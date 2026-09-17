Η Μάντσεστερ Σίτι προκρίθηκε με «πεντάρα» στον επόμενο γύρο του Carabao Cup

Η κυριαρχία των «πολιτών» από την αρχή

Από τα πρώτα λεπτά της αναμέτρησης στο «Έτιχαντ», η Μάντσεστερ Σίτι επιβεβαίωσε τον τίτλο του φαβορί, αναλαμβάνοντας τον πλήρη έλεγχο του παιχνιδιού. Οι γηπεδούχοι κυκλοφόρησαν την μπάλα με υπομονή και δημιούργησαν αρκετές ευκαιρίες, μη επιτρέποντας στη Νόριτς να πιστέψει ότι θα μπορούσε να διεκδικήσει κάτι ουσιαστικό από την αναμέτρηση.

Η επιθετική δραστηριότητα των «πολιτών» ήταν έντονη, με αποτέλεσμα η Νόριτς να δυσκολευτεί σημαντικά να περιορίσει τις κινήσεις των αντιπάλων της. Η Σίτι μετέτρεψε γρήγορα το παιχνίδι σε μια παράσταση για έναν ρόλο, διατηρώντας τον ίδιο ρυθμό και πίεση μέχρι το φινάλε του αγώνα.

Τα πρώτα γκολ και το προβάδισμα στο ημίχρονο

Οι «πολίτες» χρειάστηκαν περίπου μισή ώρα για να διασπάσουν την άμυνα των φιλοξενούμενων. Το σκορ άνοιξε στο 29ο λεπτό, όταν ο Σαμπά κατάφερε να στείλει την μπάλα στα δίχτυα, έπειτα από μια εύστοχη ασίστ του Άλαν Ελίας. Αυτό το γκολ έδωσε το προβάδισμα στη Μάντσεστερ Σίτι, κάνοντας το 1-0.

Μόλις τρία λεπτά αργότερα, στο 32ο λεπτό, η Σίτι διπλασίασε τα τέρματά της. Ο Ραγιάν Τσερκί ήταν ο παίκτης που πέτυψε το δεύτερο γκολ, στέλνοντας την ομάδα του στα αποδυτήρια με ένα άνετο προβάδισμα δύο τερμάτων. Το 2-0 στο ημίχρονο αντικατόπτριζε πλήρως την εικόνα του αγώνα και την κυριαρχία των γηπεδούχων.

Επέκταση του προβαδίσματος στο δεύτερο μέρος

Η εικόνα του αγώνα δεν άλλαξε καθόλου με την έναρξη του δεύτερου ημιχρόνου. Η Μάντσεστερ Σίτι συνέχισε να πιέζει και να δημιουργεί ευκαιρίες. Στο 48ο λεπτό, ο Άλαν Ελίας, ο οποίος είχε δώσει την ασίστ για το πρώτο γκολ, ανέβασε τον δείκτη του σκορ στο 3-0, μετά από μια πάσα του Αΐτ-Νουρί. Αυτό το γκολ έβαλε ουσιαστικά τέλος σε οποιαδήποτε σκέψη της Νόριτς για πιθανή επιστροφή στο παιχνίδι.

Η Σίτι δεν σταμάτησε εκεί. Έξι λεπτά αργότερα, στο 54ο λεπτό, ο Σαμπά πέτυχε το δεύτερο προσωπικό του γκολ στην αναμέτρηση, διαμορφώνοντας το 4-0. Και πάλι, την ασίστ για το γκολ την έδωσε ο Αΐτ-Νουρί, επιβεβαιώνοντας την εξαιρετική του απόδοση στον αγώνα.

Η ολοκλήρωση του θριάμβου και η πρόκριση

Με την ομάδα της Μάντσεστερ να διατηρεί τον έλεγχο και να πιέζει αδιάκοπα, η Νόριτς αδυνατούσε να αντιδράσει. Το τελικό 5-0 διαμορφώθηκε στο 90ό λεπτό, λίγο πριν τη λήξη του αγώνα. Ο ΜακΑϊντού ήταν αυτός που σημείωσε το πέμπτο τέρμα για τους «πολίτες», μετά από ασίστ του Ο’Ράιλι.

Με αυτή την επιβλητική νίκη, η Μάντσεστερ Σίτι εξασφάλισε χωρίς άγχος την πρόκρισή της στην επόμενη φάση του Carabao Cup. Η ομάδα συνέχισε την πορεία της στη διοργάνωση με μια άνετη και θριαμβευτική εμφάνιση, δίνοντας διαστάσεις θριάμβου στη νίκη της επί της Νόριτς.

Με πληροφορίες από: Athletiko