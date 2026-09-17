Ο Χρήστος Κόντης στο Athletiko by Night: «Από τις κορυφαίες νίκες της προπονητικής μου καριέρας»

Ο ΟΦΗ ξεκίνησε ιδανικά την πορεία του στη League Phase του Europa League, επικρατώντας της Χόφενχαϊμ με σκορ 2-0 στο Παγκρήτιο. Η σημαντική αυτή νίκη προκάλεσε ικανοποίηση στις τάξεις της κρητικής ομάδας, με τον προπονητή Χρήστο Κόντη να εκφράζει τη χαρά του για την επιτυχία. Ο τεχνικός των Κρητικών μίλησε στην εκπομπή «Athletiko by Night», αναλύοντας την εικόνα της ομάδας του και τη σημασία του αποτελέσματος.

Η σημασία της νίκης για τον Χρήστο Κόντη

Ο Χρήστος Κόντης χαρακτήρισε τη νίκη επί της Χόφενχαϊμ ως μία από τις κορυφαίες της προπονητικής του καριέρας. Όπως δήλωσε, «Νομίζω είναι από τις μεγαλύτερες νίκες που έχω κάνει ποτέ. Έχει να κάνει με τον σύλλογο που αγωνίζεσαι. Είναι μία τεράστια νίκη απέναντι σε μία ομάδα της Bundesliga. Από τις κορυφαίες της δικής μου προπονητικής καριέρας».

Ο τεχνικός του ΟΦΗ τόνισε την αξία αυτής της επιτυχίας, δεδομένης της αντιπάλου, μιας ομάδας από την Bundesliga. Η χαρά του ήταν έκδηλη για το ιδανικό ξεκίνημα της ομάδας του στη League Phase του Europa League.

Η εικόνα της ομάδας και η αμυντική βελτίωση

Αναφερόμενος στην εικόνα της ομάδας, ο Χρήστος Κόντης υπογράμμισε την προετοιμασία του προπονητικού σταφ και την ικανότητα των παικτών να αντιλαμβάνονται και να εκτελούν τις οδηγίες. «Είμαστε διαβασμένοι σε κάθε ματς, δεν υπάρχει παιχνίδι, απ' όλο το προπονητικό σταφ. Έχουμε και παίκτες που αντιλαμβάνονται και μπορούν να εκτελέσουν οδηγίες. Όλοι μαζί καταφέρνουμε πάντα να κάνουμε δυνατό, κάτι που ίσως φαίνεται αδύνατο, δύσκολο. Συγχαρητήρια στα παιδιά», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στη βελτίωση της αμυντικής λειτουργίας, ένα στοιχείο που η ομάδα ήθελε να αλλάξει από πέρσι. «Θέλαμε να αλλάξουμε από πέρσι το πόσο σκληροί είμαστε στην άμυνα. Φέτος το έχουμε καταφέρει σε πολύ μεγάλο βαθμό, γι' αυτό το γεγονός έχουμε αυτά τα αποτελέσματα. Έχουμε την ποιότητα μπροστά να εκτελέσουμε, να δημιουργήσουμε κάποιες φάσεις και αυτές να τις κάνουμε γκολ», πρόσθεσε ο Κόντης.

Στοιχεία προς διόρθωση και η εμπειρία του προπονητή

Παρά τη νίκη, ο προπονητής επεσήμανε και σημεία που χρήζουν βελτίωσης. «Σήμερα θα ήθελα να παίξουμε λίγο παραπάνω. Να έχουμε παραπάνω θάρρος. Αυτό μας έλειψε σήμερα. Να κρατήσουμε λίγο παραπάνω την μπάλα, γιατί πιεστήκαμε πάρα πολύ σε πολλά σημεία, αλλά βήμα-βήμα», ανέφερε.

Ο Χρήστος Κόντης, αν και συχνά θεωρείται «φέρελπις», διαθέτει πολυετή εμπειρία στο ποδόσφαιρο, τόσο ως παίκτης όσο και ως προπονητής, έχοντας θητεύσει και σε ευρωπαϊκά ματς. Η μακροχρόνια συνεργασία του με τον Ιβάν τον βοήθησε, αλλά κυρίως ο ίδιος ο Κόντης συνέβαλε στην εξέλιξή του.

Η τακτική προσέγγιση και οι πρωταγωνιστές του αγώνα

Ο Χρήστος Κόντης και το προπονητικό του τιμ εφάρμοσαν ένα πλάνο που βασίστηκε στην υπομονή, τη συγκέντρωση, την πίστη, την τήρηση του πλάνου και την αναζήτηση των κατάλληλων «στιγμών», με τη βοήθεια και της κερκίδας. Για την επίτευξη του πλάνου, καθοριστική ήταν η εκτέλεση από τους παίκτες, καθώς, όπως είχε δηλώσει και ο Νίστρουπ, «εγώ δεν μπορώ να διδάξω στον Ουναϊ να στέλνει την μπάλα στο 'γάμμα'».

Το πρώτο γκολ προήλθε από μια αντεπίθεση, με τον Χριστογεώργο να έχει την ιδέα, τον Κόντρο να κάνει την ενέργεια και την τελική ασίστ, και τον Αϊτόρ να σκοράρει. Στο 84ο λεπτό, ο Κανελλόπουλος, που είχε περάσει ως αλλαγή, διαμόρφωσε το τελικό 2-0 από κόρνερ του επίσης αλλαγμένου Μπόρχαν Γκονθάλεθ. Υπήρξαν μάλιστα ευκαιρίες για τρίτο γκολ σε κόντρα επιθέσεις μετά το 85ο λεπτό.

Η απόδοση της Χόφενχαϊμ και το βάθος του ρόστερ του ΟΦΗ

Οι Γερμανοί είχαν τρεις σημαντικές ευκαιρίες σε όλο τον αγώνα, παρουσιάζοντας φλύαρη υπεροχή και φτάνοντας εύκολα στην περιοχή, ενώ πίεζαν σωστά «ψηλά». Ωστόσο, υπήρξαν κακές τελικές αποφάσεις, ανωριμότητα από πολλούς παίκτες, προβλήματα στην αμυντική μετάβαση και στις στατικές φάσεις, καθώς και δυσκολία στη διαχείριση της πίεσης μετά το 1-0 από το 30ο λεπτό μέχρι το τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Φάνηκε να μην ήταν προετοιμασμένοι για την εξέλιξη του αγώνα, παρόλο που «ήταν στα χαρτιά και στα... λεφτά».

Από την άλλη, ο ΟΦΗ δεν ενισχύθηκε σημαντικά στην πρόσφατη μεταγραφική περίοδο, με το ρόστερ να μην έχει το βάθος για να ανταποκριθεί σε τρεις διοργανώσεις, ειδικά στη μεσαία γραμμή. Μάλιστα, θα είχε ακόμα μεγαλύτερο πρόβλημα επιλογών αν είχε δώσει στον Ολυμπιακό τους Νους και Αποστολάκη. Παρόλα αυτά, η ομάδα έχει δείξει επανειλημμένα την ικανότητά της να κερδίζει «πλούσιες» ομάδες, όπως η ΑΕΚ (σε προημιτελικό Κυπέλλου και Super Cup), ο ΠΑΟΚ (σε τελικό) και ο Ολυμπιακός πριν από δέκα ημέρες, βασιζόμενη στην πίστη, την υπομονή και την εξυπνάδα, αλλά και την τύχη σε ορισμένες φάσεις.

Με πληροφορίες από: Athletiko, Gazzetta