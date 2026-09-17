Ο Αϊτόρ για τη νίκη του ΟΦΗ: «Μεγάλη βραδιά, είμαι περήφανος για την ομάδα και τον κόσμο»

Ο Αϊτόρ, ο ποδοσφαιριστής που άνοιξε το σκορ στον θρίαμβο του ΟΦΗ επί της Χόφενχαϊμ με 2-0, μίλησε για τη μεγάλη βραδιά των Κρητικών. Ο ίδιος δήλωσε περήφανος τόσο για την ομάδα όσο και για τον κόσμο που τους στήριξε. Η νίκη αυτή σηματοδοτεί ένα μαγικό ξεκίνημα για τον ΟΦΗ στη League Phase του Europa League.

Η ιστορική βραδιά στο Παγκρήτιο

Ο ΟΦΗ ξεκίνησε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την πορεία του στη League Phase του Europa League, επικρατώντας της Χόφενχαϊμ με σκορ 2-0. Ο αγώνας διεξήχθη στο Παγκρήτιο στάδιο, όπου οι Ηρακλειώτες κατάφεραν να επιβληθούν απέναντι σε έναν ισχυρό αντίπαλο. Η νίκη αυτή χαρακτηρίστηκε ως μία ιστορική βραδιά για την ομάδα, γεμίζοντας χαρά και υπερηφάνεια τους φιλάθλους.

Ο Αϊτόρ, ο οποίος σημείωσε το πρώτο γκολ της αναμέτρησης, εξέφρασε την ικανοποίησή του για το αποτέλεσμα και την εμφάνιση της ομάδας. Μετά το τέλος του αγώνα, μιλώντας στην κάμερα του Magenda TV, τόνισε τη σημασία αυτής της επιτυχίας για τον σύλλογο. Η επικράτηση με 2-0 επί της Χόφενχαϊμ αποτελεί ένα δυναμικό ξεκίνημα στη διοργάνωση.

Οι δηλώσεις του Αϊτόρ μετά τον αγώνα

Ο Ισπανός ποδοσφαιριστής δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό του για την επιτυχία, δηλώνοντας: «Είμαι πολύ χαρούμενος, είναι μία ιστορική βραδιά για την ομάδα». Συνέχισε εκφράζοντας την περηφάνια του για τους συμπαίκτες του και τον κόσμο που βρέθηκε στο γήπεδο, προσθέτοντας: «Είμαι υπερήφανος για την ομάδα και τον κόσμο».

Ο Αϊτόρ υπογράμμισε επίσης την προσωπική του χαρά για τη συμβολή του σε αυτή τη μεγάλη βραδιά. «Είναι μία μεγάλη βραδιά και είμαι χαρούμενος που βοήθησα κι εγώ σε όλο αυτό που συμβαίνει», ανέφερε χαρακτηριστικά. Οι δηλώσεις του αντικατοπτρίζουν το κλίμα ενθουσιασμού που επικρατεί στις τάξεις της ομάδας μετά το νικηφόρο ξεκίνημα.

Η πορεία στη League Phase και οι προκλήσεις

Παρά τον θρίαμβο, ο Αϊτόρ διατήρησε προσγειωμένη στάση όσον αφορά τη συνέχεια της διοργάνωσης. «Πάμε παιχνίδι με παιχνίδια, θα παλέψουμε και θα υποφέρουμε», δήλωσε, αναγνωρίζοντας τις δυσκολίες που θα αντιμετωπίσει η ομάδα. Η League Phase του Europa League θεωρείται μία απαιτητική διοργάνωση.

Ο ποδοσφαιριστής του ΟΦΗ τόνισε ότι η ομάδα θα αγωνιστεί απέναντι σε πολύ καλές ομάδες, γεγονός που καθιστά τον ανταγωνισμό ιδιαίτερα σκληρό. «Είναι μία δύσκολη διοργάνωση γιατί παίζουμε απέναντι σε πολύ καλές ομάδες, αλλά θα προσπαθούμε κάθε φορά και θα δίνουμε τον καλύτερό μας εαυτό», κατέληξε, δείχνοντας την αποφασιστικότητα της ομάδας για τη συνέχεια.

Η φάση του πρώτου γκολ

Ο Αϊτόρ περιέγραψε και τη φάση του γκολ που σημείωσε, δίνοντας λεπτομέρειες για τον τρόπο που επιτεύχθηκε το 1-0. Ο ίδιος επαίνεσε τον συμπαίκτη του, Κέναν, για τη συμβολή του στην ανάπτυξη της φάσης. «Ο Κέναν το έκανε πολύ καλά στη φάση του 1-0», δήλωσε ο Αϊτόρ, αναγνωρίζοντας την προσπάθεια του συμπαίκτη του.

Στη συνέχεια, εξήγησε την εκτέλεση του σουτ, λαμβάνοντας υπόψη την κίνηση του τερματοφύλακα της Χόφενχαϊμ. «Ο τερματοφύλακας ερχόταν προς τα αριστερά μου και το έκανα καλά», ανέφερε. Ολοκληρώνοντας την περιγραφή του γκολ με χιούμορ, πρόσθεσε: «Πήγε καλά νομίζω (γέλια)», εκφράζοντας την ικανοποίησή του για την επιτυχημένη κατάληξη της προσπάθειάς του.

Με πληροφορίες από: Gazzetta