για τον ελληνικό πρωταθλητή και κατ' επέκταση για το ελληνικό ποδόσφαιρο γενικότερα.

Η εξέλιξη αυτή διατηρεί ζωντανό τον στόχο, δίνοντας κίνητρο στις ελληνικές ομάδες να συνεχίσουν τις καλές εμφανίσεις στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις.

Η μάχη της κατάταξης με τους ανταγωνιστές

Στη μάχη για την κατάταξη, η Ελλάδα βρίσκεται στην 12η θέση με 45.012 βαθμούς και τέσσερις ομάδες να συνεχίζουν στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, από τις πέντε που ξεκίνησαν. Η Τσεχία βρίσκεται στην 10η θέση με 45.125 βαθμούς, έχοντας επίσης τέσσερις εκπροσώπους από πέντε αρχικούς. Η Πολωνία, επίσης με 45.125 βαθμούς, καταλαμβάνει την 11η θέση, αλλά συνεχίζει με μόλις δύο ομάδες στο Europa League, από τις πέντε που είχε αρχικά.

Πιο κάτω στην κατάταξη, η Νορβηγία βρίσκεται στην 13η θέση με 38.612 βαθμούς και τέσσερις ομάδες να συνεχίζουν, ενώ η Δανία ακολουθεί στην 14η θέση με 38.306 βαθμούς και τέσσερις ομάδες να συνεχίζουν από τις τέσσερις αρχικές. Η σύγκριση του αριθμού των εκπροσώπων είναι κρίσιμη για την τελική έκβαση, καθώς κάθε χώρα συλλέγει βαθμούς ανάλογα με τις επιδόσεις των ομάδων της.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis, Reader