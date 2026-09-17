Η άνοδος του Αργύρη Αργυρίου: Ο 17χρονος επιθετικός που ξεχωρίζει στην ΑΕΚ

Ο Αργύρης Αργυρίου, ένας 17χρονος ποδοσφαιριστής που αγωνίζεται στη θέση του επιθετικού, αναδεικνύεται ως ένα από τα πιο δυνατά πρότζεκτ της ΑΕΚ τη δεδομένη στιγμή, έχοντας ήδη καταγράψει σημαντικές συμμετοχές με την πρώτη ομάδα. Ο νεαρός φορ έκανε την εμφάνισή του ως αλλαγή στην ευρεία νίκη της Ένωσης με 8-1 επί του Πανσερραϊκού, ενώ είχε προηγηθεί το επαγγελματικό του ντεμπούτο σε άλλη αναμέτρηση Κυπέλλου. Η παρουσία του έχει ήδη προκαλέσει θετικά σχόλια εντός του συλλόγου, καθιστώντας τον ένα από τα πλέον υποσχόμενα ταλέντα για το μέλλον των «κιτρινόμαυρων».

Οι πρώτες εμφανίσεις στην πρώτη ομάδα

Ο Αργύρης Αργυρίου πραγματοποίησε το επαγγελματικό του ντεμπούτο στον αγώνα Κυπέλλου, όπου η ΑΕΚ επικράτησε του Νέστου Χρυσούπολης με σκορ 2-0. Αυτή η πρώτη επίσημη εμφάνιση σηματοδότησε την είσοδό του στον χώρο του επαγγελματικού ποδοσφαίρου, αναδεικνύοντας την εμπιστοσύνη που υπάρχει στις δυνατότητες του νεαρού αθλητή από το τεχνικό επιτελείο.

Πιο πρόσφατα, ο 17χρονος επιθετικός πέρασε ως αλλαγή στο τελευταίο τέταρτο της αναμέτρησης με τον Πανσερραϊκό, σε ένα παιχνίδι όπου η ΑΕΚ συνέτριψε τα «λιοντάρια» με το εμφατικό 8-1. Μάλιστα, στα 12 λεπτά που αγωνίστηκε, ο Αργυρίου συμμετείχε ενεργά στη φάση του όγδοου γκολ της ομάδας, δείχνοντας άμεσα την παρουσία του στον αγωνιστικό χώρο.

Συγκεκριμένα, μετά από κόρνερ του Λυκογιάννη, ο Αργυρίου πήρε την κεφαλιά, δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για το τέρμα, με τον Αλεξίου να έρχεται στη συνέχεια και με προβολή να σκοράρει το δεύτερο προσωπικό του γκολ. Οι δύο αυτές εμφανίσεις με την πρώτη ομάδα της Ένωσης, αμφότερες ως αλλαγή σε ματς Κυπέλλου, υπογραμμίζουν την σταδιακή ενσωμάτωση του νεαρού ποδοσφαιριστή στο ανδρικό τμήμα και την ικανότητά του να προσφέρει άμεσα.

Η εντυπωσιακή περσινή σεζόν με την Κ17

Ο Αργύρης Αργυρίου είχε ήδη κάνει αισθητή την παρουσία του την περσινή αγωνιστική περίοδο, όταν αγωνιζόταν με την ομάδα Κ17 της ΑΕΚ. Η χρονιά αυτή υπήρξε ιδιαίτερα παραγωγική και εντυπωσιακή για τον νεαρό επιθετικό, καθώς ολοκλήρωσε τη σεζόν με ένα εκπληκτικό σύνολο 29 τερμάτων.

Αυτή η μεγάλη ικανότητα στο σκοράρισμα, η οποία του προσέδωσε τον χαρακτηρισμό «μπόμπερ», και οι εξαιρετικοί αριθμοί του ήταν καθοριστικοί παράγοντες που τον οδήγησαν να «χτυπήσει» την πόρτα της πρώτης ομάδας. Οι επιδόσεις του με την Κ17 δεν πέρασαν απαρατήρητες, αναδεικνύοντας τον ως ένα από τα πιο ελπιδοφόρα ταλέντα του συλλόγου στην ηλικία του και δημιουργώντας προσδοκίες για το μέλλον.

Η συμμετοχή στην καλοκαιρινή προετοιμασία

Η εξαιρετική πορεία του Αργυρίου και η ικανότητά του στο σκοράρισμα οδήγησαν τον προπονητή Μάρκο Νίκολιτς να τον καλέσει στην καλοκαιρινή προετοιμασία της ΑΕΚ. Ο Σέρβος τεχνικός ενέταξε τον 17χρονο επιθετικό στο δεύτερο στάδιο της προετοιμασίας, το οποίο διεξήχθη στην πόλη Άπελντορν της Ολλανδίας.

Στο ολλανδικό έδαφος, ο νεαρός ποδοσφαιριστής εντάχθηκε άμεσα στο κλίμα της ομάδας, παρά το νεαρό της ηλικίας του. Κατά τη διάρκεια των προπονήσεων, έδειξε ότι διαθέτει την ικανότητα να αγωνίζεται με την ίδια ευκολία τόσο μέσα όσο και έξω από το «κουτί» του αντιπάλου, μία ευελιξία που εκτιμήθηκε ιδιαίτερα.

Οι «κιτρινόμαυροι» εξέφρασαν την ικανοποίησή τους από την παρουσία του Αργυρίου κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας, πιστεύοντας πολύ στην μελλοντική του εξέλιξη και στην δυνατότητά του να αποτελέσει βασικό στέλεχος της ομάδας στο μέλλον. Η εμπιστοσύνη αυτή φάνηκε και από την κλήση του στην πρώτη ομάδα.

Η φετινή πορεία και οι προοπτικές

Φέτος, εκτός από τις δύο σημαντικές συμμετοχές του στα παιχνίδια Κυπέλλου με την πρώτη ομάδα της ΑΕΚ, όπου μπήκε ως αλλαγή, ο Αργύρης Αργυρίου καταγράφει και μια αξιοσημείωτη παρουσία με την ομάδα Κ19 της Ένωσης. Μετράει ήδη τρεις συμμετοχές με την Κ19, στις οποίες έχει σκοράρει τρία τέρματα, συνεχίζοντας την παραγωγική του πορεία.

Η συνεχής του παρουσία και η συνεισφορά του στο σκοράρισμα, τόσο στις μικρότερες ηλικιακά ομάδες όσο και στις πρώτες του επαφές με την ανδρική ομάδα, επιβεβαιώνουν ότι ο Αργυρίου αποτελεί ένα από τα πιο δυνατά πρότζεκτ της ΑΕΚ. Η ομάδα δείχνει να επενδύει σταθερά στην εξέλιξή του, προσβλέποντας σε έναν σημαντικό ρόλο για τον ίδιο στο μέλλον του ελληνικού ποδοσφαίρου.

Με πληροφορίες από: Gazzetta